Ảnh selfie của Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình Hứa Bán Hạ thế nào mà gây ra nhiều tranh cãi?

Sao quốc tế 12/12/2022 19:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh selfie của Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình nhân vật Hứa Bán Hạ gây nhiều tranh cãi.

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh đã đi được một chặng đường lên sóng và nhận nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Bộ phim được đánh giá cao về nội dung, màu phim cũng như diễn xuất và biểu cảm tốt của nữ chính Triệu Lệ Dĩnh.

Ảnh selfie của Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình Hứa Bán Hạ thế nào mà gây ra nhiều tranh cãi? - Ảnh 1
Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá cao khi lên sóng - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh selfie của Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình nhân vật Hứa Bán Hạ. Bức ảnh nhanh chóng gây sốt vì vẻ đẹp mãn nhãn, làn da trắng mịn, không tì vết. Tuy nhiên, cũng có một vài ý kiến cho rằng nhan sắc của mỹ nhân có phần khác lại, thậm chí cho rằng có sự can thiệp dao kéo. Tuy nhiên, fan hâm mộ của nàng tiểu hoa đã vào bênh vực vì do góc chụp, ánh sáng lẫn filter trong bức ảnh nên mới mang cảm giác khác lạ.

Ảnh selfie của Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình Hứa Bán Hạ thế nào mà gây ra nhiều tranh cãi? - Ảnh 2
Bức ảnh selfie của Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình Hứa Bán Hạ gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Được biết, Gió Thổi Bán Hạ không sử dụng công nghệ làm mịn da, xóa nếp như các đoàn phim Trung Quốc lạm dụng hiện nay. Đối mặt với sự chân thật của ống kính, không có filter hỗ trợ, Triệu Lệ Dĩnh lộ khá nhiều khuyết điểm trên gương mặt. Tuy nhiên, cô vẫn được người xem đánh giá cao nhờ trạng thái tươi tắn, đặc biệt là đôi mắt có hồn. Trong tác phẩm, Triệu Lệ Dĩnh không hoàn hảo nhan sắc nhưng điều này lại giúp cô khắc họa được hình ảnh người phụ nữ sống không hạnh phúc, có nhiều lo nghĩ trong hôn nhân và cuộc đời riêng.

Ảnh selfie của Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình Hứa Bán Hạ thế nào mà gây ra nhiều tranh cãi? - Ảnh 3Ảnh selfie của Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình Hứa Bán Hạ thế nào mà gây ra nhiều tranh cãi? - Ảnh 4

Ảnh selfie của Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình Hứa Bán Hạ thế nào mà gây ra nhiều tranh cãi? - Ảnh 5
 Không có filter hỗ trợ, Triệu Lệ Dĩnh lộ khá nhiều khuyết điểm trên gương mặt nhưng vẫn được người xem đánh giá cao về diễn xuất và biểu cảm chân thật - Ảnh: Internet

Gió Thổi Bán Hạ có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Bất Đắc Vãng Sinh của tác giả A Nại, nội dung xoay quanh chủ đề “đấu trí thương nghiệp”. Phim kể về Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh), một người phụ nữ chuyên thu mua gang thép. Cô sinh ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt khi có mẹ vì khó sinh mà qua đời, còn cha thì luôn giữ thái độ không quan tâm hỏi han đến cô. Về sau Bán Hạ dần lớn lên, trưởng thành trở thành một cô gái có tính cách mạnh mẽ kiên cường, luôn mang trong mình ý chí xông xáo tiến lên.

Ảnh selfie của Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình Hứa Bán Hạ thế nào mà gây ra nhiều tranh cãi? - Ảnh 6
Gió Thổi Bán Hạ có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Bất Đắc Vãng Sinh của tác giả A Nại - Ảnh: Internet

Nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc, Bán Hạ cùng hai người bạn bắt đầu kinh doanh thép phế liệu và vận tải, từ một cô gái phổ thông dần trở thành một nữ doanh nhân thành đạt có tiếng trong giới kinh doanh. Để đạt được điều đó, cô đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn trắc trở trong quá trình khởi nghiệp. Tuy quá trình có vất vả, nhưng thành quả đạt được lại vô cùng viên mãn, ngọt ngào, Bán Hạ cuối cùng đã gặt hái được thành công trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu.

 

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