Lộ khoảnh khắc Bạch Lộc bị dìm nhan sắc tơi tả khi đứng cạnh 'đàn chị' Angelababy

Những ngày qua, Keep Running đã bắt đầu ghi hình và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Bạch Lộc bị dìm hàng tơi tả khi đứng cạnh đàn chị Angelababy.

Là một trong những show giải trí ăn khách ở Trung Quốc, Keep Running đi qua 10 mùa với lượng rating khá ổn định. Một trong những lý do giúp chương trình này hút khách nằm ở dàn thành viên gồm các nghệ sĩ nổi tiếng. Những gương mặt quen thuộc từ nhiều mùa qua như Lý Thần, Angelababy, Trịnh Khải, Sa Dật, Bạch Lộc, Châu Thâm vẫn tiếp tục tham gia. Một gương mặt mới lần đầu vào đội hình chính thức là Phạm Thừa Thừa, trong khi Tống Vũ Kỳ trở lại với mùa thứ 11 sau một vài mùa giải không tham gia.

Những ngày qua, Keep Running đã bắt đầu ghi hình và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Bạch Lộc, Angelababy và Tống Vũ Kỳ chung khung hình. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng cùng trong một điều kiện ánh sáng, chất lượng ảnh cũng không quá tốt, nhưng Angelababy và Tống Vũ Kỳ vẫn được công chúng đánh giá cao hơn so với Bạch Lộc.

Bên cạnh những ý kiến chê bai, không ít cư dân mạng vẫn lên tiếng bênh vực, bảo vệ Bạch Lộc, cho rằng trạng thái nữ diễn viên khá ổn, không hề bị lấn lướt, chiếm spotlight như nhiều người bình luận. Trong loạt ảnh khác, cô nàng vẫn trông rất xinh xắn đáng yêu. Đây không phải lần đầu tiên Bạch Lộc bị dìm hàng nhan sắc khi chung khung hình với Angelababy tại chương trình này. Ở show Keep Running mùa trước, khoảnh khắc Angelababy, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc từng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, Angelababy nổi bật hơn 2 đàn em nhờ đường nét sắc sảo. Triệu Lộ Tư ăn điểm trên show nhờ sự trẻ trung, duyên dáng và khéo léo cùng nhan sắc sở hữu ngũ quan thanh tú, tươi tắn mà các đàn chị khó bì kịp. Trong khi đó, Bạch Lộc lại bị đánh giá thấp hơn cả về ngoại hình. Đường nét gương mặt cô hài hòa nhưng lại chưa đủ nổi bật khi đặt cạnh các sao nữ khác. Bù lại, nữ diễn viên Châu Sinh Như Cố ăn điểm nhờ tính cách hài hước, lăn xả trong các trò chơi.

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