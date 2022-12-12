Trần Phi Vũ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa tạp chí Ellemen tháng 12, lượng tiêu thụ cao chỉ sau 7 giờ phát hành

Vốn được biết đến với danh xưng ‘thái tử Cbiz’, Trần Phi Vũ những năm đầu tiên khi mới bước vào showbiz chủ yếu là nhờ vào thân phận con trai của Trần Khải Ca và Trần Hồng. Nam diễn viên sinh năm 2000 đã phải tự mình cố gắng rất nhiều để thoát khỏi cái mác "con ông cháu cha".

Trần Phi Vũ phải tự mình cố gắng rất nhiều để thoát khỏi cái mác "con ông cháu cha" - Ảnh: Internet

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, cái tên Trần Phi Vũ đã chứng minh được năng lực tự thân của mình với diễn xuất ấn tượng, chiếm trọn cảm tình công chúng và xuất sắc trở thành nam diễn viên có lượng fan tăng nhiều nhất tháng 11 nhờ tác phẩm phim.