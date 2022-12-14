'Cha đẻ' Gió Thổi Bán Hạ tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh toát lên một cái gì đó rất Hứa Bán Hạ, giúp cô được nhắm đến vào vai nữ chính ngay từ đầu

Sao quốc tế 14/12/2022 19:10

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, đạo diễn Phó Đông Dục – đạo diễn của Gió Thổi Bán Hạ đã có nhận xét về Triệu Lệ Dĩnh khiến công chúng đặc biệt quan tâm.

Sau Hạnh phúc đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục tạo nên cơn sốt với Gió Thổi Bán Hạ (tên cũ là Dã Man Sinh Trưởng). Nhờ diễn xuất tốt của nữ diễn viên, bộ phim có điểm nhiệt vượt mức 10000 trên IQIYI. Không những vậy, đây là bộ phim có điểm cao nhất trên douban của Triệu Lệ Dĩnh, với số điểm 8,4/10 nhờ gần 140 ngàn lượt bình trọn.

'Cha đẻ' Gió Thổi Bán Hạ tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh toát lên một cái gì đó rất Hứa Bán Hạ, giúp cô được nhắm đến vào vai nữ chính ngay từ đầu - Ảnh 1
Gió Thổi Bán Hạ có số điểm douban trong các phim của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, đạo diễn Phó Đông Dục – đạo diễn của Gió Thổi Bán Hạ đã có nhận xét về Triệu Lệ Dĩnh. Ông cho biết sau khi đọc xong tiểu thuyết Dã Man Sinh Trưởng, người đầu tiên hiện lên đầu ông chính là Triệu Lệ Dĩnh bởi cô ấy có nghị lực giống như Hứa Bán Hạ: dám chiến đấu, dám đột phá, rất hoạt bát, có nhiều năng lượng trong thân hình nhỏ bé, Lệ Dĩnh rất Hứa Bán Hạ.

'Cha đẻ' Gió Thổi Bán Hạ tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh toát lên một cái gì đó rất Hứa Bán Hạ, giúp cô được nhắm đến vào vai nữ chính ngay từ đầu - Ảnh 2
Đạo diễn Gió Thổi Bán Hạ cho rằng Triệu Lệ Dĩnh rất Hứa Bán Hạ và hoàn toàn phù hợp với vai diễn - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên Phó Đông Dục hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh. Trước đó, họ đã cùng làm việc trong bộ phim Lý Tưởng Chiếu Rọi Trung Quốc. Họ có rất nhiều năng lượng và thấu hiểu nhau. Cả 2 nhanh chóng có ý định hợp tác lần tiếp theo.

Đạo diễn Phó Đông Dục còn cho biết lý do ông chọn Triệu Lệ Dĩnh cho vai Hứa Bán Hạ bởi ông cảm thấy cô có mức độ phù hợp cao với vai diễn. Ông tin rằng sức mạnh, độ nổi tiếng của cô sẽ giúp bộ phim được chú ý. Và giờ đây, lựa chọn của Phó Đông Dục hoàn toàn đúng đắn.

'Cha đẻ' Gió Thổi Bán Hạ tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh toát lên một cái gì đó rất Hứa Bán Hạ, giúp cô được nhắm đến vào vai nữ chính ngay từ đầu - Ảnh 3
Đạo diễn tin rằng sức mạnh, độ nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh sẽ giúp bộ phim được chú ý - Ảnh: Internet

Được biết, Gió Thổi Bán Hạ kể về sự phấn đấu và tài năng của phụ nữ trong ngành kinh tế quan trọng. Nhân vật chính của phim là Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh đóng) vừa chào đời thì mẹ cô mất vì khó sinh. Vì vậy, cha cô hận con gái, luôn đối xử khắc nghiệt với Hứa Bán Hạ. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế nước nhà, Hứa Bán Hạ dẫn dắt hai người bạn cùng khởi nghiệp kinh doanh thép phế liệu và vận tải. Trong ngành công nghiệp thép do nam giới thống trị, Hứa Bán Hạ lúc đầu bị coi thường, chèn ép và gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần mạo hiểm, quả quyết, cô đã tiến vào thị trường quốc tế, mở ra con đường nhập khẩu thép quốc tế, tạo thành công cho riêng mình. Sau đó, cô trở thành một nữ doanh nhân thành công.

