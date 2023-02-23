Phim của Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc có nguy cơ bị cấm chiếu do scandal của một nam phụ

Sao quốc tế 23/02/2023 11:01

Dự án Dữ Phượng Hành (Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân đóng chính) và Ninh An Như Mộng (Bạch Lộc, Trương Lăng Hách đóng chính) đang nhận được khán giả hóng đợi lịch lên sóng thời gian qua. Tuy nhiên, dự án có nguy cơ bị cấm chiếu bởi scandal của một nam diễn viên trong phim.

Dự án Dữ Phượng Hành (Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân đóng chính) và Ninh An Như Mộng (Bạch Lộc, Trương Lăng Hách đóng chính) đang nhận được khán giả hóng đợi lịch lên sóng thời gian qua. Tuy nhiên, dự án có nguy cơ bị cấm chiếu bởi scandal của một nam diễn viên trong phim.

Phim của Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc có nguy cơ bị cấm chiếu do scandal của một nam phụ - Ảnh 1Phim của Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc có nguy cơ bị cấm chiếu do scandal của một nam phụ - Ảnh 2

Theo đó, những ngày qua, mạng xã hội xứ Trung đưa tin nam diễn viên Châu Tuấn Vỹ đã bị cấm phát ngôn trên trang cá nhân Weibo với lý do có hành vi trái pháp luật. Được biết, nam diễn viên từng đăng hình ảnh tờ giấy trắng, được cho là ủng hộ hoạt động biểu tình của sinh viên Đại học Nam Kinh đòi dỡ bỏ các chính sách phong tỏa chống dịch Covid-19. Hành động của Nam diễn viên bị cho là kích động dư luận trong thời điểm dịch bệnh tái bùng phát mạnh ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, trong một show giải trí mới tham gia, nam diễn viên Lưu ly cũng có những phát biểu nhạy cảm về chính trị.

Phim của Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc có nguy cơ bị cấm chiếu do scandal của một nam phụ - Ảnh 3Phim của Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc có nguy cơ bị cấm chiếu do scandal của một nam phụ - Ảnh 4

Được biết, Châu Tuấn Vỹ có những tác phẩm đình đám chưa lên sóng như Ninh An Như Mộng với vai phụ và Dữ Phượng Hành với vai khách mời. Scandal của nam diễn viên có thể ảnh hưởng ít nhiều đến việc lên sóng của các bộ phim. Có khả năng đoàn phin sẽ tìm biện pháp cắt sóng bớt hình ảnh của nam diễn viên hoặc tìm người thay thế.

Phim của Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc có nguy cơ bị cấm chiếu do scandal của một nam phụ - Ảnh 5

Trước đó, cộng đồng mạng xứ Trung từng một phen dậy sóng khi nữ diễn viên Xuân Hạ cũng có hành động tương tự khi chia sẻ bài viết ủng hộ sự kiện Đại học Truyền thông Nam Kinh.

Phim của Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc có nguy cơ bị cấm chiếu do scandal của một nam phụ - Ảnh 6

Việc này khiến nhiều người không khỏi tức giận và lên tiếng đòi tẩy chay người đẹp này. Có ý kiến cho rằng hành động của Xuân Hạ sẽ khiến loạt phim cô nàng từng tham gia khó mà lên sóng được.

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Từ khóa:   Bạch Lộc Trương Lăng Hách Lâm Canh Tân Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ

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