Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách thoát kiếp 'đấp chiếu', bất chấp những ồn ào của nam phụ Châu Tuấn Vỹ?

Những ngày qua, thông tin dự án Ninh An Như Mộng (Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính) và Dữ Phượng Hành (Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính) có nguy cơ bị ‘đắp chiếu’ vĩnh viễn do ồn ào của nam phụ Châu Tuấn Vỹ đã khiến không ít dân tình hoang mang.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một tin vui cho các fan của Ninh An Như Mộng. Theo đó, bộ phim sẽ được lên sóng vào quý 2 năm 2023 bất chấp những ồn ào của nam phụ Châu Tuấn Vỹ. Mặc dù thông tin này chưa có sự xác nhận của đoàn phim nhưng vẫn khiến nhiều khán giả thở phào nhẹ nhõm được phần nào. Họ cho rằng nếu vì một nam phụ có vai diễn nhỏ nhoi trên phim mà phim cấm chiếu thì sẽ tội cho ekip phim.