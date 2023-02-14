Dữ Phượng Hành tung poster Triệu Lệ Dĩnh cùng Lâm Canh Tân vào đúng dịp Valentine, tưởng ngọt ngào nhưng hóa ra lạ lắm?

Sao quốc tế 14/02/2023 11:03

Mới đây, nhân dịp Valentine, đoàn phim Dữ Phượng Hành đã tung poster của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Dữ Phượng Hành là dự án được khán giả quan tâm và chờ đợi lên sóng ở thời điểm hiện tại. Bộ phim đánh dấu sự tái hợp sau 5 năm Sở Kiều Truyện của cặp đôi Triệu Lệ DĩnhLâm Canh Tân. Chính vì thế, những thông tin liên quan đến bộ phim luôn được công chúng chú ý.

Dữ Phượng Hành tung poster Triệu Lệ Dĩnh cùng Lâm Canh Tân vào đúng dịp Valentine, tưởng ngọt ngào nhưng hóa ra lạ lắm? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh mới nhất của bộ phim Dữ Phượng Hành. Theo đó, nhân dịp Valentine, đoàn phim đã tung poster của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Khác với những dự án khác tung phúc lợi ảnh nhân vật chính đầy ngọt ngào lãng mạn thì ở Dữ Phượng Hành khá lạ lẫm.

Dữ Phượng Hành tung poster Triệu Lệ Dĩnh cùng Lâm Canh Tân vào đúng dịp Valentine, tưởng ngọt ngào nhưng hóa ra lạ lắm? - Ảnh 2

Cụ thể, Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) và Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) trao nhau cái ôm đầy ngọt ngào. Tuy nhiên, trên gương mặt của nhân vật Thẩm Ly đầy vết thương và ánh mắt của cặp đôi có vẻ dè chừng khi sắp đón chờ những điều nguy hiểm sắp tới. Nhiều khán giả cho rằng ngay cả poster dịp Valentine mà đoàn phim cũng bám sát nội dung phim vì trong sự ngọt ngào cũng ẩn chứa sự ngược tâm của cặp đôi chính Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) và Hành Chỉ (Lâm Canh Tân).

Dữ Phượng hành là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp.

Dữ Phượng Hành tung poster Triệu Lệ Dĩnh cùng Lâm Canh Tân vào đúng dịp Valentine, tưởng ngọt ngào nhưng hóa ra lạ lắm? - Ảnh 3

Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện Hành Chỉ cũng chính là người ban cho cô mỗi hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này mỗi nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân Dữ Phượng Hành sao hoa ngữ cbiz

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