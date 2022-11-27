Triệu Lệ Dĩnh chính thức đối đầu với 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong vì lý do này?

Sau thời gian ly hôn khiến nhiều khán giả tiếc nuối, mới đây, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu chính thức đối đầu nhau vì một lý do.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng là cặp vợ chồng đẹp đôi nhất màn ảnh Hoa Ngữ. Tuy nhiên, cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi khiến không ít khán giả tiếc nuối. Sau ly hôn, cả hai đều có định hướng phát triển sự nghiệp riêng nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và chăm sóc con trai chung. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi chính thức đường ai nấy đi - Ảnh: Internet Được biết, vào cuối tháng 11 này, phim của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ chính thức lên sóng. Theo đó, vào ngày 27/11, dự án Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh sẽ chính thức lên sóng trên đài Giang Tô, Chiết Giang và IQIYI. Còn Tinh Hà Trường Minh do Phùng Thiệu Phong và Bành Tiểu Nhiễm cũng sẽ lên sóng ngày 30/11 trên nền tảng Youku.

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Tinh Hà Trường Minh của Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet Điều này khiến khán giả bàn tán xôn xao, như vậy, vợ chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ chính thức đối đầu nhau trên đấu trường phim ảnh. Theo nhiều khán giả dự án của Triệu Lệ Dĩnh có khả năng dành phần thắng hơn dự án của Phùng Thiệu Phong. Được biết, so về độ lưu lượng, Triệu Lệ Dĩnh chiếm ưu thế hơn khi là tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 nên bất kì dự án nào cũng được khán giả quan tâm. Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh có nhiều ưu thế hơn phim của Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet Sau vai diễn Hà Hạnh Phúc trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục hóa thân thành nữ doanh nhân Hứa Bán Hạ trong Dã Man Sinh Trưởng vừa đổi tên thành Gió Thổi Bán Hạ. Nội dung lấy bối cảnh vào thập niên 90, nữ chính Hứa Bán Hạ tay trắng gầy dựng nên sự nghiệp dựa vào tính cách, kinh nghiệm từng trải và con mắt tinh tường của mình. Lăn lộn trong ngành công nghiệp thép đầy khắt nghiệt, cô gái ấy đã tạo nên một vùng trời riêng và sau cùng đi đến thành công rực rỡ.

Gió Thổi Bán Hạ sở hữu dàn diễn viên tên tuổi và có thực lực - Ảnh: Internet Chủ yếu khai thác đề tài thương chiến, Gió Thổi Bán Hạ có thể sẽ mang đến nội dung có phần căng thẳng và khô khan nhưng với sự tham gia của nữ chính Triệu Lệ Dĩnh cùng với Âu Hào, Lý Quang Khiết, Lưu Uy, Nhậm Trọng và những tên tuổi năng lực khác hứa hẹn sẽ không làm cho khán giả phải thất vọng. Dự án Tinh Hà Trường Minh hội tụ dàn sao kém nổi hơn như Phùng Thiệu Phong và Bành Tiểu Nhiễm. Không những thế, kể từ khi khai máy khá “im hơi lặng tiếng”. Đây là bộ phim thuộc thể loại cổ trang được lấy bối cảnh ở vùng thảo nguyên bạt ngàn thời thượng cổ, có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trảm An. Tinh Hà Trường Minh hội tụ dàn sao kém nổi hơn như Phùng Thiệu Phong và Bành Tiểu Nhiễm lại không được pr rầm rộ - Ảnh: Internet Điểm cộng của bộ phim là tạo hình nữ chính Bành Tiểu Nhiễm khá nổi bật khi diện trang phục cổ trang, khoe trọn nhan sắc thanh thuần nhưng không kém phần sắc xảo vốn có. Đặc biệt, tạo hình dị vực của nữ diễn viên cũng khiến khán giả phải liên tưởng đến vai diễn Tiểu Phong cô từng đảm nhận trong cổ trang đình đám Đông Cung. Điểm cộng của bộ phim là tạo hình nữ chính Bành Tiểu Nhiễm khá nổi bật khi diện trang phục cổ trang - Ảnh: Internet Dù vậy, các khán giả vẫn hóng chờ màn so kè của hai bộ phim Gió Thổi Bán Hạ và Tinh Hà Trường Minh khi chính thức lên sóng.

Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh khiến fan lo lắng sốt vó có nguy cơ flop vì lên sóng trùng với mùa giải World Cup Mặc dù rất phấn khích vì Gió Thổi Bán Hạ sắp được lên sóng nhưng một số khán giả lại bày tỏ sự lo lắng vì bộ phim ra mắt trùng lịch với mùa giải World Cup.

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