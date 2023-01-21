Công bố đội hình khách mời chính thức của chương trình Xuân Vãn, fan hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh háo hức hóng chờ thần tượng lên sóng

Chương trình Gala chào xuân (còn gọi là Xuân Văn) do đài CCTV tổ chức hằng năm có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng. Đây là sự kiện thường niên của đài truyền hình trung ương Trung Quốc, thu hút hơn một tỷ người theo dõi.

Mới đây, Đài Bắc Kinh vừa công bố đội hình khách mời của chương trình Xuân Vãn bao gồm: Triệu Lệ Dĩnh, Cung Tuấn, Ngu Thư Hân, Trương Nhược Quân, Thẩm Đằng, Mã Lệ, Quan Hiểu Đồng, Mao Bất Dịch, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn. Theo đó, chương trình sẽ diễn ra vào 19h30 (18h30 giờ Việt Nam) vào ngày 22/01/2023 (mùng 1 Tết) trên đài truyền hình Bắc Kinh với chủ đề Tôi Có Hẹn Với Ngày Xuân.