Những chi tiết đắt giá đề cao tính nữ quyền trong bộ phim Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 18/12/2022 16:18

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng khi đề cao tính nữ quyền khi mà người ta thường mặc định thương trường chỉ thuộc về nam giới.

Sau nhiều năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, cái tên Triệu Lệ Dĩnh được xem là bảo chứng cho nhiều tác phẩm mà cô tham gia. Sự góp mặt của cô phần nào khiến khán giả yên tâm về khả năng diễn xuất. Gió Thổi Bán Hạ cũng không ngoại lệ. Tính đến hiện tại, bộ phim đã nhận được những phản hồi tốt về nội dung lẫn diễn xuất của dàn sao.

Những chi tiết đắt giá đề cao tính nữ quyền trong bộ phim Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1
Gió Thổi Bán Hạ đã nhận được những phản hồi tốt về nội dung lẫn diễn xuất của dàn sao - Ảnh: Internet

Trong đó, Triệu Lệ Dĩnh được xem là "linh hồn" của tác phẩm khi cô có những phân cảnh gây xúc động. Đặc biệt những cảnh cô bị đánh ghen hay cam chịu vì bị người chồng vũ phu bạo hành dã man đều được thể hiện khá tốt.

Những chi tiết đắt giá đề cao tính nữ quyền trong bộ phim Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2
Những cảnh cô bị đánh ghen hay cam chịu vì bị người chồng vũ phu bạo hành dã man đều được thể hiện khá tốt - Ảnh: Internet

Được biết, bộ phim lấy bối cảnh thập niên 90, đề cao sự phấn đấu và tài năng của phụ nữ trong ngành kinh tế quan trọng. Nữ chính Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) vừa sinh ra thì mẹ cô đã mất vì khó sinh. Vì vậy, cha cô hận con gái, luôn đối xử khắc nghiệt với Hứa Bán Hạ. Sau đó, cô nỗ lực vươn lên và tạo nên thành công ở ngành công nghiệp thép. Bộ phim gây ấn tượng khi đề cao tính nữ quyền khi mà người ta thường mặc định thương trường chỉ thuộc về nam giới.

Những chi tiết đắt giá đề cao tính nữ quyền trong bộ phim Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3
Bộ phim gây ấn tượng khi đề cao tính nữ quyền khi mà người ta thường mặc định thương trường chỉ thuộc về nam giới - Ảnh: Internet

Có thể thấy, ngay từ đầu phim đến hiện tại, chưa từng 1 lần thấy Hứa Bán Hạ khóc than cho bản thân, khóc than cho thân phận phụ nữ gặp khó khăn chốn thương trường. Đồng thời, Hứa Bán Hạ cũng không phải kiểu nhân vật quyết tâm kiếm tiền do hoàn cảnh gia đình thuở bé, do bị chồng phản bội. Từ đầu tới cuối, Hứa Bán Hạ đều cho khán giả thấy là cô muốn kiếm tiền, cô muốn gây dựng sự nghiệp, đó là dã tâm của cô, không phải vì bất cứ điều gì.

Về tuyến tình cảm, Hứa Bán Hạ có mối tình với Triệu Lũy. Ở hai người có sự đồng cảm về khó khăn khi lập nghiệp, cũng như thông cảm cho những gì đối phương phải trải qua. Hứa Bán Hạ cảm phục Triệu Lũy vì tầm nhìn xa trông rộng, còn Triệu Lũy yêu cái cách Hứa Tổng một mình làm nên nghiệp lớn và không biết sợ là gì.

Những chi tiết đắt giá đề cao tính nữ quyền trong bộ phim Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 4

Những chi tiết đắt giá đề cao tính nữ quyền trong bộ phim Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 5
Khán giả xem phim không khỏi cảm thấy thú vị với câu nói của nhân vật Hứa Bán Hạ ‘em sẽ chịu trách nhiệm với anh' sau khi có màn ân ái - Ảnh: Internet

Như 1 lẽ tất yếu, cả hai rơi vào vòng tay của nhau và có một cảnh giường chiếu 'trong sáng'. Tuy vậy, khán giả xem phim không khỏi cảm thấy thú vị với câu nói của nhân vật Hứa Bán Hạ ‘em sẽ chịu trách nhiệm với anh’. Bình thường khi nam nữ xảy ra chuyện nhạy cảm, đàn ông sẽ thường nói câu 'chịu trách nhiệm', nhưng giờ nó lại tới từ một người phụ nữ, tạo nên màu sắc thú vị cho một bộ phim mạnh về tính nữ.

Một điều tuyệt vời khác của Gió Thổi Bán Hạ là xây dựng các nhân vật nữ không có ai là hoàn hảo, ai cũng có khuyết điểm và ưu điểm riêng. Không xây dựng một nữ phụ xấu xa để đề cao nữ chính, không xây dựng một nữ phụ có hoàn cảnh thê thảm để nữ chính vươn tay giúp đỡ.

