Rộ lại ảnh Bạch Lộc dìm hàng nhan sắc 'tình cũ' Dương Dương thời chưa nổi tiếng

Sao quốc tế 07/03/2023 09:59

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ bức hình Bạch Lộc và Kiều Hân chung khung hình thời chưa nổi tiếng. Nhan sắc của cô nàng khiến cho ‘tình cũ’ Dương Dương bị dìm thê thảm.

Bạch Lộc là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của Cbiz hiện nay. Cô là một trong những ‘gà cưng’ do một tay Vu Chính nâng đỡ và quản lí. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Bạch Lộc là gương mặt để lại ấn tượng cho khán giả với nhiều phim truyền hình xứ Trung. Tuy nhiên, để có được nhan sắc và chỗ đứng trong làng giải trí như hiện nay, Bạch Lộc đã phải trải qua sự cố gắng thay đổi và hoàn thiện bản thân một cách ngoạn mục.

Rộ lại ảnh Bạch Lộc dìm hàng nhan sắc 'tình cũ' Dương Dương thời chưa nổi tiếng - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ bức hình Bạch Lộc và Kiều Hân chung khung hình thời chưa nổi tiếng. Theo đó, nhiều khán giả hết lời khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của Bạch Lộc, cùng làn da mịn màng không tì vết. Thậm chí, nhan sắc của cô nàng khiến cho ‘tình cũ’ Dương Dương bị dìm thê thảm. Được biết, Kiều Hân chỉ hơn Bạch Lộc một tuổi nhưng do cách trang điểm đậm của cô nàng trông già hơn độ tuổi thật.

Rộ lại ảnh Bạch Lộc dìm hàng nhan sắc 'tình cũ' Dương Dương thời chưa nổi tiếng - Ảnh 2

Được biết, Bạch Lộc xuất thân là hot girl trên mạng. Những hình ảnh thời chưa nổi tiếng của cô nàng từng được lan truyền rộng rãi với nét đẹp nữ tính, nhẹ nhàng, không quá nhiều khác biệt so với hiện tại. Chỉ ngoài trừ việc cô đã chỉnh nha đã nâng tầm nhan sắc giúp cô thêm xinh đẹp, rực rỡ hơn.

Rộ lại ảnh Bạch Lộc dìm hàng nhan sắc 'tình cũ' Dương Dương thời chưa nổi tiếng - Ảnh 3Rộ lại ảnh Bạch Lộc dìm hàng nhan sắc 'tình cũ' Dương Dương thời chưa nổi tiếng - Ảnh 4

Từ một idol có nhan sắc xinh đẹp, Bạch Lộc từng bước chinh phục khán giả qua các loạt phim nổi tiếng. May mắn với Bạch Lộc khi cô ký hợp đồng với công ty quản lý của Vu Chính. Người đẹp được vị biên kịch tích cực nâng đỡ và tham gia nhiều dự án phim.

Rộ lại ảnh Bạch Lộc dìm hàng nhan sắc 'tình cũ' Dương Dương thời chưa nổi tiếng - Ảnh 5

Năm 2021, nữ diễn viên chính thức phá tan định kiến hot girl mạng đóng phim của công chúng khi diễn xuất cực đỉnh trong Châu Sinh Như Cố và Một Đời Một Kiếp. Tên tuổi Bạch Lộc lên như diều gặp gió và liên tiếp được nhiều đạo diễn để ý qua những dự án mới. Không những thế, nhan sắc nữ diễn viên còn ngày càng thăng hạng, sắc sảo hơn. 

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