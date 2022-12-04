Gió Thổi Bán Hạ: Nữ phụ có nhan sắc lấn át Triệu Lệ Dĩnh, vẻ đẹp được khen liên tưởng đến nữ chính Vì Sao Đưa Anh Tới của xứ Hàn

Sao quốc tế 04/12/2022 11:30

Bên cạnh sự chú ý dành cho Triệu Lệ Dĩnh, Gió Thổi Bán Hạ còn được quan tâm nhiều hơn nhờ sự xuất hiện của nữ phụ Tôn Thiên, có nhan sắc được khen liên tưởng đến nữ chính Vì Sao Đưa Anh Tới.

Dù chỉ mới phát sóng nhưng bộ phim Gió thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh đã gây xôn xao vì các chỉ số nhiệt độ, thành tích của phim đang đi theo chiều hướng khá tích cực. Với phim mới, Triệu Lệ Dĩnh gây xôn xao vì chấp nhận không dùng công nghệ "cà mặt" để xóa bớt các nếp nhăn tuổi tác. Điều này giúp cho diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trở nên chân thực hơn, tuy nhiên cũng khiến làn da ở độ tuổi U40 của cô "hiện hình" trước hàng triệu khán giả.

Gió Thổi Bán Hạ: Nữ phụ có nhan sắc lấn át Triệu Lệ Dĩnh, vẻ đẹp được khen liên tưởng đến nữ chính Vì Sao Đưa Anh Tới của xứ Hàn - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh không dùng công nghệ 'cà mặt' trong Gió Thổi Bán Hạ - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, khác với dự đoán tiêu cực ban đầu, số đông khán giả lại tỏ ra thích thú khi thấy Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận "sống thật với tuổi tác". Dù Triệu Lệ Dĩnh lộ rõ khá nhiều khiếm khuyết trên gương mặt nhưng công chúng vẫn khen cô giữ được nét tươi tắn, khắc họa hình ảnh người phụ nữ sống không hạnh phúc, phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống.

Gió Thổi Bán Hạ: Nữ phụ có nhan sắc lấn át Triệu Lệ Dĩnh, vẻ đẹp được khen liên tưởng đến nữ chính Vì Sao Đưa Anh Tới của xứ Hàn - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh lộ rõ khá nhiều khiếm khuyết trên gương mặt nhưng công chúng vẫn khen cô giữ được nét tươi tắn - Ảnh: Internet

Bên cạnh sự chú ý dành cho Triệu Lệ Dĩnh, Gió Thổi Bán Hạ còn được quan tâm nhiều hơn nhờ sự xuất hiện của nữ phụ Cao Tân Di do diễn viên trẻ Tôn Thiên đóng. Với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, đầy tươi mới, Tôn Thiên đã nhanh chóng chinh phục được khán giả, thậm chí mình còn thấy cô được netizen khen là “diễm áp” hơn cả nữ chính.

Gió Thổi Bán Hạ: Nữ phụ có nhan sắc lấn át Triệu Lệ Dĩnh, vẻ đẹp được khen liên tưởng đến nữ chính Vì Sao Đưa Anh Tới của xứ Hàn - Ảnh 3
Nữ phụ Tôn Thiên được netizen khen là “diễm áp” hơn cả nữ chính - Ảnh: Internet

Vai diễn Tôn Thiên gây chú ý khi có tuyến tình cảm với Âu Hào, đây là một cặp đôi ‘chó mèo’ thường xuyên trêu chọc nhau tạo nên màn chemistry đỉnh cao. Bản thân Tôn Thiên trong phim cũng có nhan sắc chẳng hề kém cạnh Triệu Lệ Dĩnh. Nếu Triệu Lệ Dĩnh trông trưởng thành, đằm thắm, còn ngầu như đại tỷ thì Tôn Thiên lại như cô em gái nhỏ vừa tinh nghịch, vừa dễ thương.

Gió Thổi Bán Hạ: Nữ phụ có nhan sắc lấn át Triệu Lệ Dĩnh, vẻ đẹp được khen liên tưởng đến nữ chính Vì Sao Đưa Anh Tới của xứ Hàn - Ảnh 4
Vai diễn Tôn Thiên gây chú ý khi có tuyến tình cảm với Âu Hào, đây là một cặp đôi ‘chó mèo’ thường xuyên trêu chọc nhau tạo nên màn chemistry đỉnh cao - Ảnh: Internet

Nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp theo hơi hướng của mỹ nhân những năm 2000, Tôn Thiên được so sánh có vẻ đẹp không kém gì mỹ nhân xứ Hàn Jeon Ji Hyun từng nổi đình đám trong bộ Vì Sao Đưa Anh Tới. Từ đôi môi xinh xắn, gương mặt thon nhỏ cùng đôi mắt sáng đẹp thì nhìn qua sẽ dễ liên tưởng đến mỹ nhân Jeon Ji Hyun.

Gió Thổi Bán Hạ: Nữ phụ có nhan sắc lấn át Triệu Lệ Dĩnh, vẻ đẹp được khen liên tưởng đến nữ chính Vì Sao Đưa Anh Tới của xứ Hàn - Ảnh 5
Tôn Thiên được so sánh có vẻ đẹp không kém gì mỹ nhân xứ Hàn Jeon Ji Hyun từng nổi đình đám trong bộ Vì Sao Đưa Anh Tới - Ảnh: Internet

 

Gió Thổi Bán Hạ: Nữ phụ có nhan sắc lấn át Triệu Lệ Dĩnh, vẻ đẹp được khen liên tưởng đến nữ chính Vì Sao Đưa Anh Tới của xứ Hàn - Ảnh 6
Tôn Thiên được công chúng biết đến khi tham gia dự án Vườn Sao Băng 2018 cùng mỹ nam Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Được biết, Tôn Thiên được công chúng biết đến khi tham gia dự án Vườn Sao Băng 2018 cùng mỹ nam Vương Hạc Đệ. Trong phim, Tôn Thiên thủ vai Hà Nguyên Tư vị hôn phu của Đạo Minh Tự (Vương Hạc Đệ), Hà Nguyên Tư không thích vị hôn phu của mình, ngược lại cô còn se duyên cho anh với Sam Thái. Tôn Thiên đã để lại ấn tượng với khán giả nhờ vẻ đẹp tươi trẻ mang đầy dáng vẻ thanh xuân của mình.

Gió Thổi Bán Hạ: Cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh có gì mà khiến các diễn viên khác phải cúi đầu học hỏi?

Gió Thổi Bán Hạ: Cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh có gì mà khiến các diễn viên khác phải cúi đầu học hỏi?

Một bài báo của xứ Trung đã có bài viết bàn về cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim Gió Thổi Bán Hạ. Nữ diễn viên nhận nhiều lời khen ngợi ở cảnh quay này, xứng đáng để các diễn viên khác phải học hỏi.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Tôn Thiên Jeon Ji Hyun Gió Thổi Bán Hạ cbiz

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