Vương Hạc Đệ ôm ấp tình tứ Bạch Lộc trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình bấn loạn

Sao quốc tế 03/02/2023 11:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc đầy tình tứ, ôm ấp của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ tại phim trường Dĩ Ái Vi Doanh.

Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc ĐệBạch Lộc đóng chính hiện đang khởi quay nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả bởi visual mãn nhãn của cặp đôi chính. Vì thế, những khoảnh khắc hậu trường của cặp đôi luôn được công chúng đặc biệt chú ý.

Vương Hạc Đệ ôm ấp tình tứ Bạch Lộc trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc đầy tình cảm của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ tại phim trường Dĩ Ái Vi Doanh. Dù ảnh leak khá mờ nhưng có thể nhận ra cả hai đang ôm ấp cùng nhau đọc kịch bản. Mặc dù biết đây chỉ để phục vụ cho cảnh quay nhưng đã khiến dân tình không khỏi bấn loạn vì quá ngọt ngào, tình cảm và cứ như ‘phim giả tình thật’. Đa phần đều không khỏi hóng chờ dự án sẽ sớm được lên sóng trong thời gian tới.

Vương Hạc Đệ ôm ấp tình tứ Bạch Lộc trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 2

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai "cắm sừng" ngoại tình với một cô gái giàu có.

Vương Hạc Đệ ôm ấp tình tứ Bạch Lộc trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 3

Vì tức giận, Thư Ý cố tình tán tỉnh cậu của "trà xanh", được cho là tổng tài Thời Yến quyền lực, bá đạo. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, Thư Ý cũng chinh phục được trái tim vị tổng tài lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng là lúc cô nàng nhận ra bấy lâu nay mình đã cưa cẩm nhầm người.

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