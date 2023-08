Lộ bằng chứng Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sắp nên duyên trong một dự án cổ trang của đạo diễn Ở Rể

Mới đây, mạng xã hội rộ một bằng chứng cho thấy Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sắp nên duyên trong dự án chuyển thể của đạo diễn Ở Rể.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin douban của dự án chuyển thể Đại Phụng Đả Canh Nhân vừa cập nhật hình ảnh của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi. Như vậy, rất có khả năng cặp đôi này sẽ đảm nhận vai chính của bộ phim. Được biết, bộ phim dự kiến khai máy vào quý 3/2023. Hiện tại, hotsearch liên quan thông tin này đang đứng thứ 4 bảng chung.

Trước đó, đạo diễn của bộ phim Đại Phụng Đả Canh Nhân đã like bài viết với nội dung ‘Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sẽ góp mặt trong chế tác Đại Phụng Đả Canh Nhân’. Nhưng 6 giờ sau khi một loạt bloggers đã đăng bài, đạo diễn này đã bỏ like bài viết. Hành động trên của đạo diễn như một lời chứng minh có khả năng thông tin Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính Đại Phụng Đả Canh Nhân là sự thật.

Phần đông cư dân mạng đều tỏ ra ủng hộ sự kết đôi này. Bởi chưa bàn đến diễn xuất, chỉ tính riêng phần visual đã khiến netizen thỏa mãn vô cùng. Bản thân Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi tuy kỹ thuật diễn chưa đạt tới mức "đỉnh cao", nhưng vẫn khá ổn áp, mang lại cho khán giả cảm giác dễ chịu khi xem.

Được biết, Đại Phụng Đả Canh Nhân là đại tác phẩm trên web văn học mạng Khởi Điểm, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang, thuộc thể loại tiên hiệp.

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin mới nhất của dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân cũng như sự xác nhận chính thức từ phía các diễn viên Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-bang-chung-vuong-hac-de-va-dien-hi-vi-sap-nen-duyen-trong-mot-du-an-co-trang-cua-dao-dien-o-re-556727.html