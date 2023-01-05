Sau màn hợp tác trong Dữ Phượng Hành, lộ ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đi ăn cùng nhau, có cả người nhà 'đàng gái'

Sao quốc tế 05/01/2023 09:43

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân xuất hiện cùng nhau sau màn hợp tác trong dự án Dữ Phượng Hành.

Sau 5 năm hợp tác Sở Kiều Truyện, cặp đôi Triệu Lệ DĩnhLâm Canh Tân chính thức tái hợp trong dự án Dữ Phượng Hành. Mặc dù, dự án đã chính thức đóng máy và chờ ngày lên sóng nhưng những khoảnh khắc hậu trường luôn được công chúng quan tâm.

Sau màn hợp tác trong Dữ Phượng Hành, lộ ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đi ăn cùng nhau, có cả người nhà 'đàng gái' - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân xuất hiện cùng nhau được lấy từ tài khoản của em họ nàng tiểu hoa. Theo đó, cặp đôi cùng nhau đi ăn và cũng có mặt em họ của Triệu Lệ Dĩnh là Hàn Gia Bân. Theo đó, Lâm Canh Tân gây chú ý khi giơ cả hai tay tạo dáng ‘cute’ với tâm thế cực kỳ vui vẻ. Nhiều khán giả còn trêu đùa trông Lâm Canh Tân trông có vẻ đã tăng cân lên.

Sau màn hợp tác trong Dữ Phượng Hành, lộ ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đi ăn cùng nhau, có cả người nhà 'đàng gái' - Ảnh 2

Trên các diễn đàn bàn luận phim, khán giả dành nhiều lời khen cho vẻ ngoài trẻ trung và mối quan hệ tốt đẹp giữa Lâm Canh Tân và người thân của Triệu Lệ Dĩnh. Bên cạnh đó, họ cũng thể hiện sự mong chờ ngày phim chính thức được công chiếu.

Được biết, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân từng nhiều lần vướng tin đồn tình cảm xuất phát từ chemistry bùng nổ sau Sở Kiều Truyện. Tuy nhiên, thực tế cả hai chỉ là bạn bè đồng nghiệp thân thiết từ phim trường đến ngoài đời. Chính Triệu Lệ Dĩnh cũng là người giúp đỡ, đề cử 'anh bạn thân' Lâm Canh Tân vào vai nam chính của Dữ Phượng Hành.

Sau màn hợp tác trong Dữ Phượng Hành, lộ ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đi ăn cùng nhau, có cả người nhà 'đàng gái' - Ảnh 3

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ dự án Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chính thức lên sóng trong thời gian gần nhất.

Vượt mặt Dương Mịch, Hồ Ca, Triệu Lệ Dĩnh lập thành tích khủng trên BXH Maoyan nhờ nhân vật Hứa Bán Hạ

Vượt mặt Dương Mịch, Hồ Ca, Triệu Lệ Dĩnh lập thành tích khủng trên BXH Maoyan nhờ nhân vật Hứa Bán Hạ

Mới đây, nhân vật Hứa Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh trong Gió Thổi Bán Hạ đã xuất sắc lập thành tích khủng trên BXH Maoyan tháng 12/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân Dữ Phượng Hành sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Vượt mặt Dương Mịch, Hồ Ca, Triệu Lệ Dĩnh lập thành tích khủng trên BXH Maoyan nhờ nhân vật Hứa Bán Hạ

Vượt mặt Dương Mịch, Hồ Ca, Triệu Lệ Dĩnh lập thành tích khủng trên BXH Maoyan nhờ nhân vật Hứa Bán Hạ

Top 5 nữ chính xuất sắc nhất của truyền hình Hoa Ngữ năm 2022: Triệu Lệ Dĩnh có 2 phim chính kịch được đánh giá cao vẫn bị các 'đàn em' lấn át

Top 5 nữ chính xuất sắc nhất của truyền hình Hoa Ngữ năm 2022: Triệu Lệ Dĩnh có 2 phim chính kịch được đánh giá cao vẫn bị các 'đàn em' lấn át

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ tung teaser nhân dịp kỉ niệm 10 năm VIP Tencent

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ tung teaser nhân dịp kỉ niệm 10 năm VIP Tencent

Loạt ảnh leak của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân khiến fan phấn khích

Loạt ảnh leak của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho Đêm hội Bách Hoa Nghênh Xuân khiến fan phấn khích

'Lục Công Chúa' bất ngờ dành nhiều lời khen có cánh dành cho Triệu Lệ Dĩnh: Cô nàng đã đi từng bước từng bước vững vàng trên con đường chuyển hình

'Lục Công Chúa' bất ngờ dành nhiều lời khen có cánh dành cho Triệu Lệ Dĩnh: Cô nàng đã đi từng bước từng bước vững vàng trên con đường chuyển hình

Triệu Lệ Dĩnh tung loạt khoảnh làm bánh bao mừng ngày Đông Chí, fan tinh mắt soi ra một chi tiết khác thường trên tay cô nàng

Triệu Lệ Dĩnh tung loạt khoảnh làm bánh bao mừng ngày Đông Chí, fan tinh mắt soi ra một chi tiết khác thường trên tay cô nàng

TIN MỚI NHẤT

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 38 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng