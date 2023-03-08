Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta của Vương Hạc Đệ và Châu Dã lên sóng thông báo lịch lên sóng sau thời gian dài chờ đợi của khán giả

Sao quốc tế 08/03/2023 14:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta do Vương Hạc Đệ và Châu Dã đóng chính đã đổi tên và thông báo lịch dự kiến lên sóng.

Giữa năm 2021, Vương Hạc ĐệChâu Dã đã tạo nên cơn gây sốt vì bộ ảnh quảng bá cho bộ phim Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta. Khán giả hết lời khen gợi cặp đôi diễn viên chính đẹp đôi và mong chờ ngày bộ phim phát sóng.

Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta của Vương Hạc Đệ và Châu Dã lên sóng thông báo lịch lên sóng sau thời gian dài chờ đợi của khán giả - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta do Vương Hạc Đệ và Châu Dã đóng chính thông báo lịch lên sóng. Theo đó, bộ phim sẽ đổi tên thành Thanh Xuân Trong Khói Lửa Chiến Tranh, giảm từ 40 tập xuống 39 tập, dự kiện lên sóng trên đài Giang Tô trong vào 15/3 tới.

Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta của Vương Hạc Đệ và Châu Dã lên sóng thông báo lịch lên sóng sau thời gian dài chờ đợi của khán giả - Ảnh 2

Nhiều khán giả vô cùng háo hức trước thông tin này vì phần đông đã đợi phim lên sóng khá lâu để được gặp ‘Tôn Thượng’ trong tạo hình Dân Quốc. Trước đó, trong loạt ảnh quảng bá phim, nhiều khán giả không ngừng khen ngợi cặp diễn viên rất đẹp đôi. Vương Hạc Đệ có khuôn mặt điển trai, nét nào ra nét đó, còn Châu Dã thì đáng yêu bất chấp.

Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta của Vương Hạc Đệ và Châu Dã lên sóng thông báo lịch lên sóng sau thời gian dài chờ đợi của khán giả - Ảnh 3Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta của Vương Hạc Đệ và Châu Dã lên sóng thông báo lịch lên sóng sau thời gian dài chờ đợi của khán giả - Ảnh 4Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta của Vương Hạc Đệ và Châu Dã lên sóng thông báo lịch lên sóng sau thời gian dài chờ đợi của khán giả - Ảnh 5Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta của Vương Hạc Đệ và Châu Dã lên sóng thông báo lịch lên sóng sau thời gian dài chờ đợi của khán giả - Ảnh 6Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta của Vương Hạc Đệ và Châu Dã lên sóng thông báo lịch lên sóng sau thời gian dài chờ đợi của khán giả - Ảnh 7Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta của Vương Hạc Đệ và Châu Dã lên sóng thông báo lịch lên sóng sau thời gian dài chờ đợi của khán giả - Ảnh 8Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta của Vương Hạc Đệ và Châu Dã lên sóng thông báo lịch lên sóng sau thời gian dài chờ đợi của khán giả - Ảnh 9

Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta lấy bối cảnh những năm 1937 đến 1946. Lúc này ba trường đại học lớn nhất Trung Quốc tạm thời sáp nhập để thành lập Đại học Liên kết Tây Nam Quốc gia. Khi chiến tranh Trung – Nhật lần thứ hai nổ ra vào năm 1937, các học giả và trí thức trẻ đã đứng lên đấu tranh thông qua việc học chữ. Những sinh viên ưu tú dốc sức giúp đỡ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

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