Nhìn lại 10 năm ly hôn của vợ chồng Đổng Khiết: Phan Việt Minh bỗng hot trở lại trên phim ảnh, Đổng Khiết mãi không được người đời tha thứ

Sao quốc tế 23/08/2022 20:29

Sau 10 năm ly hôn, Phan Việt Minh đã tìm được mùa xuân mới trong sự nghiệp lẫn tình yêu còn Đổng Khiết vẫn chưa được người đời tha thứ vì chuyện xấu năm xưa.

Cách đây không lâu, Đổng Khiết chụp với con trai Đỉnh Đỉnh. Chưa dừng lại, việc Phan Việt Minh bày tỏ tình cha thông qua mạng xã hội cũng khiến nhiều người xót xa vô cùng. Hóa ra, trong quãng thời gian kéo dài cả thập kỷ ấy, chàng tài tử và vợ cũ chưa từng gặp nhau lần nào và cả con trai cũng không được tiếp xúc với bố.

Nhìn lại 10 năm ly hôn của vợ chồng Đổng Khiết: Phan Việt Minh bỗng hot trở lại trên phim ảnh, Đổng Khiết mãi không được người đời tha thứ - Ảnh 1
Gia đình Đổng Khiết - Phan Việt Minh từng hạnh phúc - Ảnh: Internet

 

Được biết, Phan Việt Minh xuất thân trong một gia đình trí thức, thế nên từ nhỏ anh đã được học tập thư pháp, hội họa, là chàng thư sinh nổi tiếng của cả vùng. Tuy nhiên, Phan Việt Minh không theo nghiệp của dòng dõi thư hương mà chọn làm diễn viên. Với vẻ ngoài lẫn khí chất đặc biệt ấy, dĩ nhiên anh được các đạo diễn lớn ưu ái, góp mặt trong nhiều bộ phim như Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hồng Y Phường, Kinh Hoa Yên Vân, Bạch Xà Truyện...

Nhìn lại 10 năm ly hôn của vợ chồng Đổng Khiết: Phan Việt Minh bỗng hot trở lại trên phim ảnh, Đổng Khiết mãi không được người đời tha thứ - Ảnh 2
Vẻ ngoài lẫn khí chất đặc biệt nên anh được các đạo diễn lớn ưu ái, góp mặt trong nhiều bộ phim - Ảnh: Internet

 

Đổng Khiết kém Phan Việt Minh 6 tuổi. Từ nhỏ cô đã được chú ý vì vóc dáng yêu kiều, xinh xắn và linh động hơn bạn cùng lứa. Bởi vậy mà bố mẹ mới định hướng cô theo nghệ thuật, cho con gái theo học vũ đạo ở trường nghệ thuật quân đội. Với nền tảng vững chắc ấy, năm 2001, Đổng Khiết lọt vào mắt xanh Trương Nghệ Mưu, thành nữ chính của Thời Gian Hạnh Phúc rồi nổi đình đám. Sự nghiệp Đổng Khiết lên như diều gặp gió với hàng loạt dự án kinh điển như 2046, Kim Phấn Thế Gia, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài...

Nhìn lại 10 năm ly hôn của vợ chồng Đổng Khiết: Phan Việt Minh bỗng hot trở lại trên phim ảnh, Đổng Khiết mãi không được người đời tha thứ - Ảnh 3
Sự nghiệp Đổng Khiết lên như diều gặp gió với hàng loạt dự án kinh điển - Ảnh: Internet

 

Trai tài gái sắc, nảy sinh lửa tình cũng là điều hết sức bình thường, nhất là khi họ lại cùng hợp tác chung trong bộ phim Hồng Y Phương. "Phim giả tình thật", Đổng Khiết và Phan Việt Minh nhanh chóng hẹn hò rồi kết hôn vào 2008. Dù địa vị của cả 2 khi ấy khá chênh lệch, nhà gái hot hơn nhà trai, nhưng vì sự tương xứng về nhan sắc lẫn khí chất mà công chúng vẫn ủng hộ họ.

Nhìn lại 10 năm ly hôn của vợ chồng Đổng Khiết: Phan Việt Minh bỗng hot trở lại trên phim ảnh, Đổng Khiết mãi không được người đời tha thứ - Ảnh 4
Đổng Khiết và Phan Việt Minh nhanh chóng hẹn hò rồi kết hôn vào 2008 - Ảnh: Internet

 

Ngỡ gia đình 3 thành viên ấy sẽ luôn hạnh phúc viên mãn thì vào năm 2012, phía Đổng Khiết bất ngờ lên báo kể xấu Phan Việt Minh, biến nam thần thư sinh trở thành gã chồng tệ bạc. Thuở ấy, vì hình tượng ngọc nữ của Đổng Khiết quá hoàn hảo mà ai cũng bênh vực cô, cùng lên tiếng công khai phê bình Phan Việt Minh, ủng hộ nữ diễn viên ly dị.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Đổng Khiết bị phát hiện có quan hệ thân thiết với Vương Đại Trị, nam diễn viên đã có gia đình. Từ ngọc nữ lừng danh, cô thành nhân vật chính trong những lời chỉ trích đến từ phía công chúng.

