Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nàng tiểu hoa nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ. Trong năm vừa qua, cô nàng đã đạt nhiều thành tựu nổi bật khi chuyển hình thành công với hai dự án chính kịch là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ . Không chỉ khẳng định năng lực diễn xuất ngày càng đa dạng, tiến bộ mà cô nàng còn chứng minh được nhan sắc ngày càng thăng hạng qua những hình ảnh trong các dự án quảng cáo.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh được tung ra trong buổi livestream cho một nhãn hàng. Có thể thấy, trong loạt ảnh với trang phục sắc đỏ nổi bật đã khiến dân tình mê mẩn trước nhan sắc không tuổi đầy mãn nhãn cùng làn da trắng mịn màng của cô nàng.

Không những thế, Triệu Lệ Dĩnh còn có loạt ảnh trước buổi livestream khi thả dáng với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình, một bên trẻ trung nhí nhảnh, một bên xinh đẹp quyến rũ.

Được biết, mới đây, Weibo Đêm Hội Mùa Xuân Đài Bắc Kinh cũng vừa công bố Triệu Lệ Dĩnh là cho người đại diện Xuân Vãn 2023 của Đài Phát thành và Truyền hình Bắc Kinh. Được biết, chương trình sẽ phát sóng vào mùng 1 Tết với chủ đề Tôi Có Hẹn Với Ngày Xuân. Chính vì thế, các khán giả tiếp tục hóng chờ những chương trình cũng như những dự án có cô nàng tham gia được lên sóng trong thời gian tới.