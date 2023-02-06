Tạo hình thoát tục của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, thần thái 'một chín một mười' với 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi

Dữ Phượng Hành là dự án cổ trang đánh dấu màn tái hợp sau 5 năm Sở Kiều Truyện của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Bộ phim đã đóng máy cách đây không lâu và đang chờ lịch lên sóng. Chính vì thế những thông tin hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trong hậu trường Dữ Phượng Hành. Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh mặc váy trắng, xuất hiện với dáng vẻ thoát tục, đầy khí chất trên phim trường. Cô nàng trang điểm theo phong cách tự nhiên, tóc buộc nhẹ nhàng, góc mặt nào của cô trông cũng nổi bật khung hình.

Một số khán giả cho rằng, tạo hình này của Triệu Lệ Dĩnh có nét tương đồng với hình ảnh của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp. Được biết, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng đóng một vai nhỏ ở bản phim Thần Điêu Đại Hiệp do Vu Chính đầu tư sản xuất. Ở dự án này, cô vào vai Mục Niệm Từ (mẹ của Dương Quá) và chỉ xuất hiện ở 1 vài phân cảnh.

Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp.

Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện Hành Chỉ cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.