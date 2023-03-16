Tạo hình cưỡi ngựa của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh bị fan nguyên tác xét nét vì một điểm?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Bạch Lộc cưỡi ngựa trong hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh. Tuy nhiên, tạo hình này của cô nàng bị fan nguyên tác xét nét vì một điểm.

Dĩ Ái Vi Doanh (tên cũ là Trêu Nhầm) do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính là dự án được đông đảo khán giả quan tâm hiện nay. Bộ phim đã khởi quay cách đây không lâu cũng như thường xuyên cập nhật ảnh leak hậu trường về tạo hình của cặp đôi chính. Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc mới nhất của nữ chính Bạch Lộc trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh. Theo đó, cô nàng xuất hiện với tạo hình cưỡi ngựa đầy xinh đẹp nhưng cũng không kém phần 'ngầu', thần thái khiến fan hâm mộ thích thú.

Tuy nhiên một số fan nguyên tác lại bật chế độ chê Bạch Lộc vì cô nàng mặc sai màu sắc trang phục của nhân vật trong nguyên tác. Theo đó, trong truyện, nhân vật Trình Thư Ý mặc đồ cưỡi ngựa màu đỏ chứ không phải màu đen như cô nàng. Ngay lập tức, fan hâm mộ của cô nàng liền vào đính chính trang phục cưỡi ngựa của cô nàng có 3 bộ, trong đó có màu đỏ, chỉ là không được chia sẻ rầm rộ nên khiến các fan nguyên tác hiểu lầm.

Trước đây, tạo hình của Bạch Lộc ở những ngày đầu khởi quay từng gây tranh cãi bởi fan nguyên tác lẫn các khán giả khác. Ở những trang phục trước đó cô nàng bị chê ‘dừ’, nhan sắc bị dìm bởi trang phục không hề giống một nữ phóng viên thời thượng. Còn nhân vật Trình Thư Ý trong nguyên tác là một phóng viên giỏi giang có ngoại hình xinh đẹp, gu thời trang cá tính, phong cách và cực kỳ tự tin nhưng cũng rất phóng khoáng trong cuộc sống đời thường. Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai "cắm sừng" ngoại tình với một cô gái giàu có. Vì tức giận, Thư Ý cố tình tán tỉnh cậu của "trà xanh", được cho là tổng tài Thời Yến quyền lực, bá đạo. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, Thư Ý cũng chinh phục được trái tim vị tổng tài lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng là lúc cô nàng nhận ra bấy lâu nay mình đã cưa cẩm nhầm người.

Bạch Lộc được fan ví như công chúa tóc xù Merida trong tạo hình tóc xoăn bồng bềnh Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới của Bạch Lộc. Theo đó, cô nàng xuất hiện trong tạo hình tóc xoăn bồng bềnh được fan hết lời khen ngợi.

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