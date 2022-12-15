Gió Thổi Bán Hạ: Chỉ một cảnh khóc, Triệu Lệ Dĩnh được netizen hết lời khen ngợi chân thật, chạm đến trái tim khán giả

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trong Gió Thổi Bán Hạ. Theo đó, cảnh khóc của Triệu Lệ Dĩnh nhận nhiều lời khen ngợi vì chân thật, chạm đến trái tim của khán giả. Được biết, đây là phân đoạn khi nhân vật Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) biết được người đồng nghiệp mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Khi ngồi một mình bên cửa sổ, cô nhớ lại quá khứ đầy và cảm thấy tội lỗi tận cùng đến nước mắt tuôn trào ra.

Những ngày qua, dự án Gió Thổi Bán Hạ đã được nhiều thành tích nổi bật với sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo khán giả. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, màu phim đẹp cùng với những thước phim mãn nhãn còn là diễn xuất chất lượng của nữ chính Triệu Lệ Dĩnh .

Trong một phân đoạn khác, khi nhân vật Hứa Bán Hạ hay tin công ty mình vướng phải một vụ kiện, nhìn vào đôi mắt rưng rưng của Triệu Lệ Dĩnh cũng khiến cho khán giả cảm động, không kìm được nước mắt.

Nhìn vào đôi mắt rưng rưng của Triệu Lệ Dĩnh cũng khiến cho khán giả cảm động, không kìm được nước mắt - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Triệu Lệ Dĩnh luôn tập trung hết mình cho vai diễn và mang lại mọi cảm xúc chân thật nhất của nhân vật dành cho khán giả. Trước đó, cảnh ăn của nàng tiểu hoa cũng được khen ngợi hết lời. Cụ thể, cách ăn của Triệu Lệ Dĩnh trông vội vã vì bụng đói rã rời do làm việc cực lực, khiến khán giả cảm nhận được nhân vật đang thực sự đói nên ăn rất ngon miệng, không có sự miễn cưỡng, giả tạo.

Trước đó, cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh cũng được khen ngợi hết lời vì ăn rất ngon miệng, không có sự miễn cưỡng, giả tạo - Ảnh: Internet

Gió Thổi Bán Hạ có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Bất Đắc Vãng Sinh của tác giả A Nại, nội dung xoay quanh chủ đề “đấu trí thương nghiệp”. Phim kể về Hứa Ban Hạ (Triệu Lệ Dĩnh), một người phụ nữ chuyên thu mua gang thép. Cô sinh ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt khi có mẹ vì khó sinh mà qua đời, còn cha thì luôn giữ thái độ không quan tâm hỏi han đến cô. Về sau Ban Hạ dần lớn lên, trưởng thành trở thành một cô gái có tính cách mạnh mẽ kiên cường, luôn mang trong mình ý chí xông xáo tiến lên.

Gió Thổi Bán Hạ có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Bất Đắc Vãng Sinh của tác giả A Nại - Ảnh: Internet

Nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc, Ban Hạ cùng hai người bạn bắt đầu kinh doanh thép phế liệu và vận tải, từ một cô gái phổ thông dần trở thành một nữ doanh nhân thành đạt có tiếng trong giới kinh doanh. Để đạt được điều đó, cô đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn trắc trở trong quá trình khởi nghiệp nhưng thành quả đạt được lại vô cùng viên mãn, ngọt ngào, Ban Hạ cuối cùng đã gặt hái được thành công trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu.