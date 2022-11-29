Triệu Lệ Dĩnh là một trong những gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Hoa Ngữ. Cô nàng không những được khen ngợi về nhan sắc mà còn về sự nhiệt quyết, hết mình với vai diễn. Chính vì thế, gần đây, trên mạng xã hội lan truyền những đoạn clip cho thấy Triệu Lệ Dĩnh khá nóng nảy, cục súc khi thẳng tay tác động vật lý với bạn diễn.

Triệu Lệ Dĩnh luôn hết mình với vai diễn - Ảnh: Internet

Trong bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện nổi bật với chiếc váy đỏ rực, tươi cười rạng rỡ trong ngày trọng đại. Tưởng chừng Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh) sẽ có một đám cưới vui vẻ nhưng không ngờ con trai bí thư thôn Vạn Thiện Đường (Lưu Vĩ) lại có hành vi cưỡng hiếp em gái của cô. Hạnh Phúc bỏ qua những nghi kỵ, trực tiếp cầm gậy đánh thẳng vào đầu kẻ đồi bại này khiến hắn phải đi cấp cứu.