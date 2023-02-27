Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách thoát kiếp 'đấp chiếu', bất chấp những ồn ào của nam phụ Châu Tuấn Vỹ?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một tin vui cho các fan của Ninh An Như Mộng. Theo đó, bộ phim sẽ thoát kiếp 'đấp chiếu' bất chấp những ồn ào của nam phụ Châu Tuấn Vỹ.
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Những ngày qua, thông tin dự án Ninh An Như Mộng (Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính) và Dữ Phượng Hành (Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính) có nguy cơ bị ‘đắp chiếu’ vĩnh viễn do ồn ào của nam phụ Châu Tuấn Vỹ đã khiến không ít dân tình hoang mang.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền một tin vui cho các fan của Ninh An Như Mộng. Theo đó, bộ phim sẽ được lên sóng vào quý 2 năm 2023 bất chấp những ồn ào của nam phụ Châu Tuấn Vỹ. Mặc dù thông tin này chưa có sự xác nhận của đoàn phim nhưng vẫn khiến nhiều khán giả thở phào nhẹ nhõm được phần nào. Họ cho rằng nếu vì một nam phụ có vai diễn nhỏ nhoi trên phim mà phim cấm chiếu thì sẽ tội cho ekip phim.
Được biết, Châu Tuấn Vỹ bất ngờ bị cấm phát ngôn trên trang Weibo cá nhân, nguyên nhân ban đầu được cho là anh có hành vi phạm pháp. Theo đó, anh chàng từng đăng hình ảnh tờ giấy trắng, được cho là ủng hộ hoạt động biểu tình của sinh viên Đại học Nam Kinh đòi dỡ bỏ các chính sách phong tỏa chống dịch Covid-19.
Hành động này kích động dư luận trong thời điểm dịch bệnh tái bùng phát mạnh ở Trung Quốc. Ngoài ra, nam diễn viên cũng có những phát biểu nhạy cảm về chính trị trong một show diễn mới tham gia.
Ninh An Như Mộng được chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính. Phim là câu chuyện kể về cuộc đời của Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) – người không từ thủ đoạn để lên ngôi hoàng hậu. Sau cùng, Tuyết Ninh cũng chẳng thể có được tham vọng đó, thậm chí còn bị ép tự sát. Kiếp sau, để chuộc lại những lỗi lầm mình từng gây ra nàng thề với lòng sẽ tu tâm thay đổi.