Triệu Lệ Dĩnh được netizen khen ngợi hết lời về nhân cách vàng qua một hành động dành cho đàn em?

Sao quốc tế 21/02/2023 11:07

Trên mạng giải trí xứ Trung lan truyền một bài viết cho biết Triệu Lệ Dĩnh từng làm một hành động dành cho đàn em mới vào nghề khiến netizen khen ngợi hết lời.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 hiện nay. Dù là tay ngang khi mới vào nghề nhưng với sự cố gắng không ngừng nghỉ, chật vật từ những vai phụ không tên đến những vai diễn ‘điểm mặt gọi tên’, cô nàng đã trở thành ‘nữ hoàng rating’ có tên tuổi và tầm ảnh hưởng trong làng giải trí Hoa Ngữ.

Triệu Lệ Dĩnh được netizen khen ngợi hết lời về nhân cách vàng qua một hành động dành cho đàn em? - Ảnh 1

Nổi tiếng trong giới giải trí, Triệu Lệ Dĩnh còn nổi tiếng là sao nữ thân thiện, đáng mến và dễ làm việc chung. Mỗi dự án đi qua, nữ diễn viên luôn có cho mình những người bạn mới. Cô nàng thường hay giúp đỡ đàn em mới vào nghề.

Theo đó, trên mạng giải trí xứ Trung lan truyền một bài viết cho biết Triệu Lệ Dĩnh là người rất để tâm đến những diễn viên tiềm năng nhưng chưa có cơ hội để phát triển. Cô nàng thường giới thiệu, tiến cử họ với những đoàn làm phim mà mình tham gia diễn chính.

Triệu Lệ Dĩnh được netizen khen ngợi hết lời về nhân cách vàng qua một hành động dành cho đàn em? - Ảnh 2

Gần đây, trên một chương trình của đài CCTV6, nữ diễn viên Vương Tử Vy đã chia sẻ về chặng đường sự nghiệp của mình sắp tới. Trong đó, cô bất ngờ tiết lộ bản thân đã được Triệu Lệ Dĩnh ngỏ lời mời tham gia dự án cổ trang mới Dữ Phượng Hành trong vai khách mời.

Nữ diễn viên bày tỏ sự biết ơn và vui mừng khi được Triệu Lệ Dĩnh nhớ đến và mời đóng phim chung. Cô cho biết đàn chị luôn nhớ đến những người từng hợp tác, nhất là những ai thân thiết và tạo cơ hội cho họ nếu có thể. Được biết, Vương Tiểu Vy từng hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong dự án đình đám Minh Lan Truyện.

Triệu Lệ Dĩnh được netizen khen ngợi hết lời về nhân cách vàng qua một hành động dành cho đàn em? - Ảnh 3

Chính những hành động nhỏ của Triệu Lệ Dĩnh dành cho đàn em đã khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ và khâm phục về nhân cách vàng của nàng tiểu hoa.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Vương Tử Vy Minh Lan Truyện Dữ Phượng Hành sao hoa ngữ

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