Sau màn hợp tác trong Dữ Phượng Hành, lộ ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đi ăn cùng nhau, có cả người nhà 'đàng gái'

Sau 5 năm hợp tác Sở Kiều Truyện, cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chính thức tái hợp trong dự án Dữ Phượng Hành . Mặc dù, dự án đã chính thức đóng máy và chờ ngày lên sóng nhưng những khoảnh khắc hậu trường luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân xuất hiện cùng nhau được lấy từ tài khoản của em họ nàng tiểu hoa. Theo đó, cặp đôi cùng nhau đi ăn và cũng có mặt em họ của Triệu Lệ Dĩnh là Hàn Gia Bân. Theo đó, Lâm Canh Tân gây chú ý khi giơ cả hai tay tạo dáng ‘cute’ với tâm thế cực kỳ vui vẻ. Nhiều khán giả còn trêu đùa trông Lâm Canh Tân trông có vẻ đã tăng cân lên.

Trên các diễn đàn bàn luận phim, khán giả dành nhiều lời khen cho vẻ ngoài trẻ trung và mối quan hệ tốt đẹp giữa Lâm Canh Tân và người thân của Triệu Lệ Dĩnh. Bên cạnh đó, họ cũng thể hiện sự mong chờ ngày phim chính thức được công chiếu.

Được biết, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân từng nhiều lần vướng tin đồn tình cảm xuất phát từ chemistry bùng nổ sau Sở Kiều Truyện. Tuy nhiên, thực tế cả hai chỉ là bạn bè đồng nghiệp thân thiết từ phim trường đến ngoài đời. Chính Triệu Lệ Dĩnh cũng là người giúp đỡ, đề cử 'anh bạn thân' Lâm Canh Tân vào vai nam chính của Dữ Phượng Hành.

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ dự án Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chính thức lên sóng trong thời gian gần nhất.