Loạt ảnh quá khứ của Triệu Lệ Dĩnh thời cổ vũ World Cup 2014 được dân tình chia sẻ rầm rộ

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nàng tiểu hoa nổi tiếng hàng đầu làng giải trí xứ Trung. Bên cạnh tài năng diễn xuất, cô nàng còn sở hữu nhan sắc ngọt ngào, dịu dàng khiến nhiều khán giả u mê.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh ‘ngày ấy’ của Triệu Lệ Dĩnh thời điểm cô nàng đang ủng hộ bóng đá khi xem World Cup 2014 được tổ chức ở Brazil. Đây cũng là thời điểm cô nàng đang tham gia dự án Sam Sam Đến Rồi. Đáng chú ý, khuôn mặt của cô nàng có phần tròn trịa hơn so với mức bình thường. Nhiều khán giả cho rằng có lẽ do ánh sáng đèn quá sáng cộng thêm Triệu Lệ Dĩnh có làn da trắng khiến mặt cô nàng trông to hơn nhưng vẫn không lu mờ được nét dễ thương, trẻ trung, tươi tắn của nàng tiểu hoa.

Trước đó, thời điểm Triệu Lệ Dĩnh chưa phải là ngôi sao nổi tiếng như bây giờ, hình ảnh có phần xuề xoà, không son phấn lồng lộn, kém chăm chút hơn. Triệu Lệ Dĩnh vốn sở hữu đôi mắt to, gương mặt tròn trịa, bầu bĩnh. Trong những bức ảnh chụp selfie, có thể thấy nhan sắc của cô nàng chính là nàng thôn nữ mộc mạc, giản dị.

Giờ đây, sau 10 năm, nhan sắc và thần thái của Triệu Lệ Dĩnh khác biệt hoàn toàn. Hình ảnh của cô nàng trở nên sắc sảo, cuốn hút hơn rất nhiều, cùng với đó sự thay đổi visual càng khiến nhiều người bất ngờ.

Có thể thấy, gương mặt trở nên thanh thoát, ánh mắt có thần, cùng với đó là sự tự tin trước ống kính ngày càng được cải thiện.