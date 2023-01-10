Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình

Sao quốc tế 10/01/2023 14:15

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh được tung ra trong buổi livestream cho nhãn hàng. Dân tình mê mẩn khi cô nàng thả dáng với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nàng tiểu hoa nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ. Trong năm vừa qua, cô nàng đã đạt nhiều thành tựu nổi bật khi chuyển hình thành công với hai dự án chính kịch là Hạnh Phúc Đến Vạn GiaGió Thổi Bán Hạ. Không chỉ khẳng định năng lực diễn xuất ngày càng đa dạng, tiến bộ mà cô nàng còn chứng minh được nhan sắc ngày càng thăng hạng qua những hình ảnh trong các dự án quảng cáo.

Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh được tung ra trong buổi livestream cho một nhãn hàng. Có thể thấy, trong loạt ảnh với trang phục sắc đỏ nổi bật đã khiến dân tình mê mẩn trước nhan sắc không tuổi đầy mãn nhãn cùng làn da trắng mịn màng của cô nàng.

Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình - Ảnh 2Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình - Ảnh 3Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình - Ảnh 4Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình - Ảnh 5Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình - Ảnh 6Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình - Ảnh 7

Không những thế, Triệu Lệ Dĩnh còn có loạt ảnh trước buổi livestream khi thả dáng với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình, một bên trẻ trung nhí nhảnh, một bên xinh đẹp quyến rũ.

Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình - Ảnh 8Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình - Ảnh 9Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình - Ảnh 10Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình - Ảnh 11Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình - Ảnh 12Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình - Ảnh 13Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình - Ảnh 14Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình - Ảnh 15Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình - Ảnh 16Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình - Ảnh 17Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình - Ảnh 18Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình - Ảnh 19Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình - Ảnh 20

Được biết, mới đây, Weibo Đêm Hội Mùa Xuân Đài Bắc Kinh cũng vừa công bố Triệu Lệ Dĩnh là cho người đại diện Xuân Vãn 2023 của Đài Phát thành và Truyền hình Bắc Kinh. Được biết, chương trình sẽ phát sóng vào mùng 1 Tết với chủ đề Tôi Có Hẹn Với Ngày Xuân. Chính vì thế, các khán giả tiếp tục hóng chờ những chương trình cũng như những dự án có cô nàng tham gia được lên sóng trong thời gian tới.

 

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