Loạt ảnh quá khứ của Triệu Lệ Dĩnh thời cổ vũ World Cup 2014 được dân tình chia sẻ rầm rộ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh ‘ngày ấy’ của Triệu Lệ Dĩnh thời điểm cô nàng đang ủng hộ bóng đá khi xem World Cup 2014 được tổ chức ở Brazil. Đây cũng là thời điểm cô nàng đang tham gia dự án Sam Sam Đến Rồi. Đáng chú ý, khuôn mặt của cô nàng có phần tròn trịa hơn so với mức bình thường. Nhiều khán giả cho rằng có lẽ do ánh sáng đèn quá sáng cộng thêm Triệu Lệ Dĩnh có làn da trắng khiến mặt cô nàng trông to hơn nhưng vẫn không lu mờ được nét dễ thương, trẻ trung, tươi tắn của nàng tiểu hoa.