Tạo hình thoát tục của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, thần thái 'một chín một mười' với 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 06/02/2023 11:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc đầy thoát tục, khí chất của Triệu Lệ Dĩnh trong hậu trường Dữ Phượng Hành.

Dữ Phượng Hành là dự án cổ trang đánh dấu màn tái hợp sau 5 năm Sở Kiều Truyện của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Bộ phim đã đóng máy cách đây không lâu và đang chờ lịch lên sóng. Chính vì thế những thông tin hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Tạo hình thoát tục của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, thần thái 'một chín một mười' với 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh 1

Tạo hình thoát tục của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, thần thái 'một chín một mười' với 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh 2

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trong hậu trường Dữ Phượng Hành. Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh mặc váy trắng, xuất hiện với dáng vẻ thoát tục, đầy khí chất trên phim trường. Cô nàng trang điểm theo phong cách tự nhiên, tóc buộc nhẹ nhàng, góc mặt nào của cô trông cũng nổi bật khung hình.

Tạo hình thoát tục của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, thần thái 'một chín một mười' với 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh 3Tạo hình thoát tục của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, thần thái 'một chín một mười' với 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh 4Tạo hình thoát tục của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, thần thái 'một chín một mười' với 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh 5

Một số khán giả cho rằng, tạo hình này của Triệu Lệ Dĩnh có nét tương đồng với hình ảnh của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp. Được biết, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng đóng một vai nhỏ ở bản phim Thần Điêu Đại Hiệp do Vu Chính đầu tư sản xuất. Ở dự án này, cô vào vai Mục Niệm Từ (mẹ của Dương Quá) và chỉ xuất hiện ở 1 vài phân cảnh.

Tạo hình thoát tục của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, thần thái 'một chín một mười' với 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh 6

Tạo hình thoát tục của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, thần thái 'một chín một mười' với 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh 7

Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp.

Tạo hình thoát tục của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, thần thái 'một chín một mười' với 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh 8

Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện Hành Chỉ cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong - Chu Nhất Long, bộ ba Minh Lan Truyện gây bão một thời, sau thành công phim giờ ra sao?

Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong - Chu Nhất Long, bộ ba Minh Lan Truyện gây bão một thời, sau thành công phim giờ ra sao?

Minh Lan Truyện gây bão trên các mạng xã hội xứ Trung một thời khi lên sóng. Không những thế bộ phim còn đưa bộ ba Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong và Chu Nhất Long bước sang một trang mới trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dữ Phượng Hành Lưu Diệc Phi Thần Điêu Đại Hiệp sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong - Chu Nhất Long, bộ ba Minh Lan Truyện gây bão một thời, sau thành công phim giờ ra sao?

Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong - Chu Nhất Long, bộ ba Minh Lan Truyện gây bão một thời, sau thành công phim giờ ra sao?

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tung video hậu trường, netizen lụi tim với khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tung video hậu trường, netizen lụi tim với khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi

Triệu Lệ Dĩnh và 'tình mới màn ảnh' của Phùng Thiệu Phong thường xuyên bị gọi tên lên bàn cân so sánh

Triệu Lệ Dĩnh và 'tình mới màn ảnh' của Phùng Thiệu Phong thường xuyên bị gọi tên lên bàn cân so sánh

Tạo hình đối lập của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong buổi ghi hình Bách Hoa Nghênh Xuân

Tạo hình đối lập của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong buổi ghi hình Bách Hoa Nghênh Xuân

Công bố đội hình khách mời chính thức của chương trình Xuân Vãn, fan hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh háo hức hóng chờ thần tượng lên sóng

Công bố đội hình khách mời chính thức của chương trình Xuân Vãn, fan hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh háo hức hóng chờ thần tượng lên sóng

Dàn sao Hoa Ngữ sở hữu số lượng tác phẩm khủng: Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh được gọi tên đầu tiên

Dàn sao Hoa Ngữ sở hữu số lượng tác phẩm khủng: Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh được gọi tên đầu tiên

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái