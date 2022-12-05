Hành động đẹp của Quan Hiểu Đồng dành cho đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong một sự kiện khiến netizen hết mực khen ngợi

Sao quốc tế 05/12/2022 19:32

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc trong Đêm hội tầm nhìn Weibo được diễn ra mới đây, đó là hành động đẹp của Quan Hiểu Đồng dành cho Triệu Lệ Dĩnh.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc trong Đêm hội tầm nhìn Weibo được diễn ra mới đây, đó là hành động đẹp của Quan Hiểu Đồng dành cho Triệu Lệ Dĩnh đã gây bàn tán xôn xao cộng đồng mạng.

Cụ thể, khi các người đẹp lên sân khấu nhận giải thưởng. Trên sân khấu ban đầu có Ngô Cẩn Ngôn, Trương Thiên Ái, Quan Hiểu Đồng. Tuy nhiên Quan Hiểu Đồng lại đứng khá xa hai người đẹp còn lại. Đến khi Triệu Lệ Dĩnh bước lên thì ngay lập tức Quan Hiểu Đồng lại đi lại đứng cạnh đàn chị. Không những thế, khi xuống sân khấu, Quan Hiểu Đồng lo lắng Triệu Lệ Dĩnh đi giày cao gót không vững, chủ động dìu cô đi cùng, hai người cùng nhau rời khỏi sân khấu.

Hành động đẹp của Quan Hiểu Đồng dành cho đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong một sự kiện khiến netizen hết mực khen ngợi - Ảnh 1Hành động đẹp của Quan Hiểu Đồng dành cho đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong một sự kiện khiến netizen hết mực khen ngợi - Ảnh 2

Hành động đẹp của Quan Hiểu Đồng dành cho đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong một sự kiện khiến netizen hết mực khen ngợi - Ảnh 3
Quan Hiểu Đồng có hành động đẹp dành cho Triệu Lệ Dĩnh trong Đêm hội tầm nhìn Weibo - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả đều dành lời khen ngợi cho Quan Hiểu Đồng vì có hành động đẹp với đàn chị. Được biết, Quan Hiểu Đồng từng có cơ hội hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách vào năm 2011. Khi đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng mới vào nghề, còn Quan Hiểu Đồng vẫn còn là một diễn viên nhí, chỉ đóng vai khách mời trong một số bộ phim. Cô nàng còn đăng lên trang cá nhân của mình tấm ảnh chụp chung với Triệu Lệ Dĩnh, Đường Khả và một số diễn viên khác. Đó là dịp mọi người tụ tập vui chơi ở nhà Quan Hiểu Đồng, Lệ Dĩnh còn ôm Hiểu Đồng rất thân thiết.

Hành động đẹp của Quan Hiểu Đồng dành cho đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong một sự kiện khiến netizen hết mực khen ngợi - Ảnh 4
Quan Hiểu Đồng từng có cơ hội hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách vào năm 2011 - Ảnh: Internet

Dù đã hơn 11 năm trôi qua, không có nhiều dịp gặp nhau, Quan Hiểu Đồng vẫn âm thầm dõi theo đàn chị Triệu Lệ Dĩnh. Thời điểm Triệu Lệ Dĩnh và ‘chồng cũ’ Phùng Thiệu Phong công khai đăng ký kết hôn, Quan Hiểu Đồng đã gửi lời chúc mừng dành cho đàn chị ”Chúc mừng sinh nhật, chúc phúc ca ca tỷ tỷ” kèm icon thể hiện “khát khao”. Điều đó còn khiến netizen Trung dấy lên nghi vấn Quan Hiểu Đồng đang thể hiện mong muốn được cùng Lộc Hàm nên duyên vợ chồng.

Hành động đẹp của Quan Hiểu Đồng dành cho đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong một sự kiện khiến netizen hết mực khen ngợi - Ảnh 5

Hành động đẹp của Quan Hiểu Đồng dành cho đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong một sự kiện khiến netizen hết mực khen ngợi - Ảnh 6

Hành động đẹp của Quan Hiểu Đồng dành cho đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong một sự kiện khiến netizen hết mực khen ngợi - Ảnh 7
Thời điểm Triệu Lệ Dĩnh và ‘chồng cũ’ Phùng Thiệu Phong công khai đăng ký kết hôn, Quan Hiểu Đồng đã gửi lời chúc mừng dành cho đàn chị khiến khán giả dấy lên nghi vấn Quan Hiểu Đồng đang thể hiện mong muốn được cùng Lộc Hàm nên duyên vợ chồng - Ảnh: Internet

Hiện tại, khoảnh khắc giữa Quan Hiểu Đồng và Triệu Lệ Dĩnh trong Đêm hội tầm nhìn Weibo vẫn lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

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