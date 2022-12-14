'Cha đẻ' Gió Thổi Bán Hạ tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh toát lên một cái gì đó rất Hứa Bán Hạ, giúp cô được nhắm đến vào vai nữ chính ngay từ đầu

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, đạo diễn Phó Đông Dục – đạo diễn của Gió Thổi Bán Hạ đã có nhận xét về Triệu Lệ Dĩnh khiến công chúng đặc biệt quan tâm.

Sau Hạnh phúc đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục tạo nên cơn sốt với Gió Thổi Bán Hạ (tên cũ là Dã Man Sinh Trưởng). Nhờ diễn xuất tốt của nữ diễn viên, bộ phim có điểm nhiệt vượt mức 10000 trên IQIYI. Không những vậy, đây là bộ phim có điểm cao nhất trên douban của Triệu Lệ Dĩnh, với số điểm 8,4/10 nhờ gần 140 ngàn lượt bình trọn. Gió Thổi Bán Hạ có số điểm douban trong các phim của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, đạo diễn Phó Đông Dục – đạo diễn của Gió Thổi Bán Hạ đã có nhận xét về Triệu Lệ Dĩnh. Ông cho biết sau khi đọc xong tiểu thuyết Dã Man Sinh Trưởng, người đầu tiên hiện lên đầu ông chính là Triệu Lệ Dĩnh bởi cô ấy có nghị lực giống như Hứa Bán Hạ: dám chiến đấu, dám đột phá, rất hoạt bát, có nhiều năng lượng trong thân hình nhỏ bé, Lệ Dĩnh rất Hứa Bán Hạ.

Đạo diễn Gió Thổi Bán Hạ cho rằng Triệu Lệ Dĩnh rất Hứa Bán Hạ và hoàn toàn phù hợp với vai diễn - Ảnh: Internet Đây không phải lần đầu tiên Phó Đông Dục hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh. Trước đó, họ đã cùng làm việc trong bộ phim Lý Tưởng Chiếu Rọi Trung Quốc. Họ có rất nhiều năng lượng và thấu hiểu nhau. Cả 2 nhanh chóng có ý định hợp tác lần tiếp theo. Đạo diễn Phó Đông Dục còn cho biết lý do ông chọn Triệu Lệ Dĩnh cho vai Hứa Bán Hạ bởi ông cảm thấy cô có mức độ phù hợp cao với vai diễn. Ông tin rằng sức mạnh, độ nổi tiếng của cô sẽ giúp bộ phim được chú ý. Và giờ đây, lựa chọn của Phó Đông Dục hoàn toàn đúng đắn.

Đạo diễn tin rằng sức mạnh, độ nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh sẽ giúp bộ phim được chú ý - Ảnh: Internet Được biết, Gió Thổi Bán Hạ kể về sự phấn đấu và tài năng của phụ nữ trong ngành kinh tế quan trọng. Nhân vật chính của phim là Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh đóng) vừa chào đời thì mẹ cô mất vì khó sinh. Vì vậy, cha cô hận con gái, luôn đối xử khắc nghiệt với Hứa Bán Hạ. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế nước nhà, Hứa Bán Hạ dẫn dắt hai người bạn cùng khởi nghiệp kinh doanh thép phế liệu và vận tải. Trong ngành công nghiệp thép do nam giới thống trị, Hứa Bán Hạ lúc đầu bị coi thường, chèn ép và gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần mạo hiểm, quả quyết, cô đã tiến vào thị trường quốc tế, mở ra con đường nhập khẩu thép quốc tế, tạo thành công cho riêng mình. Sau đó, cô trở thành một nữ doanh nhân thành công. Hứa Bán Hạ là một nữ cường, từ hai bàn tay trắng trở thành một nữ doanh nhân thành công - Ảnh: Internet Để hóa thân vào nhân vật này, Triệu Lệ Dĩnh đã hy sinh rất nhiều cho vai diễn. Khi lên phim, Triệu Lệ Dĩnh không ngại xấu. Cô và đoàn phim không dùng công nghệ để làm gương mặt sáng, đẹp mà hoàn toàn để tự nhiên. Trên màn ảnh, Triệu Lệ Dĩnh để lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt để tạo tính chân thật cho vai diễn. Việc chấp nhận "làm xấu mình" của cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Diễn xuất của cô thể hiện qua vai diễn trong bộ phim được đánh giá giàu cảm xúc, chân thật hơn khi không dùng công nghệ. Triệu Lệ Dĩnh đã hy sinh rất nhiều cho vai diễn Hứa Bán Hạ - Ảnh: Internet Đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận tăng cân để có ngoại hình đầy đặn hơn. Trước đó, nhiều khán giả hiểu lầm cô không chú ý giữ vóc dáng nên đã chỉ trích nàng tiểu hoa. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh cho biết cô phải tăng cân để phù hợp với nguyên tác của phim. Chính nhờ những nổ lực đó, vai diễn Hứa Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh đã chiếm trọn cảm tình của khán giả và đạt được nhiều thành tích đáng nể. Đây được xem là bước đệm mới trong sự phát triển trong sự nghiệp của nàng tiểu hoa lứa 85.

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