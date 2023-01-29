Triệu Lệ Dĩnh và 'tình mới màn ảnh' của Phùng Thiệu Phong thường xuyên bị gọi tên lên bàn cân so sánh

Sao quốc tế 29/01/2023 16:40

Triệu Lệ Dĩnh và Cảnh Điềm là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Cùng lứa tuổi với nhau, tuy nhiên gia thế và địa vị trong nghề của hai cô nàng lại hoàn toàn khác biệt. Dù vậy, hai cô nàng lại thường xuyên được gọi tên cùng lúc.

Triệu Lệ DĩnhCảnh Điềm là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Cùng lứa tuổi với nhau, tuy nhiên gia thế và địa vị trong nghề của hai cô nàng lại hoàn toàn khác biệt. Dù vậy, hai cô nàng lại thường xuyên được gọi tên cùng lúc.

Triệu Lệ Dĩnh và 'tình mới màn ảnh' của Phùng Thiệu Phong thường xuyên bị gọi tên lên bàn cân so sánh - Ảnh 1

Nguồn cơn bắt đầy từ việc, thời gian gần đây, Cảnh Điềm đang tham gia đóng chính cùng ‘chồng cũ’ Triệu Lệ Dĩnh là Phùng Thiệu Phong trong dự án Chước Chước Phong Lưu. Ngay từ khi công bố dự án, Triệu Lệ Dĩnh được đặt lên bàn cân so sánh với ‘người tình phim ảnh’ Phùng Thiệu Phong. Theo đó, Cảnh Điềm được sắc xinh đẹp, ngũ quan hài hòa ăn đứt Triệu Lệ Dĩnh. Đặc biệt, ở những bức ảnh lễ đóng máy được lan truyền, Cảnh Điềm và chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh còn được khen đẹp đôi.

Triệu Lệ Dĩnh và 'tình mới màn ảnh' của Phùng Thiệu Phong thường xuyên bị gọi tên lên bàn cân so sánh - Ảnh 2Triệu Lệ Dĩnh và 'tình mới màn ảnh' của Phùng Thiệu Phong thường xuyên bị gọi tên lên bàn cân so sánh - Ảnh 3

Không những thế, Triệu Lệ Dĩnh và Cảnh Điềm không ít lần bị so sánh khi cùng xuất hiện trên thảm đỏ và về phong cách thời trang. Tuy nhiên, mỗi người lại có một vẻ đẹp khác nhau. Nếu Cảnh Điềm được khen ngợi hết lời với nước da trắng đến phát sáng, khuôn mặt xinh đẹp "gây thương nhớ" đúng chuẩn "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh". Triệu Lệ Dĩnh cũng được khen ngợi nổi bật vì sự xuất hiện chỉn chu, thần thái sang chảnh, thanh lịch.

Triệu Lệ Dĩnh và 'tình mới màn ảnh' của Phùng Thiệu Phong thường xuyên bị gọi tên lên bàn cân so sánh - Ảnh 4

Mặc dù không ít lần bị gọi tên so sánh nhưng có nguồn thông tin Cảnh Điềm có mối quan hệ rất tốt với Triệu Lệ Dĩnh. Hai mỹ nhân xứ Trung đã đi ăn tối cùng nhau vài lần. Chính vì thế, không ít khán giả cũng mong chờ có dự án hợp tác của hai cô nàng trong tương lai.

 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Cảnh Điềm sao hoa ngữ Phùng Thiệu Phong cbiz

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