Kết hợp với nhau khá hoàn hảo trong Như Ý Truyện, Đổng Khiết và Hà Hoằng San lại tiết lộ không muốn hợp tác với Châu Tấn trong dự án mới vì lý do này?

Sau khi Như Ý Truyện kết thúc, ‘hoàng hậu Lang Hoa’ Đổng Khiết lẫn ‘Mai Tần’ Hà Hoằng San đều có ý không muốn hợp tác với Châu Tấn trong dự án mới nữa.

Hậu Cung Như Ý Truyện là một trong những bộ phim đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Châu Tấn. Các diễn viên từ chính đến phụ đều diễn xuất tốt và phối hợp ăn ý với nhau. Tuy nhiên, sau khi bộ phim kết thúc ‘hoàng hậu Lang Hoa’ Đổng Khiết lẫn ‘Mai Tần’ Hà Hoằng San đều có ý không muốn hợp tác với Châu Tấn trong dự án mới nữa. Hậu Cung Như Ý Truyện là một trong những bộ phim đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Châu Tấn - Ảnh: Internet Được biết, khi vào vai Phú Sát Hoàng Hậu, Đổng Khiết đã bộc lộ những nét đáng thương nhiều hơn đáng trách của nhân vật, làm người xem ban đầu ghét nhưng sau này động lòng thương nhân vật. Đổng Khiết tiết lộ khi đọc nguyên tác văn học của Như Ý Truyện, cô thích nhận vai Hải Lan của Trương Quân Ninh, bởi nhân vật này không tranh giành quyền lực, một lòng bảo vệ Nhàn Phi, phù hợp với phong cách của cô. Tới khi đọc kịch bản chuyển thể, cô cũng khá ấn tượng với hai tuyến vai Tuệ Quý Phi và Gia Tần. Tuy nhiên, đạo diễn Uông Tuấn trực tiếp giao vai Phú Sát hoàng hậu cho cô, bởi ngoại hình của cô dịu dàng đúng như đạo diễn mong muốn.

Đổng Khiết vào vai Phú Sát Lang Hoa - Ảnh: Internet Lần đầu vào vai người xấu, Đổng Khiết khá hài lòng với biểu hiện của bản thân, song rất áp lực mỗi khi diễn chung với Châu Tấn. Cô thú nhận: "Tôi và Châu Tấn là bạn thân ngoài đời, phải đóng tình địch của cô ấy, tôi rất căng thẳng. Hơn nữa, Châu Tấn diễn rất xuất sắc. Đối diện cô ấy, tôi luôn phải gồng mình để khống chế nhân vật của cô ấy". Ở ngoài đời, Đổng Khiết và Châu Tấn lẫn Tôn Lệ đều là những người bạn thân thiết - Ảnh: Internet Về phần Hà Hoằng San, vốn là một fan cứng của Châu Tấn, ban đầu cô nàng muốn casting vai Nhị Tâm, làm thị nữ bên cạnh Như Ý. Nhưng cuối cùng cô được đạo diễn chọn vào vai ‘Mai Tần’ Bạch Nhị Cơ.

Trong một cảnh quay, Mai Tần vì nghĩ Như Ý hại chết con mình nên nhào đến đánh cô. Khi nhận yêu cầu của đạo diễn phải quay cảnh dùng roi “tác động vật lý” Châu Tấn khiến cô fangirl Hoằng San rất khó xử. Không ngờ, Châu Tấn lúc đó đã lên tiếng: “Hoằng San, theo như tình tiết thì em bắt buộc phải ‘ra tay’ với chị. Em yên tâm, chị không để ý đâu, đây là quay phim, chúng ta cần phải tôn trọng công việc của mình”. Hà Hoằng San vào vai ‘Mai Tần’ Bạch Nhị Cơ - Ảnh: Internet Dù đã được Châu Tấn cổ vũ tinh thần nhưng Hà Hoằng San vẫn không thể ra tay được, cuối cùng cô đã khiến cho idol tức giận. Lúc này, người đẹp 8x đã lấy hết can đảm và thực hiện cảnh quay, sau khi xong cô vội chạy đến hỏi Châu Tấn: “Chị có đau không? Em xin lỗi, em xin lỗi ạ”. Không những thế, Hà Hoằng San đã ra một góc và khóc cho thần tượng. Nhiều khán giả vẫn mong muốn Đổng Khiết và Hà Hoằng San sẽ tái hợp với Châu Tấn trong một dự án mới trong tương lai - Ảnh: Internet Câu chuyện của Đổng Khiết và Hà Hoằng San khiến nhiều khán giả không khỏi bật cười vì những ‘áp lực’ của hai mỹ nhân khi đóng cùng Đại hoa đán Châu Tấn. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn mong muốn Đổng Khiết và Hà Hoằng San sẽ tái hợp với Châu Tấn trong một dự án mới trong tương lai.

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp hợp tác với Châu Tấn và Tôn Lệ trong dự án khủng, là cơ hội hay thách thức? Một trang mạng xã hội đưa tin Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác với đàn chị Châu Tấn, Tôn Lệ trong dự án Thiên Công Chi Thành khiến nhiều fan hâm mộ vừa mừng vừa lo cho nàng tiểu hoa.

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