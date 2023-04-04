Trần Duyên của Angelababy và Mã Thiên Vũ bất ngờ tung poster mới sau thời gian dài 'đắp chiếu'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án tiên hiệp do Angelababy và Mã Thiên Vũ đóng chính đã tung poster mới của 2 nhân vật chính. Được biết, dự án đã đóng máy vào đầu năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa có lịch lên sóng.

Được biết, trong bộ phim tác giả xây dựng thế giới của Trần Duyên rất mới lạ với nhiều quan điểm và khái niệm sáng tạo về giới tu tiên, đồng thời cũng vẽ lên khung cảnh hoành tráng. Tuy nhiên, điều này có đặc tả được trên phim không thì vẫn còn là một câu hỏi lớn. Chính vì thế mà phần hậu kỳ của Trần Duyên mới trở nên kéo dài như vậy. Việc bất ngờ tung poster của nhân vật chính được nhiều khán giả dự đoán phim đang phát ‘tín hiệu’ rục rịch lên sóng.

Trần Duyên là dự án được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Yên Vũ Giang Nam. Câu chuyện kể về Phương Thanh Trạch (Angelababy), vì nghe được truyền thuyết tu luyện nên đã bỏ công lên núi ngày ngày kinh phật mong được có cuộc sống vĩnh hằng. Sau khi tu được tiên thân lại vì lỡ tay tha cho 1 tiểu yêu tinh mà bị giáng xuống trần. Chuyện này vô tình cũng ảnh hưởng đến Kỷ Nhược Trần (Mã Thiên Vũ), khiến anh cũng bị đày hạ phàm. Số phận của hai người cũng vì thế mà dây dưa với nhau.

Trước đó, khi tung ra teaser của Trần Duyên, nhiều khán giả nhận xét các kỹ xảo được phía sản xuất đầu tư kỹ lưỡng nhưng không có nhiều yếu tố mới mẻ. Một điểm cộng cho bộ phim nằm ở nhan sắc cực phẩm của Angelababy. Tuy nhiên, diễn xuất của nữ diễn viên lại tiếp tục trở thành đề tài được bàn luận vì vẫn chưa có tiến bộ.

Trước đây, Angelababy từng không ít lần bị chê có diễn xuất không tự nhiên, biểu cảm đơ cứng. Trong khi đó, Mã Thiên Vũ cũng có sự nghiệp chưa thực sự nổi bật dù không ít lần gặp được các dự án đình đám, với bạn diễn nổi tiếng trong giới. Chính vì thế Trần Duyên được dự đoán khó có thể tạo sức lan tỏa mạnh, giúp nâng tầm tên tuổi của hai nghệ sĩ trong lĩnh vực phim ảnh.