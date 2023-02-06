Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc khiến fan một phen vừa 'lụi tim' vừa 'dở khóc dở cười' trong video chúc Tết Nguyên Tiêu

Sao quốc tế 06/02/2023 14:04

Mới đây, đoàn phim Dĩ Ái Vi Doanh đã cho phát hành video đặc biệt chúc Tết Nguyên Tiêu của cặp đôi Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc.

Dĩ Ái Vi Doanh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả thời gian gần đây kể từ khi công bố dự án đến lúc khai máy. Bộ phim sở hữu cặp đôi chính Vương Hạc ĐệBạch Lộc với visual cực đỉnh. Chính vì thế, những thông tin liên quan đến hậu trường phim luôn được công chúng chú ý.

Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc khiến fan một phen vừa 'lụi tim' vừa 'dở khóc dở cười' trong video chúc Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc mới nhất của cặp đôi Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc. Theo đó, vào dịp lễ Tết Nguyên Tiêu mới đây, đoàn phim Dĩ Ái Vi Doanh đã cho phát hành video đặc biệt của cặp đôi chính. Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc xuất hiện với tạo hình của Thời Yến và Thư Ý, qua đó gửi lời chúc mừng lễ Tết nguyên tiêu đến khán giả. Đáng chú ý là sự tương tác vô cùng ăn ý, đáng yêu của cặp đôi. Trong vài khoảnh khắc nhỏ còn thấy cả hai dường như đã cố nhịn cười để quay video một cách nghiêm túc nhất có thể.

Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc khiến fan một phen vừa 'lụi tim' vừa 'dở khóc dở cười' trong video chúc Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 2Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc khiến fan một phen vừa 'lụi tim' vừa 'dở khóc dở cười' trong video chúc Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 3Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc khiến fan một phen vừa 'lụi tim' vừa 'dở khóc dở cười' trong video chúc Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 4Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc khiến fan một phen vừa 'lụi tim' vừa 'dở khóc dở cười' trong video chúc Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 5

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai "cắm sừng" ngoại tình với một cô gái giàu có.

Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc khiến fan một phen vừa 'lụi tim' vừa 'dở khóc dở cười' trong video chúc Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 6

Vì tức giận, Thư Ý cố tình tán tỉnh cậu của "trà xanh", được cho là tổng tài Thời Yến quyền lực, bá đạo. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, Thư Ý cũng chinh phục được trái tim vị tổng tài lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng là lúc cô nàng nhận ra bấy lâu nay mình đã cưa cẩm nhầm người.

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