Trần Phi Vũ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa tạp chí Ellemen tháng 12, lượng tiêu thụ cao chỉ sau 7 giờ phát hành

Sao quốc tế 12/12/2022 14:37

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh ấn tượng của Trần Phi Vũ trên ảnh bìa của tạp chí Ellemen tháng 12.

Vốn được biết đến với danh xưng ‘thái tử Cbiz’, Trần Phi Vũ những năm đầu tiên khi mới bước vào showbiz chủ yếu là nhờ vào thân phận con trai của Trần Khải Ca và Trần Hồng. Nam diễn viên sinh năm 2000 đã phải tự mình cố gắng rất nhiều để thoát khỏi cái mác "con ông cháu cha".

Trần Phi Vũ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa tạp chí Ellemen tháng 12, lượng tiêu thụ cao chỉ sau 7 giờ phát hành - Ảnh 1
Trần Phi Vũ phải tự mình cố gắng rất nhiều để thoát khỏi cái mác "con ông cháu cha" - Ảnh: Internet

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, cái tên Trần Phi Vũ đã chứng minh được năng lực tự thân của mình với diễn xuất ấn tượng, chiếm trọn cảm tình công chúng và xuất sắc trở thành nam diễn viên có lượng fan tăng nhiều nhất tháng 11 nhờ tác phẩm phim.

Trần Phi Vũ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa tạp chí Ellemen tháng 12, lượng tiêu thụ cao chỉ sau 7 giờ phát hành - Ảnh 2
Trần Phi Vũ xuất sắc trở thành nam diễn viên có lượng fan tăng nhiều nhất tháng 11 nhờ thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh: Internet

Được biết, ngay khi mới 16 tuổi, Trần Phi Vũ còn trở thành đại sứ thương hiệu thời trang Dior. Sau đó, anh liên tục được mời lên trang bìa của nhiều tạp chí lớn ở Trung Quốc. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh ấn tượng của Trần Phi Vũ trên ảnh bìa của tạp chí Ellemen tháng 12. Theo nguồn tin tiết lộ, tạp chí có mặt anh chàng đã tiêu thụ hơn 10.000 bản sau 7 giờ phát hành.

Trần Phi Vũ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa tạp chí Ellemen tháng 12, lượng tiêu thụ cao chỉ sau 7 giờ phát hành - Ảnh 3

 Trần Phi Vũ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa tạp chí Ellemen tháng 12, lượng tiêu thụ cao chỉ sau 7 giờ phát hành - Ảnh 4Trần Phi Vũ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa tạp chí Ellemen tháng 12, lượng tiêu thụ cao chỉ sau 7 giờ phát hành - Ảnh 5Trần Phi Vũ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa tạp chí Ellemen tháng 12, lượng tiêu thụ cao chỉ sau 7 giờ phát hành - Ảnh 6Trần Phi Vũ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa tạp chí Ellemen tháng 12, lượng tiêu thụ cao chỉ sau 7 giờ phát hành - Ảnh 7Trần Phi Vũ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa tạp chí Ellemen tháng 12, lượng tiêu thụ cao chỉ sau 7 giờ phát hành - Ảnh 8Trần Phi Vũ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa tạp chí Ellemen tháng 12, lượng tiêu thụ cao chỉ sau 7 giờ phát hành - Ảnh 9Trần Phi Vũ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa tạp chí Ellemen tháng 12, lượng tiêu thụ cao chỉ sau 7 giờ phát hành - Ảnh 10Trần Phi Vũ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa tạp chí Ellemen tháng 12, lượng tiêu thụ cao chỉ sau 7 giờ phát hành - Ảnh 11

Trần Phi Vũ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa tạp chí Ellemen tháng 12, lượng tiêu thụ cao chỉ sau 7 giờ phát hành - Ảnh 12
Trần Phi Vũ trên ảnh bìa tạp chí Ellemen tháng 12 - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cho rằng, trước đây, Trần Phi Vũ đã từng làm đại diện ảnh bìa cho các tạp chí BazaarMen, L'Officiel, GQ và mới đây là Ellemen. Vì thế, nếu ảnh bìa tiếp theo của Trần Phi Vũ xuất hiện trên tạp chí Esquire thì anh chàng có thể xuất sắc hoàn thành ngũ đại tạp chí nam Trung Quốc.

 

Sau cú hit Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ 'lộ hint' đang quay dự án mới?

Sau cú hit Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ 'lộ hint' đang quay dự án mới?

Mạng xã hội rộ lên thông tin Trần Phi Vũ đang quay dự án mới được tiết lộ qua buổi trò chuyện với fan trên siêu thoại.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Phi Vũ diễn viên Trần Phi Vũ Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Sau cú hit Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ 'lộ hint' đang quay dự án mới?

Sau cú hit Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ 'lộ hint' đang quay dự án mới?

Fan Trần Phi Vũ và fan Vận Mệnh Tuần Hoàn bất ngờ 'khẩu chiến' quyết liệt vì một lý do không ngờ?

Fan Trần Phi Vũ và fan Vận Mệnh Tuần Hoàn bất ngờ 'khẩu chiến' quyết liệt vì một lý do không ngờ?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Loạt ảnh quảng bá phim chưa từng tiết lộ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi mang đậm vibe thanh xuân lãng mạn

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Loạt ảnh quảng bá phim chưa từng tiết lộ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi mang đậm vibe thanh xuân lãng mạn

Sau màn cầu hôn 'rắc đường' trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, khán giả tiếp tục bấn loạn vì Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi lại sắp tái hợp trong dự án mới?

Sau màn cầu hôn 'rắc đường' trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, khán giả tiếp tục bấn loạn vì Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi lại sắp tái hợp trong dự án mới?

Sau Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, 'công chúa' Trương Tịnh Nghi tái hợp với một đàn chị và được chăm sóc ân cần, netizen cảm thương 'quốc vương' Trần Phi Vũ bị cho ra rìa

Sau Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, 'công chúa' Trương Tịnh Nghi tái hợp với một đàn chị và được chăm sóc ân cần, netizen cảm thương 'quốc vương' Trần Phi Vũ bị cho ra rìa

Trần Phi Vũ đón nhận một tin vui lớn trong sự nghiệp sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Trần Phi Vũ đón nhận một tin vui lớn trong sự nghiệp sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 20 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 20 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu