Tương Tư Lệnh tung ra loạt ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Angelababy và Tống Uy Long nhưng netizen cần phải cân nhắc lại một điều?

Sao quốc tế 28/03/2023 19:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Tương Tư Lệnh đã tung ra những hình ảnh giới thiệu nhân vật đầu tiên của nhân vật Tống Uy Long và Angelababy.

Những ngày qua dự án cổ trang cấp S+ Tương Tư Lệnh do Tống Uy LongAngelababy đóng chính đã chính thức khai máy, nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo khán giả. Bộ phim  được đầu tư bởi Đằng Tấn, do đạo diễn Mạch Quán Chi cầm trịch. Ông có các tác phẩm tiêu biểu như Lưu Ly, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Tương Tư Lệnh đã tung ra những hình ảnh giới thiệu nhân vật đầu tiên của nhân vật Huyền Thương (Tống Uy Long) và Quân Khởi La (Angelababy).

Tương Tư Lệnh tung ra loạt ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Angelababy và Tống Uy Long nhưng netizen cần phải cân nhắc lại một điều? - Ảnh 1Tương Tư Lệnh tung ra loạt ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Angelababy và Tống Uy Long nhưng netizen cần phải cân nhắc lại một điều? - Ảnh 2Tương Tư Lệnh tung ra loạt ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Angelababy và Tống Uy Long nhưng netizen cần phải cân nhắc lại một điều? - Ảnh 3Tương Tư Lệnh tung ra loạt ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Angelababy và Tống Uy Long nhưng netizen cần phải cân nhắc lại một điều? - Ảnh 4Tương Tư Lệnh tung ra loạt ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Angelababy và Tống Uy Long nhưng netizen cần phải cân nhắc lại một điều? - Ảnh 5Tương Tư Lệnh tung ra loạt ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Angelababy và Tống Uy Long nhưng netizen cần phải cân nhắc lại một điều? - Ảnh 6Tương Tư Lệnh tung ra loạt ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Angelababy và Tống Uy Long nhưng netizen cần phải cân nhắc lại một điều? - Ảnh 7Tương Tư Lệnh tung ra loạt ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Angelababy và Tống Uy Long nhưng netizen cần phải cân nhắc lại một điều? - Ảnh 8Tương Tư Lệnh tung ra loạt ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Angelababy và Tống Uy Long nhưng netizen cần phải cân nhắc lại một điều? - Ảnh 9

Tương Tư Lệnh tung ra loạt ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Angelababy và Tống Uy Long nhưng netizen cần phải cân nhắc lại một điều? - Ảnh 10Tương Tư Lệnh tung ra loạt ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Angelababy và Tống Uy Long nhưng netizen cần phải cân nhắc lại một điều? - Ảnh 11Tương Tư Lệnh tung ra loạt ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Angelababy và Tống Uy Long nhưng netizen cần phải cân nhắc lại một điều? - Ảnh 12Tương Tư Lệnh tung ra loạt ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Angelababy và Tống Uy Long nhưng netizen cần phải cân nhắc lại một điều? - Ảnh 13Tương Tư Lệnh tung ra loạt ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Angelababy và Tống Uy Long nhưng netizen cần phải cân nhắc lại một điều? - Ảnh 14

Mặc dù cặp đôi nhận nhiều lời khen ngợi về visual sắc vóc không thể chê vào đâu được nhưng vẫn có không ít khán giả e ngại về diễn cuất của cả hai. Được biết, Angelababy được mệnh danh là ‘bình hoa di động’ của làng giải trí Hoa Ngữ, tham gia phim nào flop phim đó. Còn Tống Uy Long là ‘lính mới’ diễn xuất vẫn còn non kém. Chính vì thế, khán giả hoang mang không biết nam hay nữ chính sẽ gánh nổi dự án này.

Tương Tư Lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết Tân Nương Đoạt Về của tác giả Tịch Quyên.  Nội dung kể về Huyền Thương (Tống Uy Long) là thủ lĩnh bộ Huyền, cũng là quân cơ quan trọng đối với Bắc Huyền. Là một nam nhi phương Bắc nồng nhiệt quả cảm, ngông cuồng quyết đoán. Là chiến thần của Bắc Huyền, lúc còn trẻ đã sớm kế thừa di nguyện của cha mình, trung thành với vua của Bắc Huyền, phụ trách dẫn dắt bộ Huyền. Để duy trì sự phát triển hài hòa của Bắc Huyền và điều tra nguyên nhân cái chết của cha mình, anh đã Quân Phi Phàm để thuận tiện cho kế hoạch của bản thân. Nhưng lại phát hiện ra người bị bắt lại là một nữ tử khác và thân phận của nữ tử này không hề đơn giản.

Tương Tư Lệnh tung ra loạt ảnh đầu tiên đầy mãn nhãn của Angelababy và Tống Uy Long nhưng netizen cần phải cân nhắc lại một điều? - Ảnh 15

Quân Khởi La (Angelababy) sống với 2 thân phận, trong nhà cô là trưởng nữ Quân gia, nhưng ra ngoài lại là con trai riêng của Quân lão gia Quân Phi Phàm. Tính cách thông minh, nữ giả nam trang để kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, đồng thời cũng là tâm phúc của Diệm Nam Vương. Năm 20 tuổi, Quân Khởi La bị bắt và đưa tới Bắc Huyền. Tại đây, nàng trải qua cuộc sống khó khăn, bị nghi ngờ là gián điệp. Năm năm sau, Quân Khởi La tìm cơ hội trốn về quê hương. Trong thời gian nàng mất tích, em rể đã cấu kết với người ngoài hãm hại gia tộc. Quân Khởi La phải tìm cách giúp Quân gia vượt qua sóng gió, khôi phục công việc kinh doanh.

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