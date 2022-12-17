Gió Thổi Bán Hạ: Bạn diễn tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh bị mất một thứ sau phân cảnh đánh nhau

Sao quốc tế 17/12/2022 15:57

Mới đây, nam diễn viên Dương Đức Dân trong vai Vương Toàn ở Gió Thổi Bán Hạ đã tiết lộ một chuyện đáng chú ý ở hậu trường phim liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh.

Gió Thổi Bán Hạ là dự án nhận được nhiều sự quan tâm gần đây khi có sự góp mặt của tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 Triệu Lệ Dĩnh. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, lôi cuốn thì nữ chính Triệu Lệ Dĩnh đã có hy sinh rất nhiều để hoàn thành tốt vai diễn Hứa Bán Hạ trong phim.

Gió Thổi Bán Hạ: Bạn diễn tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh bị mất một thứ sau phân cảnh đánh nhau - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh đã có hy sinh rất nhiều để hoàn thành tốt vai diễn Hứa Bán Hạ trong phim - Ảnh: Internet

Mới đây, nam diễn viên Dương Đức Dân trong vai Vương Toàn ở Gió Thổi Bán Hạ đã tiết lộ một chuyện đáng chú ý ở hậu trường phim "Triệu Lệ Dĩnh là một diễn viên không chỉ chân thành mà còn rất kính nghiệp. Lúc quay xong cảnh Vương Toàn ngoại tình bị Bán Hạ đánh, tôi phát hiện trong tay có một nhúm tóc vừa đen vừa bóng, tôi định đi an ủi Lệ Dĩnh thì em ấy nói rằng vì bộ phim này mà có thể quyết sống chết một phen. Những phân cảnh đối diễn xem hay, nhất định cả hai đều phải hay thì mới gọi là hay thật sự".

Gió Thổi Bán Hạ: Bạn diễn tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh bị mất một thứ sau phân cảnh đánh nhau - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh mất một nhúm tóc trong cảnh bị đánh - Ảnh: Internet

Chia sẻ của nam diễn viên Dương Đức Dân đã phần nào tiết lộ được sự kính nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh khi quay Gió Thổi Bán Hạ. Triệu Lệ Dĩnh mất đi một nhúm tóc nhưng lại đem đến cho khán giả một bộ phim xuất sắc. Gió Thổi Bán Hạ cũng được nhận xét là một trong những bộ phim đáng xem nhất nửa cuối năm nay.

Trước đó, có thông tin đoàn phim đã không dụng công nghệ cà mặt để thể hiện rõ nét biểu cảm của nhân vật. Chính vì điều này, toàn bộ khuyết điểm của Triệu Lệ Dĩnh lộ ra. Tuy nhiên, khán giả lại đánh giá cao nét diễn của cô nàng vì bộc lộ rõ nét cảm xúc của nhân vật.

Gió Thổi Bán Hạ: Bạn diễn tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh bị mất một thứ sau phân cảnh đánh nhau - Ảnh 3
Đoàn phim đã không dụng công nghệ cà mặt, Triệu Lệ Dĩnh bị lộ khuyết điểm nhưng vẫn được khen diễn tốt - Ảnh: Internet

Không những thế, Triệu Lệ Dĩnh còn sẵn sàng tăng cân để phù hợp với nhân vật. Có thể thấy các cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh trong phim đều rất chân thật, phù hợp với từng tình huống và góp phần thể hiện nội tâm nhân vật. Cách ăn của Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả cảm nhận được cô ấy thực sự rất đói hoặc thức ăn rất ngon, không có chút miễn cưỡng, giả tạo. Nhiều khán giả nhận xét trong phim này, Triệu Lệ Dĩnh tăng cân trông thấy, có lẽ vì cô ấy diễn cảnh ăn uống nhiệt tình và bằng cả cái tâm của mình.

Gió Thổi Bán Hạ: Bạn diễn tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh bị mất một thứ sau phân cảnh đánh nhau - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh diễn cảnh ăn chân thật, không miễn cưỡng sợ tăng cân - Ảnh: Internet

Chính nhờ sự hy sinh đó mà Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn thành vai diễn Hứa Bán Hạ một cách tròn trịa nhất và mang đến cho khán giả những thước phim đặc sắc.

Gió Thổi Bán Hạ: Chỉ một cảnh khóc, Triệu Lệ Dĩnh được netizen hết lời khen ngợi chân thật, chạm đến trái tim khán giả

Gió Thổi Bán Hạ: Chỉ một cảnh khóc, Triệu Lệ Dĩnh được netizen hết lời khen ngợi chân thật, chạm đến trái tim khán giả

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trong Gió Thổi Bán Hạ. Theo đó, cảnh khóc của Triệu Lệ Dĩnh nhận nhiều lời khen ngợi vì chân thật, chạm đến trái tim của khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Gió Thổi Bán Hạ sao châu á sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Gió Thổi Bán Hạ: Chỉ một cảnh khóc, Triệu Lệ Dĩnh được netizen hết lời khen ngợi chân thật, chạm đến trái tim khán giả

Gió Thổi Bán Hạ: Chỉ một cảnh khóc, Triệu Lệ Dĩnh được netizen hết lời khen ngợi chân thật, chạm đến trái tim khán giả

'Cha đẻ' Gió Thổi Bán Hạ tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh toát lên một cái gì đó rất Hứa Bán Hạ, giúp cô được nhắm đến vào vai nữ chính ngay từ đầu

'Cha đẻ' Gió Thổi Bán Hạ tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh toát lên một cái gì đó rất Hứa Bán Hạ, giúp cô được nhắm đến vào vai nữ chính ngay từ đầu

Dữ Phượng Hành: Đoàn phim bất ngờ tung loạt ảnh hậu trường mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh nắm tay Lâm Canh Tân cực tình tứ

Dữ Phượng Hành: Đoàn phim bất ngờ tung loạt ảnh hậu trường mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh nắm tay Lâm Canh Tân cực tình tứ

Hết làm 'bà chủ' trong Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh chính thức trở thành 'bà chủ' của chính mình ở tuổi 35

Hết làm 'bà chủ' trong Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh chính thức trở thành 'bà chủ' của chính mình ở tuổi 35

Phù Đồ Duyên vừa có lịch dự kiến lên sóng, netizen lo lắng phim của Vương Hạc Đệ có nguy cơ flop trước Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh

Phù Đồ Duyên vừa có lịch dự kiến lên sóng, netizen lo lắng phim của Vương Hạc Đệ có nguy cơ flop trước Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh

Ảnh selfie của Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình Hứa Bán Hạ thế nào mà gây ra nhiều tranh cãi?

Ảnh selfie của Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình Hứa Bán Hạ thế nào mà gây ra nhiều tranh cãi?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 53 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 31 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 2 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng