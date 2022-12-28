Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nhận một phần lỗi về mình khi Hữu Phỉ không đạt kết quả cao

Sao quốc tế 28/12/2022 14:18

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video Triệu Lệ Dĩnh tham gia một cuộc phỏng vấn nói về bộ phim Hữu Phỉ. Theo đó, nàng tiểu hoa đã nhận một phần lỗi về phía mình khi bộ phim Hữu Phỉ không có kết quả cao.

Hữu Phỉ đánh dấu sự trở lại của “bà mẹ một con” Triệu Lệ Dĩnh sau một thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh. Mặc dù sở hữu 2 tên tuổi lưu lượng là Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác và được mong đợi thành công. Tuy nhiên, ngay khi phim lên sóng đã khiến khán giả thất vọng vì flop thảm hại. Thậm chí, còn khiến fandom 2 nhà gây chiến, đổ lỗi cho nhau trong suốt thời gian dài.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nhận một phần lỗi về mình khi Hữu Phỉ không đạt kết quả cao - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video Triệu Lệ Dĩnh tham gia một cuộc phỏng vấn nói về bộ phim Hữu Phỉ. Theo đó, nàng tiểu hoa đã không lảng tránh, chân thành tiếp nhận các đánh giá không tốt, nhận một phần lỗi về phía mình khi bộ phim Hữu Phỉ không có kết quả cao.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nhận một phần lỗi về mình khi Hữu Phỉ không đạt kết quả cao - Ảnh 2

Chính vì hành động không lảng tránh của Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng. Không những thế, cô nàng còn bày tỏ hy vọng bộ phim Dữ Phượng Hành có thể có trạng thái tốt nhất khi được lên sóng.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nhận một phần lỗi về mình khi Hữu Phỉ không đạt kết quả cao - Ảnh 3

Được biết, Dữ Phượng Hành là dự án cổ trang đánh dấu màn tái hợp sau 5 năm Sở Kiều Truyện của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Ngay từ khi có thông tin khởi quay cho đến hiện tại, những hình ảnh hậu trường và thông tin xoay quanh bộ phim luôn được khán giả đặc biệt quan tâm bởi nội dung hấp dẫn và tạo hình nhân vật, cảnh quay mãn nhãn. Chính vì thế khán giả đặt mong chờ và đặt tin phim sẽ thành công trong thời gian tới.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Hữu Phỉ Dữ Phượng Hành sao hoa ngữ cbiz

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