Vương Hạc Đệ sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành bằng công nghệ ghép mặt, fan của mỹ nam họ Vương đồng loạt phản đối

Thanh Trâm Hành là bom tấn cổ trang được đầu tư khủng do Ngô Diệc Phàm và Dương Tử đóng chính. Dự án đã hoàn tất khâu sản xuất đang chờ ngày lên sóng thì nổ ra scandal chấn động của Ngô Diệc Phàm. Sao nam hàng đầu chính thức bị cấm sóng khắp mọi mặt trận, riêng Thanh Trâm Hành có nguy cơ "đắp chiếu vĩnh viễn”.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thanh Trâm Hành sẽ dùng công nghệ AI để đổi mặt nam chính. Theo đó, Vương Hạc Đệ sẽ ghép mặt thay thế Ngô Diệc Phàm vào vai Lý Thư Bạch trong dự án này. Mặc dù thông tin này chưa có sự xác nhận chính thức của đoàn phim nhưng đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả cho rằng với kỹ xảo ghép mặt xứ Trung thì bộ phim xem như bỏ đi. Không những thế, nhiều fan của Vương Hạc Đệ sẽ không đồng ý để thần tượng mình làm điều đó vì sợ ‘vận xui’ của bộ phim ảnh hưởng đến danh tiếng của nam diễn viên.

Trước đó, có thông tin nhà đầu tư "chịu chơi" đến mức quyết định cắt toàn bộ cảnh của nam chính và tiến hành quay lại dù biết chi phí đội lên sẽ rất nhiều. Đáng tiếc không một ai trong số đó muốn là người thay thế cho Ngô Diệc Phàm, bởi họ sợ danh tiếng bị ảnh hưởng vạ lây từ bộ phim lắm thị phi này.

Không những thế, fan của nữ chính Dương Tử hiện cũng vô cùng khổ sở, đây là dự án tiêu tốn rất nhiều công sức và tiền của suốt thời gian dài, họ trông mong được nhìn thấy Dương Tử trong vai Hoàng Tử Hà, thế nhưng lại vô vọng khi nhà đầu tư không tìm được nam chính thay thế.

Thanh Trâm Hành có nội dung xoay quanh câu chuyện li kì hấp dẫn giữa vương gia Lý Thư Bạch và cô gái bẩm sinh có tài phá án phi thường - Hoàng Tử Hà. Tử Hà mang trong mình nỗi oan khuất bị vu tội sát hại cả gia đình, trên đường trốn chạy lệnh truy nã từ triều đình, cô gặp gỡ Lý Thư Bạch và quyết đi theo vị vương gia này nhằm nghĩ cách rửa oan, đồng thời tìm ra hung thủ thật sự năm đó đã giết cả nhà mình.