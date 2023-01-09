Chưa có lịch lên sóng, Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn lập được một thành tích đáng mong đợi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, Tencent đã công bố một tin vui dành cho dự án Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân.

Dữ Phượng Hành là một trong những dự án cổ trang được khán giả quan tâm hiện nay. Bộ phim đánh dấu sự tái hợp sau 5 năm Sở Kiều Truyện của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Thế nên dù chưa chính thức có lịch lên sóng vẫn giữ nhiệt theo dõi tình hình của khán giả.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền tin vui dành cho Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Theo đó, Tencent công bố Dữ Phượng Hành phá mốc 1 triệu lượt đặt xem trước. Hòa chung niềm vui, Weibo Đoàn làm phim đăng poster mới nhất của cặp đôi chính để chúc mừng bộ phim Dữ Phượng Hành đã đạt được thành tích đáng mong đợi.

Dữ Phượng Hành là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp.

Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện Hành Chỉ cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

Cùng lên sóng, phim của Triệu Lệ Dĩnh nhận nhiều thành tích khủng, vượt xa phim của 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong Sau ly hôn, bất kỳ những tác phẩm nào của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lên sóng đều được đặt lên bàn cân so sánh. Gần đây, tác phẩm Gió Thổi Bán Hạ của nàng tiểu hoa lên sóng cùng lúc với Tinh Hà Trường Minh của Phùng Thiệu Phong.

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