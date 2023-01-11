Lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh từ cô gái xuất thân nghèo khó, tay ngang vào nghề trở thành tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 11/01/2023 11:05

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 của làng giải trí Hoa Ngữ. Xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó, cô là một trong số ít những sao Hoa ngữ tay ngang mà đạt được thành công rực rỡ.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 của làng giải trí Hoa Ngữ. Xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó, cô là một trong số ít những sao Hoa ngữ tay ngang mà đạt được thành công rực rỡ. Cô đã có bước chuyển mình ngoạn mục từ một sao nữ đóng phim thương mại sang dòng phim chính kịch. Nếu Dương Mịch còn đang loay hoay trong bước chuyển sự nghiệp thì Triệu Lệ Dĩnh lại làm điều đó một cách dứt khoát, thành công.

Lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh từ cô gái xuất thân nghèo khó, tay ngang vào nghề trở thành tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 1

Để có được thành công hiện tại, người khác nỗ lực 10 thì Triệu Lệ Dĩnh phải cố gấp 100. Thời điểm này, cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Phùng Tiểu Cương và bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh cao trong showbiz. Trong 16 năm đặt chân vào giới giải trí, Triệu Lệ Dĩnh đã trải qua nhiều thăng trầm, chắt chiu từng vai phụ nhỏ lẻ để có được một vị thế như ngày hôm nay. Có thể nói con đường cô đi gập ghềnh đá sỏi, gai góc chứ không trải hoa hồng.

Lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh từ cô gái xuất thân nghèo khó, tay ngang vào nghề trở thành tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 2

Dù bản thân xuất phát điểm thấp nên Triệu Lệ Dĩnh luôn dốc sức hết mình trong từng cơ hội. Với từng vai diễn, Triệu Lệ Dĩnh đều luôn rất nghiêm túc, vì vậy, cô tiến bộ từng ngày. Dù là phim ngôn tình đầu tư thấp hay dự án lớn, nữ diễn viên luôn xem trọng nhân vật của mình. Rõ ràng, Triệu Lệ Dĩnh có thể chọn thời điểm quay phim linh hoạt để tham gia một số show truyền hình, sự kiện, nhưng theo ê-kíp, trong tháng 8 vừa qua, nàng tiểu hoa đã dành toàn bộ thời gian cho đoàn phim. Điều này cũng khiến cô mất đi một khoản thu nhập cho riêng mình. Trong khi đó, ở một số diễn viên khác như Dương Mịch, khi quay phim mới, cô đã dành thời gian chạy show khác khiến vai diễn bị chê bai vì không thể hiện được cái hồn của nhân vật.

Lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh từ cô gái xuất thân nghèo khó, tay ngang vào nghề trở thành tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 3

Ngoài ra, khi lên phim, Triệu Lệ Dĩnh không ngại xấu. Khi quay Gió Thổi Bán Hạ, cô và đoàn phim không dùng công nghệ để làm gương mặt sáng, đẹp mà hoàn toàn để tự nhiên. Khi lên màn ảnh, Triệu Lệ Dĩnh để lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt để tạo tính chân thật cho vai diễn. Việc chấp nhận "làm xấu mình" của cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Diễn xuất của cô thể hiện qua vai diễn trong Gió Thổi Bán Hạ được đánh giá giàu cảm xúc, chân thật hơn khi không dùng công nghệ.

Lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh từ cô gái xuất thân nghèo khó, tay ngang vào nghề trở thành tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 4

Đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận tăng cân để có ngoại hình đầy đặn hơn. Trước đó, nhiều khán giả hiểu lầm cô không chú ý giữ vóc dáng nên đã chỉ trích nữ minh tinh. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh cho biết cô phải tăng cân để phù hợp với nguyên tác của phim. Điều đó cho thấy, nữ minh tinh đã hi sinh rất nhiều cho vai diễn Bán Hạ trong Gió Thổi Bán Hạ.

Lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh từ cô gái xuất thân nghèo khó, tay ngang vào nghề trở thành tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 5

Chính vì trân trọng sự dốc sức ấy mà Triệu Lệ Dĩnh đang thực hiện được chủ nghĩa anh hùng mà cô khao khát bấy lâu nay. Nữ diễn viên từng nói: "Tuy chỉ là một diễn viên, nhưng tôi hy vọng thông qua sự nỗ lực của một diễn viên, tôi có thể thể hiện một số quan điểm mới với nhân vật, hướng mọi người đi đúng hướng, để mọi người không còn định kiến ​​với diễn viên phim thần tượng nữa". Cô ấy đang từng ngày, từng giờ thực hiện những bước nhảy vọt, bay cao bay xa hơn trong hành trình của mình.

Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình

Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh được tung ra trong buổi livestream cho nhãn hàng. Dân tình mê mẩn khi cô nàng thả dáng với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình.

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