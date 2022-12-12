Trần Phi Vũ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa tạp chí Ellemen tháng 12, lượng tiêu thụ cao chỉ sau 7 giờ phát hành

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh ấn tượng của Trần Phi Vũ trên ảnh bìa của tạp chí Ellemen tháng 12.
- Fan Trần Phi Vũ và fan Vận Mệnh Tuần Hoàn bất ngờ 'khẩu chiến' quyết liệt vì một lý do không ngờ?
- Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Loạt ảnh quảng bá phim chưa từng tiết lộ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi mang đậm vibe thanh xuân lãng mạn
Vốn được biết đến với danh xưng ‘thái tử Cbiz’, Trần Phi Vũ những năm đầu tiên khi mới bước vào showbiz chủ yếu là nhờ vào thân phận con trai của Trần Khải Ca và Trần Hồng. Nam diễn viên sinh năm 2000 đã phải tự mình cố gắng rất nhiều để thoát khỏi cái mác "con ông cháu cha".
Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, cái tên Trần Phi Vũ đã chứng minh được năng lực tự thân của mình với diễn xuất ấn tượng, chiếm trọn cảm tình công chúng và xuất sắc trở thành nam diễn viên có lượng fan tăng nhiều nhất tháng 11 nhờ tác phẩm phim.
Được biết, ngay khi mới 16 tuổi, Trần Phi Vũ còn trở thành đại sứ thương hiệu thời trang Dior. Sau đó, anh liên tục được mời lên trang bìa của nhiều tạp chí lớn ở Trung Quốc. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh ấn tượng của Trần Phi Vũ trên ảnh bìa của tạp chí Ellemen tháng 12. Theo nguồn tin tiết lộ, tạp chí có mặt anh chàng đã tiêu thụ hơn 10.000 bản sau 7 giờ phát hành.
Nhiều khán giả cho rằng, trước đây, Trần Phi Vũ đã từng làm đại diện ảnh bìa cho các tạp chí BazaarMen, L'Officiel, GQ và mới đây là Ellemen. Vì thế, nếu ảnh bìa tiếp theo của Trần Phi Vũ xuất hiện trên tạp chí Esquire thì anh chàng có thể xuất sắc hoàn thành ngũ đại tạp chí nam Trung Quốc.