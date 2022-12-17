Mới đây, nam diễn viên Dương Đức Dân trong vai Vương Toàn ở Gió Thổi Bán Hạ đã tiết lộ một chuyện đáng chú ý ở hậu trường phim liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh.

Gió Thổi Bán Hạ là dự án nhận được nhiều sự quan tâm gần đây khi có sự góp mặt của tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 Triệu Lệ Dĩnh. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, lôi cuốn thì nữ chính Triệu Lệ Dĩnh đã có hy sinh rất nhiều để hoàn thành tốt vai diễn Hứa Bán Hạ trong phim. Triệu Lệ Dĩnh đã có hy sinh rất nhiều để hoàn thành tốt vai diễn Hứa Bán Hạ trong phim - Ảnh: Internet Mới đây, nam diễn viên Dương Đức Dân trong vai Vương Toàn ở Gió Thổi Bán Hạ đã tiết lộ một chuyện đáng chú ý ở hậu trường phim "Triệu Lệ Dĩnh là một diễn viên không chỉ chân thành mà còn rất kính nghiệp. Lúc quay xong cảnh Vương Toàn ngoại tình bị Bán Hạ đánh, tôi phát hiện trong tay có một nhúm tóc vừa đen vừa bóng, tôi định đi an ủi Lệ Dĩnh thì em ấy nói rằng vì bộ phim này mà có thể quyết sống chết một phen. Những phân cảnh đối diễn xem hay, nhất định cả hai đều phải hay thì mới gọi là hay thật sự".

Triệu Lệ Dĩnh mất một nhúm tóc trong cảnh bị đánh - Ảnh: Internet Chia sẻ của nam diễn viên Dương Đức Dân đã phần nào tiết lộ được sự kính nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh khi quay Gió Thổi Bán Hạ. Triệu Lệ Dĩnh mất đi một nhúm tóc nhưng lại đem đến cho khán giả một bộ phim xuất sắc. Gió Thổi Bán Hạ cũng được nhận xét là một trong những bộ phim đáng xem nhất nửa cuối năm nay. Trước đó, có thông tin đoàn phim đã không dụng công nghệ cà mặt để thể hiện rõ nét biểu cảm của nhân vật. Chính vì điều này, toàn bộ khuyết điểm của Triệu Lệ Dĩnh lộ ra. Tuy nhiên, khán giả lại đánh giá cao nét diễn của cô nàng vì bộc lộ rõ nét cảm xúc của nhân vật.

Đoàn phim đã không dụng công nghệ cà mặt, Triệu Lệ Dĩnh bị lộ khuyết điểm nhưng vẫn được khen diễn tốt - Ảnh: Internet Không những thế, Triệu Lệ Dĩnh còn sẵn sàng tăng cân để phù hợp với nhân vật. Có thể thấy các cảnh ăn của Triệu Lệ Dĩnh trong phim đều rất chân thật, phù hợp với từng tình huống và góp phần thể hiện nội tâm nhân vật. Cách ăn của Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả cảm nhận được cô ấy thực sự rất đói hoặc thức ăn rất ngon, không có chút miễn cưỡng, giả tạo. Nhiều khán giả nhận xét trong phim này, Triệu Lệ Dĩnh tăng cân trông thấy, có lẽ vì cô ấy diễn cảnh ăn uống nhiệt tình và bằng cả cái tâm của mình. Triệu Lệ Dĩnh diễn cảnh ăn chân thật, không miễn cưỡng sợ tăng cân - Ảnh: Internet Chính nhờ sự hy sinh đó mà Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn thành vai diễn Hứa Bán Hạ một cách tròn trịa nhất và mang đến cho khán giả những thước phim đặc sắc.

Gió Thổi Bán Hạ: Chỉ một cảnh khóc, Triệu Lệ Dĩnh được netizen hết lời khen ngợi chân thật, chạm đến trái tim khán giả Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trong Gió Thổi Bán Hạ. Theo đó, cảnh khóc của Triệu Lệ Dĩnh nhận nhiều lời khen ngợi vì chân thật, chạm đến trái tim của khán giả.

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