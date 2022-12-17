Đếm Ngược Để Nói Yêu Em nhá hàng loạt cảnh ôm ngọt ngào của Trần Phi Vũ và Châu Dã khiến netizen đứng ngồi không yên

Nối tiếp thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa sau khi lên sóng, nam chính Trần Phi Vũ chuẩn bị có dự án điện ảnh sắp ra rạp mang tên Đếm Ngược Để Nói Yêu Em. Chính vì thế những thông tin liên quan đến dự án này luôn được khán giả quan tâm.

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em do Trần Phi Vũ và Châu Dã đóng chính - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video mới nhất của bộ phim điện ảnh Đếm Ngược Đề Nói Yêu Em, nhá hàng loạt cảnh ôm ngọt ngào của cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Châu Dã. Theo đó đoạn video đã hé lộ những cái ôm thấm đượm mật ngọt giữa Trần Phi Vũ và Châu Dã. Có lúc cặp đôi trao nhau cái ôm nồng nhiệt, ôm chầm lấy đối phương như thế đời này không thể buông ra, đôi khi hai người lại trao nhau cái ôm dịu nhẹ nhưng cũng rất ngọt ngào và lãng mạn. Có thể nói so với nụ hôn, những cái ôm càng làm rung động lòng người hơn.