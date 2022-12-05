Gió Thổi Bán Hạ: Triệu Lệ Dĩnh không ngại xấu, tăng cân, hy sinh hết mình cho vai diễn nữ cường

Khác với nhiều diễn viên khác, Triệu Lệ Dĩnh không ngại xấu, tăng cân, diễn xuất hết mình cho vai diễn Hứa Bán hạ.

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh vừa mới lên sóng trong thời gian gần đây đã nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Được biết, đây là một trong những bộ phim đánh dấu sự chuyển hình trong sự nghiệp phim ảnh của nàng tiểu hoa. Chính vì thế, Triệu Lệ Dĩnh đã cố gắng hết mình, thậm chí đã hy sinh vì vai diễn. Triệu Lệ Dĩnh luôn cố gắng hết mình cho vai diễn trong Gió Thổi Bán Hạ - Ảnh: Internet Được biết, bộ phim kể về nữ cường Hứa Bán Hạ vừa chào đời thì mẹ cô mất vì khó sinh. Vì vậy, cha cô hận con gái, luôn đối xử khắc nghiệt với Hứa Bán Hạ. Đến khi lớn lên bắt đầu khởi nghiệp Hứa Bán Hạ dẫn dắt hai người bạn cùng khởi nghiệp kinh doanh thép phế liệu và vận tải. Trong ngành công nghiệp thép do nam giới thống trị, Hứa Bán Hạ lúc đầu bị coi thường, chèn ép và gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần mạo hiểm, quả quyết, cô đã tiến vào thị trường quốc tế, mở ra con đường nhập khẩu thép quốc tế, tạo thành công cho riêng mình. Sau đó, cô trở thành một nữ doanh nhân thành công.

Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ cường Hứa Bán Hạ - Ảnh: Internet Khác với nhiều diễn viên khác, Triệu Lệ Dĩnh không ngại xấu, chấp nhận không dùng công nghệ "cà" mặt nhằm tăng hiệu ứng làm đẹp da của diễn viên như phần lớn các bộ phim khác. Điều này giúp diễn viên trong phim trở nên chân thực và năng lực diễn xuất được bộc lộ rõ nét. Vì không có sự hỗ trợ của công nghệ, Triệu Lệ Dĩnh lộ khá nhiều khuyết điểm trên gương mặt. Triệu Lệ Dĩnh không ngại xấu khi bộ phim không dùng công nghệ cà mặt - Ảnh: Internet Tuy nhiên, điều đó không làm giảm sức hút của cô và lời khen của công chúng dành cho cô. Nữ diễn viên thể hiện cảm xúc qua ánh mắt, gương mặt tươi tắn, khắc họa hình ảnh người phụ nữ sống không hạnh phúc, chịu nhiều thử thách trong cuộc sống. Cụ thể, trong cảnh đánh ghen hay cam chịu vì bị người chồng vũ phu bạo hành dã man của nữ diễn viên được đánh giá cao.

Biểu cảm của Triệu Lệ Dĩnh trong cảnh bị chồng đánh được đánh giá cao - Ảnh: Internet Khi diễn cảnh ăn, khác với nhiều diễn viên khác ăn giả hoặc qua loa, cách ăn của Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả cảm nhận được cô ấy thực sự rất đói hoặc thức ăn rất ngon, không có chút miễn cưỡng, giả tạo. Nhiều khán giả nhận xét trong phim này, Triệu Lệ Dĩnh tăng cân trông thấy, tuy nhiên, cô nàng chấp nhận điều này để phù hợp với vai diễn trong nguyên tác. Cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh chân thật khiến khán giả cảm nhận được cô ấy thực sự rất đói hoặc thức ăn rất ngon, không có chút miễn cưỡng, giả tạo - Ảnh: Internet Nhờ những cố gắng và hy sinh hết mình cho vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh, sau thời gian đầu lên sóng, Gió Thổi Bán Hạ đã dẫn đầu tỉ suất trên 3 đài truyền hình của Hoa ngữ với mức trung bình là 1,1-1,2%.

Gió Thổi Bán Hạ: Nữ phụ có nhan sắc lấn át Triệu Lệ Dĩnh, vẻ đẹp được khen liên tưởng đến nữ chính Vì Sao Đưa Anh Tới của xứ Hàn Bên cạnh sự chú ý dành cho Triệu Lệ Dĩnh, Gió Thổi Bán Hạ còn được quan tâm nhiều hơn nhờ sự xuất hiện của nữ phụ Tôn Thiên, có nhan sắc được khen liên tưởng đến nữ chính Vì Sao Đưa Anh Tới.

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