Điều mà bộ phim thể hiện rõ nhất có lẽ là để những nhân vật nữ trong phim tự quyết định lấy tương lai của mình. Và có lẽ, điều giúp đỡ duy nhất chỉ là 1 câu ủng hộ từ người khác. Hứa Bán Hạ ly hôn, tái hôn. Có thể tự nhiên khuyên bạn trai nghỉ việc trở về với mình, yêu cầu công chứng tài sản trước hôn nhân. Vợ của Phùng Ngộ mạnh mẽ chèo chống công việc làm ăn của gia đình suốt bao năm, nhưng vẫn yếu đuối rơi nước mắt muốn ly hôn vì trái tim đã tan nát, đã quá mệt mỏi và quá thất vọng. Khi đó Hứa Bán Hạ đã nói em không ngăn cản quyết định của chị. Đây tựa như câu nói mà những người phụ nữ khi quyết định ly hôn muốn được nghe nhất, chứ không phải là ngăn cản hay ra sức khuyên bảo.

Nhân vật Mèo Hoang có thể vì tình yêu mà bỏ nhà đi chở cát cùng Đồng Kiêu Kỵ suốt mấy tháng trời. Nhưng khi nhận được giấy nhập học, cô vẫn không kiềm được khát vọng muốn đi du học của bản thân. Hứa Bán Hạ biết rằng nếu Mèo Hoang đi du học thì sẽ phải yêu xa với cậu em Đồng Kiêu Kỵ, nhưng Hứa Bán Hạ vẫn nói với Mèo Hoang "Đương nhiên là phải đi du học rồi" khi Mèo Hoang đang hoang mang lo lắng.

Những chi tiết đắt giá đề cao tính nữ quyền trong bộ phim Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 6
Hứa Bán Hạ khuyên Mèo Hoang không được từ bỏ ước mơ dù đã kết hôn - Ảnh: Internet

Thậm chí, mẹ kế của Hứa Bán Hạ dù luôn tính toán cho gia đình nhỏ của bà, nhưng khi Hứa Bán Hạ đến nhà lúc Tiểu Trần mới mất, bà đã chủ động rời đi để lại không gian cho Bán Hạ cùng bố nói chuyện. Có lẽ đó là tình cảm chỉ những người phụ nữ mới thấu hiểu nhau. Tùy bà và Bán Hạ không ưa thích gì nhau, nhưng giây phút đó bà có thể hiểu được Bán Hạ rất muốn có giây phút nói chuyện riêng tư với bố dù cô không mở lời, bà cũng thấu hiểu và tự động tránh ra.

Những chi tiết đắt giá đề cao tính nữ quyền trong bộ phim Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 7
Dù không ưa Hứa Bán Hạ nhưng mẹ kế của cô vẫn lịch sự né qua chỗ khác cho cô nói chuyện với bố - Ảnh: Internet

Có thể thấy bộ phim Gió Thổi Bán Hạ đã nói về nữ quyền thông qua những chi tiết nhỏ nhặt tưởng như bình thường, nhưng khi ngẫm lại càng nghĩ càng thấy nể phục. Đó cũng không phải là câu chuyện suốt ngày hô hào phụ nữ giúp đỡ phụ nữ hay than khóc phụ nữ bị kỳ thị. Một bộ phim chỉ cần xây dựng nữ chính có tư duy, có dã tâm, có dục vọng, có nhu cầu tình cảm như bao người khác, chứ không phải là công cụ để hiến tế cho đề tài nữ quyền.

Angelababy từng muốn dùng tiền và vị thế để 'cướp vai' của Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện nhưng thời thế bây giờ đã khác?

Angelababy từng muốn dùng tiền và vị thế để 'cướp vai' của Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện nhưng thời thế bây giờ đã khác?

Một trang mạng xã hội đã tiết lộ Angela từng dùng tiền và vị thế để mua vai nữ chính trong Minh Lan Truyện.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Gió Thổi Bán Hạ sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Angelababy từng muốn dùng tiền và vị thế để 'cướp vai' của Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện nhưng thời thế bây giờ đã khác?

Angelababy từng muốn dùng tiền và vị thế để 'cướp vai' của Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện nhưng thời thế bây giờ đã khác?

Gió Thổi Bán Hạ: Bạn diễn tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh bị mất một thứ sau phân cảnh đánh nhau

Gió Thổi Bán Hạ: Bạn diễn tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh bị mất một thứ sau phân cảnh đánh nhau

Gió Thổi Bán Hạ: Chỉ một cảnh khóc, Triệu Lệ Dĩnh được netizen hết lời khen ngợi chân thật, chạm đến trái tim khán giả

Gió Thổi Bán Hạ: Chỉ một cảnh khóc, Triệu Lệ Dĩnh được netizen hết lời khen ngợi chân thật, chạm đến trái tim khán giả

'Cha đẻ' Gió Thổi Bán Hạ tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh toát lên một cái gì đó rất Hứa Bán Hạ, giúp cô được nhắm đến vào vai nữ chính ngay từ đầu

'Cha đẻ' Gió Thổi Bán Hạ tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh toát lên một cái gì đó rất Hứa Bán Hạ, giúp cô được nhắm đến vào vai nữ chính ngay từ đầu

Dữ Phượng Hành: Đoàn phim bất ngờ tung loạt ảnh hậu trường mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh nắm tay Lâm Canh Tân cực tình tứ

Dữ Phượng Hành: Đoàn phim bất ngờ tung loạt ảnh hậu trường mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh nắm tay Lâm Canh Tân cực tình tứ

Hết làm 'bà chủ' trong Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh chính thức trở thành 'bà chủ' của chính mình ở tuổi 35

Hết làm 'bà chủ' trong Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh chính thức trở thành 'bà chủ' của chính mình ở tuổi 35

TIN MỚI NHẤT

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 59 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 37 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng