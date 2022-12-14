Dữ Phượng Hành: Đoàn phim bất ngờ tung loạt ảnh hậu trường mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh nắm tay Lâm Canh Tân cực tình tứ

Sao quốc tế 14/12/2022 14:47

Mới đây, đoàn làm phim Dữ Phượng Hành đã tung ra loạt ảnh hậu trường mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến khán giả thích thú.

Dữ Phượng Hành là dự án tái hợp sau 5 năm Sở Kiều Truyện của Triệu Lệ DĩnhLâm Canh Tân. Mặc dù bộ phim đã chính thức đóng máy nhưng những hình ảnh hậu trường chưa được tung ra của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Dữ Phượng Hành: Đoàn phim bất ngờ tung loạt ảnh hậu trường mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh nắm tay Lâm Canh Tân cực tình tứ - Ảnh 1
Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính - Ảnh: Internet

Mới đây, đoàn làm phim Dữ Phượng Hành đã tung ra loạt ảnh hậu trường mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình hồng, tóc dài cột sau lưng thật dịu dàng, tay cầm ô che tựa như tiên nữ giáng trần. Còn Lâm Canh Tân mặc đồ trắng tay bưng chén trà như một vị công tử tiêu sái phóng khoáng.

Dữ Phượng Hành: Đoàn phim bất ngờ tung loạt ảnh hậu trường mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh nắm tay Lâm Canh Tân cực tình tứ - Ảnh 2

Dữ Phượng Hành: Đoàn phim bất ngờ tung loạt ảnh hậu trường mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh nắm tay Lâm Canh Tân cực tình tứ - Ảnh 3

Dữ Phượng Hành: Đoàn phim bất ngờ tung loạt ảnh hậu trường mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh nắm tay Lâm Canh Tân cực tình tứ - Ảnh 4

Dữ Phượng Hành: Đoàn phim bất ngờ tung loạt ảnh hậu trường mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh nắm tay Lâm Canh Tân cực tình tứ - Ảnh 5

Dữ Phượng Hành: Đoàn phim bất ngờ tung loạt ảnh hậu trường mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh nắm tay Lâm Canh Tân cực tình tứ - Ảnh 6
Ảnh hậu trường mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Điều khiến dân tình thích thú đó là cả hai có màn nắm tay nhau cực tình tứ. Không những thế, có khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh cúi người xuống Lâm Canh Tân và cười đùa vui vẻ trong khung cảnh bên bến sông tạo nên bầu không khí vô cùng trữ tình.

Dữ Phượng Hành: Đoàn phim bất ngờ tung loạt ảnh hậu trường mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh nắm tay Lâm Canh Tân cực tình tứ - Ảnh 7
Cả hai có màn nắm tay nhau cực tình tứ - Ảnh: Internet

Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) và Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân) – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.

Dữ Phượng Hành: Đoàn phim bất ngờ tung loạt ảnh hậu trường mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh nắm tay Lâm Canh Tân cực tình tứ - Ảnh 8
Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet

Bích Thương vương Thẩm Ly “ngậm ngọc mà sinh ra”, xinh đẹp, mạnh mẽ, khí phách hiên ngang lại bị chỉ hôn cho một tên nổi tiếng “không ra gì”. Không thể chấp nhận cuộc hôn nhân hoang đường này, nàng quyết định “đào hôn”. Trên đường đi, Thẩm Ly gặp nạn trọng thương, từ “phượng hoàng Ma giới” biến thành “con gà trụi lông” không hơn không kém, lưu lạc nhân gian. Trong lúc khó khăn, Thẩm Ly gặp gỡ Hành Vân, được chàng cưu mang. Ngày tháng chung sống bình dị mà ấm áp, Thẩm Ly dần rung động với Hành Vân, dốc hết tình cảm mà yêu chàng.

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ dự án Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chính thức được lên sóng trong thời gian sớm nhất.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân Dữ Phượng Hành sao hoa ngữ cbiz

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