Nhìn lại 10 năm ly hôn của vợ chồng Đổng Khiết: Phan Việt Minh bỗng hot trở lại trên phim ảnh, Đổng Khiết mãi không được người đời tha thứ - Ảnh 5
Đổng Khiết bị phát hiện có quan hệ thân thiết với Vương Đại Trị, nam diễn viên đã có gia đình - Ảnh: Internet

 

Dù Phan Việt Minh thoát khỏi tiếng oan, nhưng vì các mối quan hệ sâu rộng của vợ cũ trong giới mà sự nghiệp của anh cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Những tên tuổi lớn không thèm hợp tác chung, thi thoảng anh mới nhận được vài bộ phim nhưng đều là dự án bình thường, chẳng giúp gì được cho sự nghiệp. Chẳng những thế, anh còn bị Đổng Khiết cấm gặp mặt con trai, đến ông nội ốm nặng năn nỉ muốn gặp cháu trai cũng chẳng thành.

Năm 2017, bộ phim Bạch Dạ Truy Hung ra mắt khán giả. Chẳng ai ngờ được dự án web drama kinh phí bình thường, chẳng được quảng cáo pr ấy lại được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Phan Việt Minh với màn hóa thân xuất thần, đảm nhận đến 2 vai diễn đối lập cũng nhận được mưa lời khen của công chúng lẫn truyền thông. Chỉ sau vài đêm, anh từ cái tên mờ nhạt đã trở thành minh tinh của phái thực lực.

Nhìn lại 10 năm ly hôn của vợ chồng Đổng Khiết: Phan Việt Minh bỗng hot trở lại trên phim ảnh, Đổng Khiết mãi không được người đời tha thứ - Ảnh 6
Sau 10 năm, Phan Việt Minh đã có sự nghiệp, tình duyên nở hoa trở lại - Ảnh: Internet

 

Mùa xuân thứ 2 trong sự nghiệp xuất hiện giúp Phan Việt Minh trở nên lạc quan và tự tin hơn. Anh chẳng còn để tâm đến ngoại hình nữa mà dùng diễn xuất để chinh phục khán giả. Cứ thế, các dự án phim lớn như Ma Thổi Đèn, Người Trong Cục... đều tìm đến Phan Việt Minh.

Sự nghiệp nở hoa, tình duyên cũng đến với Phan Việt Minh. Nghe nói, nam tài tử hiện đang hẹn hò với một cô gái trẻ tên Doãn Thù Di, nhưng vì không muốn truyền thông nhòm ngó mà anh quyết giữ kín mối quan hệ này.

Nhìn lại 10 năm ly hôn của vợ chồng Đổng Khiết: Phan Việt Minh bỗng hot trở lại trên phim ảnh, Đổng Khiết mãi không được người đời tha thứ - Ảnh 7
Khán giả mãi không chịu tha thứ cho Đổng Khiết - Ảnh: Internet

 

So với chồng cũ, Đổng Khiết chẳng thiếu tài nguyên phim ảnh. Những người bạn năm xưa như Triệu Vy, Châu Tấn, Hàn Hồng... đều giúp đỡ cô hết lòng để lấy lại sự nghiệp bằng hoạt loạt dự án phim lẫn show truyền hình như Mẹ Hổ Bố Mèo, Như Ý Truyện, Mẹ Là Siêu Nhân… Đáng tiếc, khán giả vì quá thất vọng với Đổng Khiết nên mãi chẳng chịu tha thứ cho cô.

Nhìn lại 10 năm ly hôn của vợ chồng Đổng Khiết: Phan Việt Minh bỗng hot trở lại trên phim ảnh, Đổng Khiết mãi không được người đời tha thứ - Ảnh 8
Đổng Khiết  dựa dẫm vào con trai Đỉnh Đỉnh quá mức khiến cư dân mạng phải lên tiếng khuyên nhủ cô nên cho cậu bé không gian để trưởng thành bình thường - Ảnh: Internet

 

Sự nghiệp không như ý, đường tình duyên trắc trở nên dù mới 42 tuổi mà Đổng Khiết đã trở nên tiều tụy, kém sắc hẳn so với những đồng nghiệp bằng tuổi. Có lẽ đây là lý do Đổng Khiết trở nên yếu đuối, dựa dẫm vào con trai Đỉnh Đỉnh quá mức khiến cư dân mạng phải lên tiếng khuyên nhủ cô nên cho cậu bé không gian để trưởng thành bình thường.

 

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Cộng đồng mạng thất vọng trước visual mới nhất của Đổng Khiết ở tuổi 42.

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