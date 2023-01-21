Tạo hình đối lập của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong buổi ghi hình Bách Hoa Nghênh Xuân

Sao quốc tế 21/01/2023 15:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc đối lập của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong buổi ghi hình Bách Hoa Nghênh Xuân của CCTV.

Triệu Lệ DĩnhDương Mịch là 2 nàng tiểu hoa dẫn đầu của lứa tiểu hoa 85. Cặp đôi được coi là kỳ phùng địch thủ trong sự nghiệp nên thường được đặt lên bàn cân so sánh khi có bất kì sự kiện nào cùng góp mặt.

Tạo hình đối lập của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong buổi ghi hình Bách Hoa Nghênh Xuân - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc đối lập của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong buổi ghi hình Bách Hoa Nghênh Xuân của CCTV. Xuất hiện trong buổi ghi hình, Triệu Lệ Dĩnh diện tone đỏ rực rỡ cùng với nhan sắc mỹ mãn. Không kém cạnh, Dương Mịch diện trang phục với tone xanh lam cùng kiểu trang điểm đầy tươi trẻ.

Tạo hình đối lập của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong buổi ghi hình Bách Hoa Nghênh Xuân - Ảnh 2Tạo hình đối lập của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong buổi ghi hình Bách Hoa Nghênh Xuân - Ảnh 3Tạo hình đối lập của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong buổi ghi hình Bách Hoa Nghênh Xuân - Ảnh 4Tạo hình đối lập của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong buổi ghi hình Bách Hoa Nghênh Xuân - Ảnh 5Tạo hình đối lập của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong buổi ghi hình Bách Hoa Nghênh Xuân - Ảnh 6Tạo hình đối lập của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong buổi ghi hình Bách Hoa Nghênh Xuân - Ảnh 7

Có thể thấy, mặc dù trang phục của hai nàng tiểu hoa có màu sắc đối lập nhau nhưng nhan sắc của cả hai đều ‘mười phân vẹn mười’. Triệu Lệ Dĩnh có khuôn mặt xinh đẹp, duyên dáng hơn, còn Dương Mịch được khen là dáng đẹp với vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ.

Tạo hình đối lập của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong buổi ghi hình Bách Hoa Nghênh Xuân - Ảnh 8

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch cùng độ tuổi, có mối duyên nợ khi mới bắt đầu sự nghiệp. Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng muộn hơn, từng bị gọi là "Tiểu Dương Mịch", nhưng cô không chấp nhận danh xưng này mà phản ứng khá gay gắt. Từ đó, truyền thông và công chúng thường đặt sự nghiệp của cả hai lên bàn cân, xem họ như đối thủ không đội trời chung.

Tạo hình đối lập của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong buổi ghi hình Bách Hoa Nghênh Xuân - Ảnh 9

Sau 15 năm, hiện tại Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch được coi là những minh tinh 8X đứng đầu của giới giải trí Hoa ngữ. Họ đều sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Bên cạnh đó, cả hai là những nữ diễn viên có nhiều tác phẩm gây tiếng vang, luôn cạnh tranh nhau vị trí nữ hoàng rating.

 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Bách Hoa Nghênh Xuân

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