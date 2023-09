Bạch Lộc bất ngờ lộ bằng chứng bầu bí ngay trên thảm đỏ Đêm hội Weibo 2023?

Chính vì thế, Bạch Lộc bỗng vướng nghi vấn đang mang thai sau khi diện trang phục này trên thảm đỏ. Ngoài chiếc đầm giấu bụng, khi diện bộ váy vàng cúp ngực và bị lộ vòng 2 to bất thường. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng vòng 2 Bạch Lộc to như vậy là do phâdn eo của váy khá cứng nên khiến vòng 2 của nàng tiểu hoa bị thô không nhỏ như bên ngoài.

Được biết, cách đây ít ngày, Bạch Lộc tham gia chương trình thực tế cùng Trương Lăng Hách để quảng bá Ninh An Như Mộng. Theo đó, cô nàng xuất hiện trong bộ đầm jeans ôm sát người lộ vòng eo nhỏ nhắn.

Bên cạnh đó, loạt tương tác tình cảm của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách khiến dân tình đứng ngồi không yên. Cả hai có nhiều tương tác dựa vai, trao nhau ánh mắt đầy tình cảm vô cùng ‘đôi lứa xứng đôi’.