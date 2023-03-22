Chỉ một khoảnh khắc cho thấy Bạch Lộc có tính cách tốt đẹp, được lòng bạn diễn

Những ngày qua, dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính đã chính thức đóng máy. Mặc dù vậy, những khoảnh khắc hậu trường của bộ phim vẫn được khán giả quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip một nữ diễn viên bế Bạch Lộc trong phim trường Dĩ Ái Vi Doanh. Được biết, nữ diễn viên trong đoạn clip là nữ phụ Thẩm Vũ Khiết của bộ phim. Đáng chú ý, cách mà Thẩm Vũ Khiết bế Bạch Lộc trông rất mạnh mẽ nhưng cũng đầy ngọt ngào.

Khoảnh khắc trên của Bạch Lộc và Thẩm Vũ Khiết đã khiến dân tình không khỏi hú hét trước màn tương tác đầy dễ thương của cả hai diễn viên. Không những thế, họ không khỏi ngưỡng mộ trước mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp của cả hai.

Bên cạnh việc tên tuổi Bạch Lộc có chỗ đứng trong lòng khán giả thì cô nàng cũng được đánh giá có tính cách tốt đẹp, hòa đồng với các bạn đồng nghiệp. Được biết, Bạch Lộc còn có tình bạn thân thiết với Ngu Thư Hân.

Không chỉ là đồng nghiệp trong ngành giải trí mà Bạch Lộc và Ngu Thư Hân còn được biết đến như những người bạn thân thiết trong cuộc sống. Theo đó, tài khoản Instagram của Bạch Lộc chỉ ấn theo dõi một tài khoản duy nhất mà người đó lại chính là Ngu Thư Hân. Cả hai cũng thường xuyên khoe ảnh xuất hiện cùng nhau.

Ngay cả trên sóng truyền hình, bộ đôi cực phẩm cũng không ngần ngại khoe tình bạn đẹp khi nhắc đến đối phương, thường xuyên thể hiện sự ủng hộ cho các tác phẩm của nhau. Trong một lần tham gia chương trình thực tế Keep Running, Bạch Lộc từng gọi điện cho Ngu Thư Hân để thực hiện nhiệm vụ của chương trình.