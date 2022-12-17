Đếm Ngược Để Nói Yêu Em nhá hàng loạt cảnh ôm ngọt ngào của Trần Phi Vũ và Châu Dã khiến netizen đứng ngồi không yên

Sao quốc tế 17/12/2022 14:43

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video mới nhất của bộ phim điện ảnh Đếm Ngược Đề Nói Yêu Em, nhá hàng loạt cảnh ôm ngọt ngào của cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Châu Dã.

Nối tiếp thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa sau khi lên sóng, nam chính Trần Phi Vũ chuẩn bị có dự án điện ảnh sắp ra rạp mang tên Đếm Ngược Để Nói Yêu Em. Chính vì thế những thông tin liên quan đến dự án này luôn được khán giả quan tâm.

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em nhá hàng loạt cảnh ôm ngọt ngào của Trần Phi Vũ và Châu Dã khiến netizen đứng ngồi không yên - Ảnh 1
Đếm Ngược Để Nói Yêu Em do Trần Phi Vũ và Châu Dã đóng chính - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video mới nhất của bộ phim điện ảnh Đếm Ngược Đề Nói Yêu Em, nhá hàng loạt cảnh ôm ngọt ngào của cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Châu Dã. Theo đó đoạn video đã hé lộ những cái ôm thấm đượm mật ngọt giữa Trần Phi Vũ và Châu Dã. Có lúc cặp đôi trao nhau cái ôm nồng nhiệt, ôm chầm lấy đối phương như thế đời này không thể buông ra, đôi khi hai người lại trao nhau cái ôm dịu nhẹ nhưng cũng rất ngọt ngào và lãng mạn. Có thể nói so với nụ hôn, những cái ôm càng làm rung động lòng người hơn.

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em nhá hàng loạt cảnh ôm ngọt ngào của Trần Phi Vũ và Châu Dã khiến netizen đứng ngồi không yên - Ảnh 2Đếm Ngược Để Nói Yêu Em nhá hàng loạt cảnh ôm ngọt ngào của Trần Phi Vũ và Châu Dã khiến netizen đứng ngồi không yên - Ảnh 3

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em nhá hàng loạt cảnh ôm ngọt ngào của Trần Phi Vũ và Châu Dã khiến netizen đứng ngồi không yên - Ảnh 4
Loạt cảnh ôm ngọt ngào của cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Châu Dã - Ảnh: Internet

Giữa trời đông lạnh giá, Cốc Vũ Hiên (Trần Phi Vũ) muốn ôm Thư Nghiên (Trương Tịnh Nghi) thật chặt trong lòng để cảm nhận nhịp tim rung động mãnh liệt hơn cả nụ hôn. Trong khi đó đối với Thư Nghiên, cô cùng Cốc Vũ Hiên gặp gỡ, ôm chầm lấy anh, cái ôm cùng anh chính liều thuốc giải duy nhất cho cuộc sống quá đỗi mệt mỏi của cô.

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em là dự án điện ảnh được làm lại từ phim My Tomorrow, Your Yesterday ra mắt năm 2016 của Nhật Bản. Nội dung tác phẩm này chủ yếu xoanh quanh câu chuyện tình yêu của cặp đôi Cốc Vũ Hiền (Trần Phi Vũ thủ vai) và Hàn Thư Nghiên (Châu Dã đóng). Cả hai từng yêu nhau, từng chia xa rồi lại có cơ hội gặp lại sau nhiều năm để viết tiếp chuyện tình còn dang dở. Thế nhưng một tai nạn bất ngờ đã xảy ra, phá vỡ khoảng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi. Và những kỉ niệm tuổi thơ chính là “bảo pháp” duy nhất giúp cặp đôi viết lại số mệnh của mình.

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em nhá hàng loạt cảnh ôm ngọt ngào của Trần Phi Vũ và Châu Dã khiến netizen đứng ngồi không yên - Ảnh 5
Đếm Ngược Để Nói Yêu Em là dự án điện ảnh được làm lại từ phim My Tomorrow, Your Yesterday ra mắt năm 2016 của Nhật Bản - Ảnh: Internet

Bộ phim Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã sẽ chính thức ra rạp vào ngày 31/12 tới đây khiến các fan hâm mộ không khỏi háo hức mong chờ.

 

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Tối qua, fan hâm một được một phen bất ngờ khi đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa bất ngờ tung MV nhạc phim mang tên Falling You. Điều đặc biệt, thể hiện ca khúc này lại chính là cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi.

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