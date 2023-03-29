Sau nhiều đồn đoán về 'danh tính' nam chính, Bạch Lộc chuẩn bị 'nên duyên' với 'tình cũ màn ảnh' Dương Mịch trong Bắc Thượng

Những ngày qua, dự án chính kịch Bắc Thượng , một dự án trọng điểm của CCTV chuẩn bị có kế hoạch khởi quay, nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Có nhiều thông thông tin xác nhận nữ chính dự án là Bạch Lộc , còn nam chính vẫn còn là một ẩn số.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án Bắc Thượng đã xác định dàn diễn viên chính là Bạch Lộc và Cung Tuấn . Bộ phim sẽ chính thức bấm máy khi Bạch Lộc quay xong Keep Running mùa mới.

Thông tin trên chưa có sự xác nhận chính thức của đoàn phim nhưng trước đó có nhiều sao nam được đồn đoán đóng chính dự án này. Ban đầu, nhiều nguồn tin xác nhận ban đầu nam chính là Đàn Thứ Kiện, ngay cả douban của dự án Bắc Thượng đã cập nhật thông tin về nam chính là anh chàng. Tuy nhiên, hiện tại, Đàn Thứ Kiện vào đoàn phim mới Vương Cân Cân - Người Mà Tôi Đánh Mất Hai Lần.

Tiếp theo, lại có nguồn tin nam chính không phải Đàn Kiện Thứ mà lại là Dương Dương. Thậm chí phía đại fan của Dương Dương còn xóa bài phủ nhận anh chàng không tham gia phim và đăng lại bài ‘mọi thông tin Dương Dương tham gia phim Bắc Thượng đều nghe từ phía mỹ nam. Tuy nhiên, mới đây, thông tin nam chính lại tiếp tục thay đổi thành Âu Hào.

Được biết, Bắc Thượng là bộ phim truyền hình có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Từ Tắc Thần, một tác phẩm từng đạt giải thưởng văn học Mao Thuẫn. Về đội ngũ sản xuất, phim sẽ do biên kịch Triệu Đông Linh – người từng đứng sau thành công của bộ phim đình đám Hạnh Phúc Đến Vạn Gia chấp bút và quá trình quay được chỉ đạo bởi đạo diễn Diêu Hiểu Phong. Bắc Thượng hiện đang là dự án đang rất được mong chờ vì ngoài nàng tiểu hoa Bạch Lộc sẽ đóng chính dự án này, họ còn chờ lộ diện cái tên nam chính chính thức của bộ phim.