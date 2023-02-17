Châu Dã chính thức nên duyên với 'tình tin đồn' Angelababy trong dự án thanh xuân Đừng Rung Động Vì Anh?

Sao quốc tế 17/02/2023 14:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đừng Rung Động Vì Anh đã chính thức mở weibo, cập nhật thông tin diễn viên chính và lịch khai máy vào cuối tháng 2 tới.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đừng Rung Động Vì Anh đã chính thức mở weibo, cập nhật thông tin diễn viên chính tạm định sẽ do Châu DãLâm Nhất đóng chính. Theo đó, dự án bao gồm 24 tập và sẽ khởi quay tại Tô Châu vào 20/2 tới.

Châu Dã chính thức nên duyên với 'tình tin đồn' Angelababy trong dự án thanh xuân Đừng Rung Động Vì Anh? - Ảnh 1

Châu Dã chính thức nên duyên với 'tình tin đồn' Angelababy trong dự án thanh xuân Đừng Rung Động Vì Anh? - Ảnh 2

Đừng Rung Động Vì Anh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kiều Diêu. Nội dung kể về Nhạc Thiên Linh (Châu Dã) vốn yêu thầm Cố Tầm (Lâm Nhất) từ lâu. Cuối cùng trước khi Cố Tầm sắp tốt nghiệp, Thiên Linh đã tỏ tình với anh nhưng anh lại từ chối cô.

Châu Dã chính thức nên duyên với 'tình tin đồn' Angelababy trong dự án thanh xuân Đừng Rung Động Vì Anh? - Ảnh 3

Nhạc Thiên Linh chán nản đăng nhập vào game tức giận giết 18 mạng. Người đồng đội lạnh lùng trong game nhận ra có chỗ không đúng, vì thế đã quan tâm cô. Người này biết cô vừa tỏ tình đã bị từ chối thì thầm vui vẻ. Tuy vẫn chưa gặp mặt nhưng bản thân anh đã yêu thầm cô từ rất lâu. Thế sự không ngờ, người đồng đội trong game này hóa ra lại chính là Cố Tầm và anh cũng kịp nhận ra mình đã trót dại từ chối crush Thiên Linh của mình.

Châu Dã vốn là ‘gà cưng’ của công ty Hòa Tụng, từng là công ty cũ của Triệu Lệ Dĩnh dưới sự quản lý của Lý Băng Băng. Với vẻ ngoài nổi bật, người đẹp liên tiếp xuất hiện trên các tạp chí có tiếng tại Trung Quốc. Mới bước chân vào giới giải trí không lâu, Châu Dã đã là 'con cưng' của các tạp chí thời trang, được công ty quản lý lăng xê. Trên mạng xã hội Douyin, khán giả bình chọn Châu Dã là nữ diễn viên đẹp nhất trong nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 - bao gồm Triệu Lộ Tư, Tống Tổ Nhi, Vương Sở Nhiên, Trương Tịnh Nghi.

Châu Dã chính thức nên duyên với 'tình tin đồn' Angelababy trong dự án thanh xuân Đừng Rung Động Vì Anh? - Ảnh 4

Lâm Nhất hoạt động trực thuộc Đường nhân ảnh thị - công ty quản lý những cái tên như Hồ Ca, Cổ Lực Na Trát. Sở hữu chiều cao 1,87 m, gương mặt đẹp trai, vóc dáng cân đối, Lâm Nhất được đánh giá là gương mặt nhiều tiềm năng của màn ảnh Trung Quốc. Không chỉ chinh phục fan vì ngoại hình, anh chàng còn khiến khán giả ấn tượng nhờ lối diễn xuất tình cảm, lãng mạn, đặc biệt trong các tác phẩm 'thanh xuân vườn trường' và nhận được nhiều giải thưởng phim ảnh.

Châu Dã chính thức nên duyên với 'tình tin đồn' Angelababy trong dự án thanh xuân Đừng Rung Động Vì Anh? - Ảnh 5

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo liên quan đến dự án Đừng Rung Động Vì Anh do Châu Dã và Lâm Nhất đóng chính.

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