Bạch Lộc bất ngờ lộ bằng chứng bầu bí ngay trên thảm đỏ Đêm hội Weibo 2023?

Sao quốc tế 28/03/2023 11:08

Xuất hiện trên thảm đỏ đêm hội Weibo, Bạch Lộc bất ngờ lộ bằng chứng bầu bí qua một điểm khiến netizen xôn xao.

Đêm hội Weibo là sự kiện được netizen quan tâm nhất trong ngày 25/3. Người hâm mộ vô cùng ngóng chờ được chứng kiến các ngôi sao khoác lên người những bộ trang phục lộng lẫy, khoe sắc vóc đỉnh cao trên thảm đỏ.

Xuất hiện trên thảm đỏ đêm hội Weibo, Bạch Lộc hóa thân thành nàng công chúa lộng lẫy trong bộ váy trắng bồng bềnh. Tuy nhiên không ít ý kiến tranh cãi vì bộ đầm với thiết kế lông vàng khó hiểu vô tình biến che đi vòng eo nuột nà của nữ diễn viên

Bạch Lộc bất ngờ lộ bằng chứng bầu bí ngay trên thảm đỏ Đêm hội Weibo 2023? - Ảnh 1

Bạch Lộc bất ngờ lộ bằng chứng bầu bí ngay trên thảm đỏ Đêm hội Weibo 2023? - Ảnh 2

Chính vì thế, Bạch Lộc bỗng vướng nghi vấn đang mang thai sau khi diện trang phục này trên thảm đỏ. Ngoài chiếc đầm giấu bụng, khi diện bộ váy vàng cúp ngực và bị lộ vòng 2 to bất thường. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng vòng 2 Bạch Lộc to như vậy là do phâdn eo của váy khá cứng nên khiến vòng 2 của nàng tiểu hoa bị thô không nhỏ như bên ngoài.

Bạch Lộc bất ngờ lộ bằng chứng bầu bí ngay trên thảm đỏ Đêm hội Weibo 2023? - Ảnh 3

Bạch Lộc bất ngờ lộ bằng chứng bầu bí ngay trên thảm đỏ Đêm hội Weibo 2023? - Ảnh 4

Được biết, cách đây ít ngày, Bạch Lộc tham gia chương trình thực tế cùng Trương Lăng Hách để quảng bá Ninh An Như Mộng. Theo đó, cô nàng xuất hiện trong bộ đầm jeans ôm sát người lộ vòng eo nhỏ nhắn.

Bạch Lộc bất ngờ lộ bằng chứng bầu bí ngay trên thảm đỏ Đêm hội Weibo 2023? - Ảnh 5Bạch Lộc bất ngờ lộ bằng chứng bầu bí ngay trên thảm đỏ Đêm hội Weibo 2023? - Ảnh 6

Bên cạnh đó, loạt tương tác tình cảm của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách khiến dân tình đứng ngồi không yên. Cả hai có nhiều tương tác dựa vai, trao nhau ánh mắt đầy tình cảm vô cùng ‘đôi lứa xứng đôi’.

'Bùng binh tình cảm' Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc trong Đêm hội Weibo 2023 gây sốt mạng xã hội

'Bùng binh tình cảm' Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc trong Đêm hội Weibo 2023 gây sốt mạng xã hội

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý khán giả đó là vị trí ngồi Ngu Thư Hân – Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc trong Đêm hội Weibo năm nay.

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