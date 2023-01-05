'Vương Gia' Triệu Lệ Dĩnh đầy khí chất ngời ngời khi tập luyện cầm thương trong loạt ảnh hậu trường Dữ Phượng Hành chưa tiết lộ

Dù mới đóng máy và chưa có lịch lên sóng, dự án Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Đặc biệt là những ảnh leak hậu trường của bộ phim luôn khiến công chúng hóng chờ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc hậu trường của dự án Dữ Phượng Hành. Theo đó, loạt ảnh cho thấy buổi tập luyện cầm thương của Triệu Lệ Dĩnh. Dù là cảnh toàn không thấy cận mặt nàng tiểu hoa nhưng vẫn toát lên khí thế mạnh mẽ, khí chất ngời ngời của ‘Vương Gia’ Triệu Lệ Dĩnh.

Được biết, Triệu Lệ Dĩnh dành nhiều tâm huyết cho dự án Dữ Phượng Hành. Trước khi tham gia dự án, nàng tiểu hoa đã dành nhiều thời gian tập luyện võ thuật. Thậm chí, cô nàng còn chịu đau để tập những động tác khó.

Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) và Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân) – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.

Bích Thương vương Thẩm Ly “ngậm ngọc mà sinh ra”, xinh đẹp, mạnh mẽ, khí phách hiên ngang lại bị chỉ hôn cho một tên nổi tiếng “không ra gì”. Không thể chấp nhận cuộc hôn nhân hoang đường này, nàng quyết định “đào hôn”. Trên đường đi, Thẩm Ly gặp nạn trọng thương, từ “phượng hoàng Ma giới” biến thành “con gà trụi lông” không hơn không kém, lưu lạc nhân gian. Trong lúc khó khăn, Thẩm Ly gặp gỡ Hành Vân, được chàng cưu mang. Ngày tháng chung sống bình dị mà ấm áp, Thẩm Ly dần rung động với Hành Vân, dốc hết tình cảm mà yêu chàng. Thế nhưng, vận mệnh đã định, Thẩm Ly bị buộc về Ma giới. Hành Vân cũng mất ngay sau đó.

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ dự án Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính được lên sóng trong thời gian sớm nhất.