'Cha đẻ' Gió Thổi Bán Hạ tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh toát lên một cái gì đó rất Hứa Bán Hạ, giúp cô được nhắm đến vào vai nữ chính ngay từ đầu - Ảnh 4
Hứa Bán Hạ là một nữ cường, từ hai bàn tay trắng trở thành một nữ doanh nhân thành công - Ảnh: Internet

Để hóa thân vào nhân vật này, Triệu Lệ Dĩnh đã hy sinh rất nhiều cho vai diễn. Khi lên phim, Triệu Lệ Dĩnh không ngại xấu. Cô và đoàn phim không dùng công nghệ để làm gương mặt sáng, đẹp mà hoàn toàn để tự nhiên. Trên màn ảnh, Triệu Lệ Dĩnh để lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt để tạo tính chân thật cho vai diễn. Việc chấp nhận "làm xấu mình" của cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Diễn xuất của cô thể hiện qua vai diễn trong bộ phim được đánh giá giàu cảm xúc, chân thật hơn khi không dùng công nghệ.

'Cha đẻ' Gió Thổi Bán Hạ tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh toát lên một cái gì đó rất Hứa Bán Hạ, giúp cô được nhắm đến vào vai nữ chính ngay từ đầu - Ảnh 5
Triệu Lệ Dĩnh đã hy sinh rất nhiều cho vai diễn Hứa Bán Hạ - Ảnh: Internet

Đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận tăng cân để có ngoại hình đầy đặn hơn. Trước đó, nhiều khán giả hiểu lầm cô không chú ý giữ vóc dáng nên đã chỉ trích nàng tiểu hoa. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh cho biết cô phải tăng cân để phù hợp với nguyên tác của phim.

Chính nhờ những nổ lực đó, vai diễn Hứa Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh đã chiếm trọn cảm tình của khán giả và đạt được nhiều thành tích đáng nể. Đây được xem là bước đệm mới trong sự phát triển trong sự nghiệp của nàng tiểu hoa lứa 85.

Hết làm 'bà chủ' trong Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh chính thức trở thành 'bà chủ' của chính mình ở tuổi 35

Hết làm 'bà chủ' trong Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh chính thức trở thành 'bà chủ' của chính mình ở tuổi 35

Giữa lúc dự án mới được đánh giá cao, Triệu Lệ Dĩnh nhận tin vui lớn sau hơn 10 năm lăn lộn trong làng giải trí.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Gió Thổi Bán Hạ sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Hết làm 'bà chủ' trong Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh chính thức trở thành 'bà chủ' của chính mình ở tuổi 35

Hết làm 'bà chủ' trong Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh chính thức trở thành 'bà chủ' của chính mình ở tuổi 35

Những quý nhân từng giúp đỡ Triệu Lệ Dĩnh trong sự nghiệp: Ngoài Vu Chính và Phùng Tiểu Cương còn có 2 cái tên gây bất ngờ

Những quý nhân từng giúp đỡ Triệu Lệ Dĩnh trong sự nghiệp: Ngoài Vu Chính và Phùng Tiểu Cương còn có 2 cái tên gây bất ngờ

Ảnh selfie của Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình Hứa Bán Hạ thế nào mà gây ra nhiều tranh cãi?

Ảnh selfie của Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình Hứa Bán Hạ thế nào mà gây ra nhiều tranh cãi?

Phù Đồ Duyên vừa có lịch dự kiến lên sóng, netizen lo lắng phim của Vương Hạc Đệ có nguy cơ flop trước Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh

Phù Đồ Duyên vừa có lịch dự kiến lên sóng, netizen lo lắng phim của Vương Hạc Đệ có nguy cơ flop trước Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh

Gió Thổi Bán Hạ: Chỉ một câu nói của Triệu Lệ Dĩnh, khán giả hết lời khen ngợi bộ phim vì đã đề cao vấn đề 'nữ quyền' trong công việc lẫn tình cảm

Gió Thổi Bán Hạ: Chỉ một câu nói của Triệu Lệ Dĩnh, khán giả hết lời khen ngợi bộ phim vì đã đề cao vấn đề 'nữ quyền' trong công việc lẫn tình cảm

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh được cho là không thu hút quảng cáo vì lý do này?

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh được cho là không thu hút quảng cáo vì lý do này?

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 35 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 46 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 1 giờ 35 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên