Hết làm 'bà chủ' trong Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh chính thức trở thành 'bà chủ' của chính mình ở tuổi 35

Sao quốc tế 13/12/2022 15:37

Giữa lúc dự án mới được đánh giá cao, Triệu Lệ Dĩnh nhận tin vui lớn sau hơn 10 năm lăn lộn trong làng giải trí.

Trong năm nay, Triệu Lệ Dĩnh đã lập loạt thành tích khủng với 2 dự án nữ chủ là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. Giữa lúc dự án mới được đánh giá cao, Triệu Lệ Dĩnh nhận tin vui lớn sau hơn 10 năm lăn lộn trong làng giải trí.

Hết làm 'bà chủ' trong Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh chính thức trở thành 'bà chủ' của chính mình ở tuổi 35 - Ảnh 1
 Triệu Lệ Dĩnh đã lập loạt thành tích khủng với 2 dự án nữ chủ là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ - Ảnh: Internet

Mới đây, theo thông tin chính thức thì hợp đồng giữa Triệu Lệ Dĩnh và Truyền thông Hòa Tụng đã kết thúc trong êm đẹp. Dĩnh Bảo đã chính thức thành lập phòng làm việc cá nhân. Như vậy, từ giờ Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức trở thành "bà chủ" của chính mình ở tuổi 35.

Hết làm 'bà chủ' trong Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh chính thức trở thành 'bà chủ' của chính mình ở tuổi 35 - Ảnh 2
riệu Lệ Dĩnh đã chính thức trở thành "bà chủ" của chính mình ở tuổi 35 - Ảnh: Internet

Ngoài ra, kèm theo thông tin này, phía báo giới cũng tiết lộ thêm rằng dự án tiếp theo của mỹ nhân họ Triệu sẽ là một bộ phim điện ảnh. Như vậy, sau thời gian oanh tạc mảng truyền hình và gặt hái được loạt thành tích đáng nể, nàng tiểu hoa đã chính thức lấn sân sang chinh phục khán giả ở màn ảnh rộng. Tin này nhanh chóng khiến fan nữ diễn viên đứng ngồi không yên, mong chờ "đứa con tinh thần" đầu tiên sau khi cô bước đi độc lập.

Được biết, truyền thông Hòa Tụng là công ty do 2 chị em Lý Băng Băng cùng 3 người khác sáng lập vào tháng 4/2009. Đến năm 2019, Triệu Lệ Dĩnh gia nhập công ty và có mối quan hệ thân như ruột thịt với bà chủ Lý Băng Băng. Tại đây, Triệu Lệ Dĩnh được Hòa Tụng dành tài nguyên cho những bộ phim chất lượng, đặc biệt là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ (Dã Man Sinh Trưởng). Đặc biệt, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia chính là bộ phim giúp Triệu Lệ Dĩnh chuyển mình, từ dòng phim thương mại sang phim chính kịch.

Hết làm 'bà chủ' trong Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh chính thức trở thành 'bà chủ' của chính mình ở tuổi 35 - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh và Lý Băng Băng - Ảnh: Internet

Như vậy, sắp tới, Triệu Lệ Dĩnh đã có một chỗ đứng vô cùng vững chắc. Giờ đây, cô nàng cũng đã có bước ngoặt ngoạn mục khi dấn thân vào đóng phim chính kịch và đi theo phái thực lực.

 

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