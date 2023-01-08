Cùng lên sóng, phim của Triệu Lệ Dĩnh nhận nhiều thành tích khủng, vượt xa phim của 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong

Từng hợp tác, nổi tiếng nhờ hai tác phẩm Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc và Minh Lan Truyện, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhanh chóng nảy sinh tình cảm và tiến tới hôn nhân. Cuộc hôn nhân của cả hai không duy trì được lâu khi thông báo ly hôn thông qua công ty quản lý. Cả hai chia tay trong hòa bình và cùng chia sẻ trách nhiệm đối với con cái.

Sau ly hôn, bất kỳ những tác phẩm nào của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lên sóng đều được đặt lên bàn cân so sánh. Gần đây, tác phẩm Gió Thổi Bán Hạ của nàng tiểu hoa lên sóng cùng lúc với Tinh Hà Trường Minh của Phùng Thiệu Phong. Theo đó, phim của Triệu Lệ Dĩnh liên tục đứng đầu danh sách những bộ phim mới ăn khách nhất hiện nay. Bộ phim này vừa vượt mặt loạt dự án phim đình đám của các đồng nghiệp và được các nhà làm phim Trung Quốc đánh giá là phim nội địa hay nhất năm 2022.

Trong khi đó, bộ phim Tinh Hà Trường Minh do chồng cũ Phùng Thiệu Phong đóng chung với nữ diễn viên kém anh 12 tuổi Bành Tiểu Nhiễm, có độ 'hot' không như mong đợi, do cả hai trông giống như cha con hơn là đôi tình nhân trên màn ảnh.

Được biết, trong Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh không ngại xấu. Cô và đoàn phim không dùng công nghệ để làm gương mặt sáng, đẹp mà hoàn toàn để tự nhiên. Khi lên màn ảnh, Triệu Lệ Dĩnh để lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt để tạo tính chân thật cho vai diễn. Việc chấp nhận "làm xấu mình" của cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Diễn xuất của cô thể hiện qua vai diễn trong Gió Thổi Bán Hạ được đánh giá giàu cảm xúc, chân thật hơn khi không dùng công nghệ.

Đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận tăng cân để có ngoại hình đầy đặn hơn. Trước đó, nhiều khán giả hiểu lầm cô không chú ý giữ vóc dáng nên đã chỉ trích nữ minh tinh. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh cho biết cô phải tăng cân để phù hợp với nguyên tác của phim.

Về Tinh Hà Trường Minh được quay khi Phùng Thiệu Phong đã bước sang tuổi 42. Nam diễn viên đã lộ rõ dấu hiệu lão hóa và thân hình phát tướng. Không những thế, Phùng Thiệu Phong và Bành Tiểu Nhiễm hóa thân thành một cặp đôi không khác gì “chú – cháu” và không tạo được chemistry. Nhiều khán giả còn thẳng thắn cho rằng diễn xuất lẫn nhan sắc của nam phụ Chu Chính Đình còn giống nam chính hơn Phùng Thiệu Phong.

Chính vì điều này, nhiều khán giả cho rằng Phùng Thiệu Phong đã bị vợ cũ "vượt mặt" trong sự nghiệp diễn xuất và đã tạo nên cuộc bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.