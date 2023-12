Những chi tiết đắt giá đề cao tính nữ quyền trong bộ phim Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh

Những cảnh cô bị đánh ghen hay cam chịu vì bị người chồng vũ phu bạo hành dã man đều được thể hiện khá tốt - Ảnh: Internet

Được biết, bộ phim lấy bối cảnh thập niên 90, đề cao sự phấn đấu và tài năng của phụ nữ trong ngành kinh tế quan trọng. Nữ chính Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) vừa sinh ra thì mẹ cô đã mất vì khó sinh. Vì vậy, cha cô hận con gái, luôn đối xử khắc nghiệt với Hứa Bán Hạ. Sau đó, cô nỗ lực vươn lên và tạo nên thành công ở ngành công nghiệp thép. Bộ phim gây ấn tượng khi đề cao tính nữ quyền khi mà người ta thường mặc định thương trường chỉ thuộc về nam giới.

Bộ phim gây ấn tượng khi đề cao tính nữ quyền khi mà người ta thường mặc định thương trường chỉ thuộc về nam giới - Ảnh: Internet

Có thể thấy, ngay từ đầu phim đến hiện tại, chưa từng 1 lần thấy Hứa Bán Hạ khóc than cho bản thân, khóc than cho thân phận phụ nữ gặp khó khăn chốn thương trường. Đồng thời, Hứa Bán Hạ cũng không phải kiểu nhân vật quyết tâm kiếm tiền do hoàn cảnh gia đình thuở bé, do bị chồng phản bội. Từ đầu tới cuối, Hứa Bán Hạ đều cho khán giả thấy là cô muốn kiếm tiền, cô muốn gây dựng sự nghiệp, đó là dã tâm của cô, không phải vì bất cứ điều gì.