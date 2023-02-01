Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân bất ngờ có điểm douban tăng mạnh, chạm mốc khủng khiến các fan vui mừng

Sao quốc tế 01/02/2023 14:09

Thương Lan Quyết là một trong những bộ phim bùng nổ của mùa hè năm 2022. Mới đây, mạng xã hội vừa lan truyền thông tin điểm douban của Thương Lan Quyết tiếp tục tăng mạnh, chạm mốc khủng.

Thương Lan Quyết là một trong những bộ phim bùng nổ của mùa hè năm 2022. Sở hữu dàn diễn viên trẻ như Vương Hạc ĐệNgu Thư Hân nhưng đã tên cú bứt phá lớn khi lên sóng. Mặc dù, khi mới lên sóng bộ phim bị xem nhẹ vì có kinh phí thấp và không sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng nhưng cho đến hiện tại đã minh chứng được thành công của bộ phim trong lòng khán giả.

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân bất ngờ có điểm douban tăng mạnh, chạm mốc khủng khiến các fan vui mừng - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội vừa lan truyền thông tin điểm douban của Thương Lan Quyết tiếp tục tăng mạnh. Sau khi mở điểm đạt 7.7 điểm với hơn 180 ngàn lượt đánh giá thì đến thời điểm hiện tại, điểm douban của bộ phim đã tăng lên con số đáng ngạc nhiên 8.1 điểm với hơn 630 ngàn lượt đánh giá.

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân bất ngờ có điểm douban tăng mạnh, chạm mốc khủng khiến các fan vui mừng - Ảnh 2

Đây là một tín hiệu vui cho fan hâm mộ bộ phim cũng như dàn diễn viên chính trong phim. Được biết, sau những thành công của bộ phim thì cặp đôi chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đã có bệ phóng vững chắc nhận được nhiều dự án phim, quảng cáo cũng như gia tăng lượng fan yêu thích cũng như sự quan tâm của khán giả dành cho cặp đôi ở những dự án tiếp theo.

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân bất ngờ có điểm douban tăng mạnh, chạm mốc khủng khiến các fan vui mừng - Ảnh 3

Thương Lan Quyết được chuyển thể từ tiểu thuyết Ma Tôn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Thần nữ Phách Tâm tộc bị Ma tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) diệt tộc, vạn năm sau tái sinh trở thành thần tiên cấp thấp ở tiền giới Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân). Lúc này, Hoa Lan Nhỏ đã vô tình làm cho kẻ thù không đội trời chung với minh - Ma tôn đang bị nhốt trong tháp Hạo Thiên sống lại. Để hóa giải phong ấn chủ thuật trên người và giải thoát, Ma Tôn dự tính hy sinh hồn thần nữ của Hoa Lan Nhỏ. Tuy nhiên trong quá trình chung đụng, đại ma đầu đoạn tuyệt tình ái đã dần yêu tiểu tiên nữ ranh ma đáng yêu.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Ngu Thư Hân Thương Lan Quyết sao hoa ngữ cbiz

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