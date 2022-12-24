Triệu Lệ Dĩnh tung loạt khoảnh làm bánh bao mừng ngày Đông Chí, fan tinh mắt soi ra một chi tiết khác thường trên tay cô nàng

Sao quốc tế 24/12/2022 19:05

Phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ đoạn video nàng tiểu hoa làm bánh bao cùng đoàn phim để gửi lời chúc mừng ngày Đông Chí đến khán giả.

Những ngày qua, vào dịp Đông Chí, một dịp lễ lớn của Trung Quốc, nhiều người nổi tiếng trong Cbiz đăng tải những bức ảnh đẹp của mình lên trang cá nhân, chia sẻ khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc nhân dịp đặc biệt. Phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh cũng không ngoại lệ khi chia sẻ đoạn video nàng tiểu hoa làm bánh bao cùng đoàn phim để gửi lời chúc đến khán giả.

Triệu Lệ Dĩnh tung loạt khoảnh làm bánh bao mừng ngày Đông Chí, fan tinh mắt soi ra một chi tiết khác thường trên tay cô nàng - Ảnh 1
Phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ đoạn video nàng tiểu hoa làm bánh bao cùng đoàn phim để gửi lời chúc đến khán giả - Ảnh: Internet

Trong ảnh, Triệu Lệ Dĩnh diện trang phục cổ trang, áo khoác trắng bồng bềnh, mái tóc đen dài trùm khăn, trông tao nhã và quyến rũ. Triệu Lệ Dĩnh xắn tay áo, cúi đầu nghiêm túc làm bánh, trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ. Có thể thấy cô nàng làm bánh rất điêu luyện.

Triệu Lệ Dĩnh tung loạt khoảnh làm bánh bao mừng ngày Đông Chí, fan tinh mắt soi ra một chi tiết khác thường trên tay cô nàng - Ảnh 2

Triệu Lệ Dĩnh tung loạt khoảnh làm bánh bao mừng ngày Đông Chí, fan tinh mắt soi ra một chi tiết khác thường trên tay cô nàng - Ảnh 3
Nhiều cư dân mạng phát hiện một vết sẹo hay vết bầm tím rất rõ trên tay Triệu Lệ Dĩnh sau khi cô xắn tay áo - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, qua hình ảnh, nhiều cư dân mạng phát hiện một vết sẹo hay vết bầm tím rất rõ trên tay Triệu Lệ Dĩnh sau khi cô xắn tay áo. Nhiều người tin rằng đây chính là dấu vết để lại sau quá trình quay phim cổ trang Dữ Phượng Hành. Fan Lệ Dĩnh sau đó đã rất chua xót khi thấy thần tượng chịu tổn thương như vậy.

Được biết, Triệu Lệ Dĩnh luôn không ngại với vai diễn khó, thậm chí luôn chấp nhận hi sinh vì vai diễn của mình. Gần đây, trong bộ phim Gió Thổi Bán Hạ lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh không ngại xấu để hoàn thành thật tốt vai diễn. Cô và đoàn phim không dùng công nghệ để làm gương mặt sáng, đẹp mà hoàn toàn để tự nhiên. Khi lên màn ảnh, Triệu Lệ Dĩnh để lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt để tạo tính chân thật cho vai diễn.

Triệu Lệ Dĩnh tung loạt khoảnh làm bánh bao mừng ngày Đông Chí, fan tinh mắt soi ra một chi tiết khác thường trên tay cô nàng - Ảnh 4
Trong bộ phim Gió Thổi Bán Hạ lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh không ngại xấu để hoàn thành thật tốt vai diễn - Ảnh: Internet

Đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận tăng cân để có ngoại hình đầy đặn hơn, phù hợp với nguyên tác của phim. Chính vì sự hi sinh đó mà bộ phim Gió Thổi Bán Hạ đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả, đặc biệt là ở diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh.

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