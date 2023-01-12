Triệu Lệ Dĩnh và những lần làm cô dâu hiện đại trên phim: Xinh đẹp rạng ngời dù là cô dâu trẻ hay cô dâu trung niên

Chuyển hình với vai diễn chính kịch trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả cảm phục nhân vật Hà Hạnh Phúc bởi sự không ngừng vươn lên, luôn học hỏi và không cam chịu trước cái ác. Hạnh Phúc tuy chỉ là một cô gái nông thôn nhưng không trói buộc mình trong hai chữ "kém cỏi". Cô luôn khao khát chứng tỏ thực lực của mình và luôn đứng về phía lẽ phải. Tuy rằng nhân vật cô có đôi khi quá cảm tính nhưng nó lại rất đời và để lại nhiều ấn tượng với người xem.

Trong tạo hình cô dâu, dù không được trang điểm cầu kỳ nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã thể hiện một hình ảnh cô dâu trẻ gập tràn hạnh phúc, rạng rỡ trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời. Bộ váy cưới mà Triệu Lệ Dĩnh khoác lên người có thiết kế tuy đơn giản, kín đáo nhưng lại tôn lên được vẻ thanh lịch, kết hợp cùng đôi găng tay trắng vừa mang cảm giác truyền thống nhưng cũng không kém phần thu hút và ấn tượng. Nhiều khán giả không khỏi rời mắt trước vẻ đẹp rạng rỡ, đôi mắt long lanh đầy hạnh phúc cùng làn da trắng mịn không tì vết của Triệu Lệ Dĩnh.

Hứa Bán Hạ trong Gió Thổi Bán Hạ

Sau Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, thì năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục gia nhập đường đua phim ảnh với bộ phim Gió Thổi Bán Hạ. Trong bộ phim, cô nàng hóa thân thành một bà chủ doanh nghiệp kinh doanh thép thông minh và có tài ngoại giao tốt. Với vai diễn lần này, Triệu Lệ Dĩnh có một màn thay đổi hình tượng bất ngờ khi "lột bỏ" những nét dịu dàng của mình trước đây để vào một vai diễn gai góc, cá tính mạnh mẽ hơn.

Đáng chú ý, trong tạo hình cô dâu, nhân vật Hứa Bán Hạ làm đám cưới viên mãn ở tuổi trung niên, khi đã có cuộc sống giàu sang, đủ đầy. Trang phục, kiểu tóc và phong cách trang điểm của Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình cô dâu mang đậm nét của thập niên 90. Bộ váy cưới được thiết kế tỉ mỉ, phụ kiện ngọc trai đắt đỏ cùng lối trang điểm tông đỏ quyến rũ khiến Triệu Lệ Dĩnh trông rạng rỡ và xinh đẹp

Giang Bách Hợp trong Bí Mật Của Người Vợ

Trong dự án Bí Mật Của Người Vợ, Triệu Lệ Dĩnh đã có màn kết hợp với Lưu Khải Uy. Đảm nhận vai diễn Giang Bách Hợp, nàng tiểu hoa vừa khiến khán giả mê mẩn bởi nhan sắc xinh đẹp, vừa khiến khán giả thương cảm và xót xa trước cuộc sống đầy thăng trầm của nhân vật nữ chính do cô thủ vai.

Nội dung xoay quanh hai nhân vật Lương Minh Đãng (Lưu Khải Uy) và Giang Bách Hợp (Triệu Lệ Dĩnh). Cả hai vốn là quân cờ trong cuộc hôn nhân vụ lợi cho hai công ty lớn, vốn dĩ không hề yêu nhau trước đó. Sau khi bố mẹ gặp biến cố, gia đình phá sản, cuộc sống của Bách Hợp trong nhà chồng cũng không mấy vui vẻ. Cô phải chịu sự khinh khỉnh của mẹ chồng và thái độ thiếu quyết đoán của bạn đời. Sau cùng, cuộc hôn nhân của Bách Hợp cũng đổ vỡ.

Hóa thân là một thiên kim tiểu thư, nên váy cưới của Triệu Lệ Dĩnh vô cùng lộng lẫy nhưng vẫn thanh lịch. Diện lên bộ váy cưới được thiết kế trang nhã kết hợp cùng màu trắng tinh khôi càng giúp Triệu Lệ Dĩnh khoe được khí chất sang trọng.