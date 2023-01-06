Loạt ảnh thời đóng chung Cung Tỏa Trầm Hương của Triệu Lệ Dĩnh và Châu Đông Vũ được đào lại, nhan sắc ai nổi trội hơn?

Sao quốc tế 06/01/2023 11:22

Triệu Lệ Dĩnh và Châu Đông Vũ là hai nàng tiểu hoa nổi tiếng nhất Hoa Ngữ hiện nay. Gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp cùng nhau của Triệu Lệ Dĩnh và Châu Đông Vũ cách đây nhiều năm được đào lại.

Triệu Lệ DĩnhChâu Đông Vũ là hai nàng tiểu hoa nổi tiếng nhất Hoa Ngữ hiện nay. Gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp cùng nhau của Triệu Lệ Dĩnh và Châu Đông Vũ cách đây nhiều năm được đào lại. Được biết, cặp đôi từng hợp tác trong dự án điện ảnh Cung Tỏa Trầm Hương. Khi đó, Châu Đông Vũ dù chưa đạt được nhiều thành tựu như bây giờ nhưng vẫn là "Mưu nữ lang" nổi tiếng nên được đóng vai chính Trầm Hương. Còn Triệu Lệ Dĩnh vì kém tiếng tăm hơn nên chỉ được đóng vai phản diện là Lưu Ly.

Loạt ảnh thời đóng chung Cung Tỏa Trầm Hương của Triệu Lệ Dĩnh và Châu Đông Vũ được đào lại, nhan sắc ai nổi trội hơn? - Ảnh 1

Cung tỏa trầm hương xoay quanh nhân vật Trầm Hương – một tú nữ được tuyển lựa vào cung làm cung nữ, từ lúc nhỏ đã kết giao tỷ muội với Lưu Ly. Hai người trở nên thân thiết và lớn lên cùng nhau như hình với bóng. Trầm Hương tính tình hiền lành, nhút nhát còn Lưu Ly thì hoạt bát, nhanh nhẹn hơn. Ở thời điểm này, các cung nữ luôn khao khát lọt vào mắt xanh của hoàng thân quốc thích để đổi đời. Và Lưu Ly cũng vậy, cô dùng thủ đoạn để tiếp cận với Cửu A Ca Dận Chân nhưng sau đó bị rẻ rúng xem thường. Trong lúc vui vẻ với Cửu A Ca, Lưu Ly nhờ Trầm Hương đổi ca trực và nhân duyên đến, Trầm Hương lại quen được Thập Tam A Ca (Trần Hiểu) nhưng trong bộ dạng cô phải bịt khăn che mặt lại để tránh bị phạt do làm sai quy tắc đổi ca.

Loạt ảnh thời đóng chung Cung Tỏa Trầm Hương của Triệu Lệ Dĩnh và Châu Đông Vũ được đào lại, nhan sắc ai nổi trội hơn? - Ảnh 2

Mọi sự rắc rối bắt đầu khi Lưu Ly bị Cửu a ca phụ bạc, Thập tam a ca thì đang tìm người để rơi lại chiếc khăn để nạp thiếp và nghiễm nhiên Lưu Ly tráo trở tự nhận mình là cô gái đêm hôm ấy. Cứ thế, mối nhân duyên giữa Trầm Hương - Thập tam ca ca cứ bị ông trời dẫn dắt đi qua bao nhiêu gian truân đau khổ tới cuối phim mới gặp được nhau.

Nhiều khán giả vô cùng thích thú trước hình ảnh mới vào nghề của hai minh tinh nổi tiếng khi đứng cạnh nhau. Trong trang phục giản dị nhưng cả hai đều toát lên được nét ngây thơ hồn nhiên khi mới vào nghề. Thậm chí, nhiều người còn hy vọng hai cô gái sẽ có dịp rái hợp trong dự án mới.

Loạt ảnh thời đóng chung Cung Tỏa Trầm Hương của Triệu Lệ Dĩnh và Châu Đông Vũ được đào lại, nhan sắc ai nổi trội hơn? - Ảnh 3

Tuy nhiên, trước đó, hình ảnh quảng bá phim Cung Tỏa Trầm Hương của Triệu Lệ Dĩnh và Châu Đông Vũ cũng được đào lên. Chuyện không có gì nếu cư dân mạng không nổ ra những cuộc khẩu chiến lớn xem ai khí chất và xinh đẹp hơn.

Loạt ảnh thời đóng chung Cung Tỏa Trầm Hương của Triệu Lệ Dĩnh và Châu Đông Vũ được đào lại, nhan sắc ai nổi trội hơn? - Ảnh 4Loạt ảnh thời đóng chung Cung Tỏa Trầm Hương của Triệu Lệ Dĩnh và Châu Đông Vũ được đào lại, nhan sắc ai nổi trội hơn? - Ảnh 5Loạt ảnh thời đóng chung Cung Tỏa Trầm Hương của Triệu Lệ Dĩnh và Châu Đông Vũ được đào lại, nhan sắc ai nổi trội hơn? - Ảnh 6Loạt ảnh thời đóng chung Cung Tỏa Trầm Hương của Triệu Lệ Dĩnh và Châu Đông Vũ được đào lại, nhan sắc ai nổi trội hơn? - Ảnh 7Loạt ảnh thời đóng chung Cung Tỏa Trầm Hương của Triệu Lệ Dĩnh và Châu Đông Vũ được đào lại, nhan sắc ai nổi trội hơn? - Ảnh 8Loạt ảnh thời đóng chung Cung Tỏa Trầm Hương của Triệu Lệ Dĩnh và Châu Đông Vũ được đào lại, nhan sắc ai nổi trội hơn? - Ảnh 9

Xét về ngoại hình, Châu Đông Vũ khi ấy vẫn còn giữ được nét trong trẻo, thơ ngây như nữ sinh. Áo đỏ phối với chân váy dài in hoa và kiểu tóc đuôi ngựa giúp cô trông nổi trội hơn với phong cách hơi hướng phương Tây. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh thì chọn bộ váy đỏ cơ bản, tóc búi toát lên vẻ dịu dàng đậm chất Á Đông.

Tuy nhiên, so về nhan sắc, Triệu Lệ Dĩnh có phần nổi trội hơn Châu Đông Vũ. Nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 sở hữu đôi mắt to tròn, ngũ quan xinh đẹp. Trong khi đó, Châu Đông Vũ lại quá nhạt nhòa. Vẻ thanh tú của cô lên màn ảnh rộng thì hợp nhưng rời khỏi máy quay thì lại kém nổi bật. Một số khác thì cho rằng: "Khí chất của Châu Đông Vũ nổi trội hơn khí chất của Triệu Lệ Dĩnh".

 

Loạt ảnh rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi ghi hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, hội ngộ cùng ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia

Loạt ảnh rực rỡ của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi ghi hình Gala Xuân Vãn Bắc Kinh, hội ngộ cùng ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh hậu trường Triệu Lệ Dĩnh ghi hình cho chương trình Đêm hội mừng Xuân (Xuân Vãn) của đài Bắc Kinh. Đặc biệt, xuất hiện cùng với Triệu Lệ Dĩnh là ekip Hạnh Phúc Đến Vạn Gia.

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