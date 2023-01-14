Loạt ảnh quá khứ của Triệu Lệ Dĩnh thời cổ vũ World Cup 2014 được dân tình chia sẻ rầm rộ

Sao quốc tế 14/01/2023 11:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh ‘ngày ấy’ của Triệu Lệ Dĩnh thời điểm cô nàng đang ủng hộ bóng đá khi xem World Cup 2014.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nàng tiểu hoa nổi tiếng hàng đầu làng giải trí xứ Trung. Bên cạnh tài năng diễn xuất, cô nàng còn sở hữu nhan sắc ngọt ngào, dịu dàng khiến nhiều khán giả u mê.

Loạt ảnh quá khứ của Triệu Lệ Dĩnh thời cổ vũ World Cup 2014 được dân tình chia sẻ rầm rộ - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh ‘ngày ấy’ của Triệu Lệ Dĩnh thời điểm cô nàng đang ủng hộ bóng đá khi xem World Cup 2014 được tổ chức ở Brazil. Đây cũng là thời điểm cô nàng đang tham gia dự án Sam Sam Đến Rồi. Đáng chú ý, khuôn mặt của cô nàng có phần tròn trịa hơn so với mức bình thường. Nhiều khán giả cho rằng có lẽ do ánh sáng đèn quá sáng cộng thêm Triệu Lệ Dĩnh có làn da trắng khiến mặt cô nàng trông to hơn nhưng vẫn không lu mờ được nét dễ thương, trẻ trung, tươi tắn của nàng tiểu hoa.

Loạt ảnh quá khứ của Triệu Lệ Dĩnh thời cổ vũ World Cup 2014 được dân tình chia sẻ rầm rộ - Ảnh 2Loạt ảnh quá khứ của Triệu Lệ Dĩnh thời cổ vũ World Cup 2014 được dân tình chia sẻ rầm rộ - Ảnh 3Loạt ảnh quá khứ của Triệu Lệ Dĩnh thời cổ vũ World Cup 2014 được dân tình chia sẻ rầm rộ - Ảnh 4Loạt ảnh quá khứ của Triệu Lệ Dĩnh thời cổ vũ World Cup 2014 được dân tình chia sẻ rầm rộ - Ảnh 5

Trước đó, thời điểm Triệu Lệ Dĩnh chưa phải là ngôi sao nổi tiếng như bây giờ, hình ảnh có phần xuề xoà, không son phấn lồng lộn, kém chăm chút hơn. Triệu Lệ Dĩnh vốn sở hữu đôi mắt to, gương mặt tròn trịa, bầu bĩnh. Trong những bức ảnh chụp selfie, có thể thấy nhan sắc của cô nàng chính là nàng thôn nữ mộc mạc, giản dị.

Loạt ảnh quá khứ của Triệu Lệ Dĩnh thời cổ vũ World Cup 2014 được dân tình chia sẻ rầm rộ - Ảnh 6Loạt ảnh quá khứ của Triệu Lệ Dĩnh thời cổ vũ World Cup 2014 được dân tình chia sẻ rầm rộ - Ảnh 7

Loạt ảnh quá khứ của Triệu Lệ Dĩnh thời cổ vũ World Cup 2014 được dân tình chia sẻ rầm rộ - Ảnh 8

Giờ đây, sau 10 năm, nhan sắc và thần thái của Triệu Lệ Dĩnh khác biệt hoàn toàn. Hình ảnh của cô nàng trở nên sắc sảo, cuốn hút hơn rất nhiều, cùng với đó sự thay đổi visual càng khiến nhiều người bất ngờ.

Loạt ảnh quá khứ của Triệu Lệ Dĩnh thời cổ vũ World Cup 2014 được dân tình chia sẻ rầm rộ - Ảnh 9

Có thể thấy, gương mặt trở nên thanh thoát, ánh mắt có thần, cùng với đó là sự tự tin trước ống kính ngày càng được cải thiện.

Triệu Lệ Dĩnh và những lần làm cô dâu hiện đại trên phim: Xinh đẹp rạng ngời dù là cô dâu trẻ hay cô dâu trung niên

Triệu Lệ Dĩnh và những lần làm cô dâu hiện đại trên phim: Xinh đẹp rạng ngời dù là cô dâu trẻ hay cô dâu trung niên

Dù từng kết hôn với Phùng Thiệu Phong, người hâm mộ lại vô cùng tiếc nuối khi Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần diện váy cưới cực xinh đẹp trên phim nhưng lại chưa có cơ hội mặc váy cưới trong đời thực.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh và những lần làm cô dâu hiện đại trên phim: Xinh đẹp rạng ngời dù là cô dâu trẻ hay cô dâu trung niên

Triệu Lệ Dĩnh và những lần làm cô dâu hiện đại trên phim: Xinh đẹp rạng ngời dù là cô dâu trẻ hay cô dâu trung niên

Lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh từ cô gái xuất thân nghèo khó, tay ngang vào nghề trở thành tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ

Lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh từ cô gái xuất thân nghèo khó, tay ngang vào nghề trở thành tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ

Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình

Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh mãn nhãn với 2 sắc thái khác biệt chỉ trong 1 tạo hình

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ ám chỉ về ‘bài học’ và ‘bước ngoặt’ của cuộc hôn nhân với 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ ám chỉ về ‘bài học’ và ‘bước ngoặt’ của cuộc hôn nhân với 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong

Chưa có lịch lên sóng, Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn lập được một thành tích đáng mong đợi

Chưa có lịch lên sóng, Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn lập được một thành tích đáng mong đợi

Cùng lên sóng, phim của Triệu Lệ Dĩnh nhận nhiều thành tích khủng, vượt xa phim của 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong

Cùng lên sóng, phim của Triệu Lệ Dĩnh nhận nhiều thành tích khủng, vượt xa phim của 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 23 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 26 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân